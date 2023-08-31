https://ukraina.ru/20230831/1049071032.html

Новый заход на мирные переговоры. Зачем Зеленский меняет министра обороны

Новый заход на мирные переговоры. Зачем Зеленский меняет министра обороны - 31.08.2023 Украина.ру

Новый заход на мирные переговоры. Зачем Зеленский меняет министра обороны

В украинских соцсетях активно пишут о скорой отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Причём отставка будет не наказанием за коррупцию и скандалы — сообщается, что Резников уедет послом в Великобританию

2023-08-31T16:19

2023-08-31T16:19

2023-08-31T17:22

эксклюзив

владимир зеленский

украина

переговоры

министр обороны

алексей резников

елена панина

александр дубинский

юрий бутусов

отставка

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То есть его деятельность оценена наивысшими оценками: если не народом и армией Украины, так западными партнерами, а это более весомый аргумент. Кто возглавит оборонное ведомство и что принесут кадровые перестановки — анализировали эксперты и лидеры мнений в соцсетях. Военный эксперт Михаил Звинчук («Рыбарь»):На Украине продолжают обсуждать кадровые перестановки: местные источники утверждают, что в сентябре покинет должность министр обороны Алексей Резников, который после этого якобы уедет послом в Великобританию. Разговоры об отставке политика ходили еще зимой: тогда в качестве его сменщика СМИ указывали главу ГУР Кирилла Буданова. Сейчас кандидатом на замену Резникова масс-медиа называют нескольких персоналий, в том числе Рустема Умарова — главу Фонда госимущества и советника главы запрещенного «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Не исключено, что и на этот раз слухи о смене украинского министра обороны не подтвердятся. Однако сейчас вероятность такого исхода событий гораздо выше, чем в феврале: на фоне явно пошедшего не по плану наступления киевским властям необходимо найти того, на кого впоследствии можно будет повесить любые неудачи.Соответствующий информационный фон для увольнения Резникова готов: недавно он стал фигурантом о госзакупках некачественных товаров по завышенным ценам. Да и сама по себе должность министра обороны на Украине не связана с управлением войсками, и туда можно назначить кого-угодно без всякого влияния на боеспособность ВСУ. Одновременно киевские власти постараются решить этим и другую задачу: сейчас на Западе активно идут обсуждения на предмет военной помощи Украине в 2024 году с учетом нынешних реалий. Так что отставку Резникова легко можно будет подать под соусом успехов «борьбы с коррупцией» и использовать это в качестве аргумента для продолжения поставок в прежних объемах.Политолог Станислав Белковский:Великобритания и Украина синхронно меняют министров обороны. В Соединённом Королевстве уходит Бен Уоллес. Который вроде как планирует стать барменом в лондонском баре Elba, название которого напоминает нам о: а) первом низложении / изгнании Наполеона Бонапарта в 1814; б) встрече союзников на Эльбе в 1945. А находится бар не где-нибудь, а на Waterloo Road, напротив вокзала Waterloo. Что также символизирует победу союзников над правителем, с некоего исторического момента наводившим страх на всю Европу. Новым министром обороны станет 55-летний Грант Шэппс. Который в начале 2000-х боролся с раком, пройдя несколько курсов химиотерапии. С тех пор он живёт и действует по программе «Второй Старт». Отсюда и бурная политическая карьера. С 7 февраля 2023 года г-н Шэппс занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Который в условиях IV Мировой (гибридной) войны можно было и объединить с постом министра обороны. Уходящий же министр обороны Украины, адвокат Алексей Резников станет, скорее всего, послом в Великобритании. Где будет адвокатировать увеличение военной помощи Украине. Новый вероятный министр обороны Украины — 41-летний Рустем Умеров. Пока что председатель Фонда госимущества. Он связан с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, а по крымско-татарской линии — с Р. Т. Эрдоганом. Что немаловажно само по себе.