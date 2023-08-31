https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html

Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе

Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе - 31.08.2023 Украина.ру

Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе

Днем раньше советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.

2023-08-31T15:59

2023-08-31T15:59

2023-08-31T17:15

новости

владимир зеленский

f-16

поставки

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Около 160 истребителей нужно Украине для того, чтобы помешать России доминировать в воздушном пространстве. Об этом 31 августа заявил в интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский.Помимо обещанных западными странами около 60 истребителей F-16, которые Вооруженные силы Украины должны получить в начале 2024 года, Киеву нужно еще сто самолетов, уточнил Зеленский."Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал президент Украины.При этом он подчеркнул, что ожидаемая помощь пришла позже, чем хотелось Киеву, так как доминирование ВВС РФ в небе было "абсолютным".Зеленский добавил, что истребители нужны Украине не для контрнаступления, а для обороны и защиты мирных жителей. Также он признал, что вопрос поставок F-16 украинской армии чрезвычайно сложный, так как это требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.Президент Украины рассказал португальским СМИ, что американские истребители не позволят России блокировать коридоры для перевозки украинского зерна в Черном море.Как сообщало издание Украина.ру, советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.Если такое количество самолетов будет правильно распределено по разным аэродромам, этого будет достаточно для того, чтобы оперативно вылететь, уничтожить цель и вернуться обратно, считает Игнат.

https://ukraina.ru/20230830/1049050434.html

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новости, владимир зеленский, f-16, поставки