Народный депутат Александр Дубинский:Судя по всему, истеблишмент США поставил Зеленскому простое условие: или выборы весной, которые приведут к демонополизации власти и откроют путь к дипломатическому завершению войны, или постепенное — с помощью управляемых СМИ и фактов коррупции — уничтожение окружения Зе и превращение его в «свадебного президента». А потом все равно выборы и дипломатия. По моим данным, на проведение выборов Зеленский пока не согласен и пытается играть с партнерами в долгую, занимаясь ротацией окружения. Увольнение Резникова и приход Умерова — один из таких маневров, который должен продлить монополию власти ОП. При этом Зеленский снова начинает смотреть в сторону олигарха в противовес «международным партнерам». Тот же Умеров связан с Ринатом Ахметовым и , если покопаться, … с Медведчуком.Украинский журналист Марина Данилюк-Ярмолаева:Так принято, что за неудобные вопросы к власти о деньгах принято записывать либо в кремлевские темники, либо в козлы, которые мешают правильным пацанам жить и нормально зарабатывать. Предшественников нынешней власти такое упрямство перемололо в фарш. Именно ложь и попытка с помощью пула дешевых блоггеров заболтать все чувствительные темы — стали тем фактором, который заставил украинский народ в 2019 искать какую-то третью силу. И он ее, к сожалению, нашел в лице «Слуги народа». Однако нынешняя партия власти очень быстро впитала поведенческие модели предшественников. И теперь во всем виноваты снова журналисты. И «антикоррупционеры». Хотя и те, и другие могли бы стать партнерами по многим вопросам без пари, ссор и грязи анонимных телеграмм-каналов. А теперь о попытках заболтать курточки и очередные серии скандалов с Резниковым. В других условиях мне была бы безразлична частная жизнь Резникова, Шарапова и ряда чуваков и чувих, которые взялись налаживать логистику в МО во время самой кровопролитной войны в Европе после Второй мировой.Давайте почитаем историю Черчилля, как его чихвостили за «крепость Галлиполи»? На 10 лет был выброшен из активной политики. Но сейчас не безразлично, потому что тебя пугают не столько «Шахеды» за окнами, сколько новые мальдивские депутаты из комитета обороны, — есть нюансы. И знаете, что я скажу, мне было очень интересно почитать отмазки некоторых лидеров мнений — когда-то даже неплохих публицистов, которые начали кампанию по обеливанию Резникова. Если не он, то там будет еще больший бардак. Мы за качественные изменения или за консервацию бардака? Очень советую их работодателям более ювелирно прописывать месседжи и выключать режим козла. Так можно сжечь немало потенциальных кандидатов в отдельных партийных списках. Что меня лично заинтересовало в курточках? Первое. Существует ли у нас в природе хотя бы минимальная возможность, чтобы симпатичный контракт МО не выигрывал племянник депутата СН из профильного оборонного комитета? И почему люди государственного предателя Богуслаева могли освоить этот контракт уже после публикации записей о продаже двигателей для «Аллигаторов». Второе. Если условный Ткач где-то ошибся, я жду качественных контаргументов с объяснениями. А не «я вам не лох» и «я президент, Миша». «А что такое, если президент меня уволит, то моя женщина будет рада». Третье. Мы разбирали эти проклятые курточки с Татьяной Николаенко и Наталкой Соколенко под разными ракурсами. И у меня осталось стойкое впечатление, что в основе всего конфликт интересов.Есть родственник партийца провластной партии, члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Он быстро с нуля создает фирму под МО и получает контракт с хорошей прибылью. Стартап просто бомбезен.И у меня есть главный вопрос: была ли возможность МО покупать куртки напрямую у турецких производителей. Какие условия племянника депутата перевесили все остальные? Вот самый сок. И его не перекроют посты по 5 долларов от отдельных господ. Я рада за тех людей, которые благодаря нынешней войне стали мультимиллионерами и уверены в завтрашнем дне. Однако я рада, что у большинства участников максимально тупые дети и бездарные внуки, а потому капиталы будут слиты в помойную яму. Это не история Артемия и Николая Терещенко — талантливых бизнесменов, благодаря эффективным схемам логистики Крымской войны, приумножили свое богатство, а затем последующие поколения улучшали позиции и статус рода. Кресло из кожи буйвола, односолодовое в стакане и дорогостоящая кубинская сигара могут деформировать восприятие нынешней реальности. Особенно если ты в шоколаде. Однако как только будет снято военное положение, вопросы, кто как готовился к войне, кто разминировал Чонгар и кто столько заработал на войне — будут касаться каждого. Поэтому тактика обозвать всех ипсо и руками Кремля заранее проигрышна. Надо чувствовать пульс своей страны. Надо понимать, что несколько тысяч человек будут лежать в могилах — и это наша плата за колониальное освобождение. У них останутся миллионы родственников, которые будут искать ответ: «Почему именно я?», «Почему мой родной человек погиб?», «Можно ли было как-то избежать этого?», «Как будут жить наши дети?». В воздухе летают искры недовольства, запроса на справедливость и ожидания перемен. Не замечать этого не может либо самоубийца, либо циничная дура на гонораре.Журналист Юрий Бутусов:Верховный главнокомандующий Зеленский, по данным источников, определил новую кандидатуру на должность министра обороны. Вместо министра Резникова в офисе обсуждают назначение Рустема Умерова, действующего председателя Фонда госимущества. Умеров далекий от войны человек. Но его, как и его предшественники Таран и Резников, продвигает глава офиса президента Андрей Ермак, фактический «куратор» Минобороны. То есть меняется просто фамилия. Главное, что он не должен мешать людям Ермака — Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО. В системе влияния Ермака контроль за МО позволяет ему контролировать потоки информации в уши президента, а кто у Зеленского на ушах, тот и может решать любые вопросы в любых областях вообще. Одновременно президент на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы. Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для нее проблем. Но цена такой «учебы» — кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно необходимых решений. Фронт нуждается в системных решениях и постоянных изменениях, которые могут осуществить не военные, а только политики, от которых зависят законодательные изменения и ресурсное обеспечение, мобилизация людей и экономики. Минобороны — это ключевой элемент организации войны, а слабая организация — это наша основная проблема. Назначение очередного министра от Ермака при отсутствии стратегии и плана действий будет демонстрировать отсутствие изменений, вопиющую оторванность от войны жителей офиса, правительства и парламента. Если это произойдет, президент Зеленский и вся его власть покажет, что для кого-то война — это кровь, боль, потери, тяжелая страшная работа, в которой нужно одержать победу, а для кого-то это просто декорации для фотосессий.Директор Международного института экономический и политических стратегий РОССТРАТ Елена Панина:Минобороны Украины возглавит нынешний глава Фонда госимущества. Глава украинского Минобороны Резников покинет пост уже в сентябре и будет отправлен послом в Британию. Об этом сообщил украинский нардеп Зализняк. По его информации, Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Логичный ход. Прежде всего, такая замена является реакцией Киева на антикоррупционные вопросы от западных хозяев. Украинское Минобороны после февраля 2022 года вышло на новую орбиту «освоения» щедрой помощи Запада, вплоть до продажи переданного оружия мексиканским наркокартелям. Это было слишком громко, слишком заметно. Теперь будет тише и тоньше: как-никак глава целого Фонда госимущества в этом деле профи. Одновременно Зеленский кинулся увольнять руководство облвоенкоматов, и сейчас рассматривается указ о пересмотре вообще всех справок об отсрочках от мобилизации. Выгода двойная: и рвение хозяевам показать, и набрать новое пушечное мясо для весеннего наступления ВСУ. Личность г-на Умерова интересна сама по себе. В том плане, что он, крымский татарин, был советником главы запрещённого в России «Меджлиса»* Мустафы Джемилёва, от которого прямая дорога в Анкару. Турция держит «Меджлис»* под плотным колпаком, пытаясь проецировать через агентуру этой организации влияние на Крым. И теперь будет делать это в отношении Украины. Но связывать это непосредственно с Эрдоганом сложно. Потому что, например, Крымскую гимназию-интернат для одарённых детей, которую закончил Умеров, обвиняли в связях с организацией «Нурджулар»* — детищем живущего в США Фетхуллаха Гюлена. Именно Гюлена президент Турции обвинял в организации заговора против себя. Ко всему прочему, Умеров был одним из первых, кто отправился в Белоруссию на переговоры с Россией вскоре после начала СВО. Сейчас сложно говорить, какой вектор проявится сильнее: надзор ли над тем, чтобы западную помощь ВСУ дерибанили не слишком громко, расширение ли военного сотрудничества с Турцией, например, с лоббированием «зерновой сделки», или новый заход на мирные переговоры.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.** Орфография и пунктуация авторов сохранены

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