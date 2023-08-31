Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе - 31.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html
Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе
Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе - 31.08.2023 Украина.ру
Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе
Днем раньше советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
2023-08-31T15:59
2023-08-31T17:15
новости
владимир зеленский
f-16
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042998463_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_511e8d6b8ab3709b940eb2564c4f7c23.jpg
Около 160 истребителей нужно Украине для того, чтобы помешать России доминировать в воздушном пространстве. Об этом 31 августа заявил в интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский.Помимо обещанных западными странами около 60 истребителей F-16, которые Вооруженные силы Украины должны получить в начале 2024 года, Киеву нужно еще сто самолетов, уточнил Зеленский."Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал президент Украины.При этом он подчеркнул, что ожидаемая помощь пришла позже, чем хотелось Киеву, так как доминирование ВВС РФ в небе было "абсолютным".Зеленский добавил, что истребители нужны Украине не для контрнаступления, а для обороны и защиты мирных жителей. Также он признал, что вопрос поставок F-16 украинской армии чрезвычайно сложный, так как это требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.Президент Украины рассказал португальским СМИ, что американские истребители не позволят России блокировать коридоры для перевозки украинского зерна в Черном море.Как сообщало издание Украина.ру, советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.Если такое количество самолетов будет правильно распределено по разным аэродромам, этого будет достаточно для того, чтобы оперативно вылететь, уничтожить цель и вернуться обратно, считает Игнат.
https://ukraina.ru/20230830/1049050434.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042998463_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_bd05eaf17cc6f3dde38e7342e3caa4de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, f-16, поставки
Новости, Владимир Зеленский, F-16, поставки

Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе

15:59 31.08.2023 (обновлено: 17:15 31.08.2023)
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
Читать в
Днем раньше советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
Около 160 истребителей нужно Украине для того, чтобы помешать России доминировать в воздушном пространстве. Об этом 31 августа заявил в интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский.
Помимо обещанных западными странами около 60 истребителей F-16, которые Вооруженные силы Украины должны получить в начале 2024 года, Киеву нужно еще сто самолетов, уточнил Зеленский.
"Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал президент Украины.
При этом он подчеркнул, что ожидаемая помощь пришла позже, чем хотелось Киеву, так как доминирование ВВС РФ в небе было "абсолютным".
Зеленский добавил, что истребители нужны Украине не для контрнаступления, а для обороны и защиты мирных жителей. Также он признал, что вопрос поставок F-16 украинской армии чрезвычайно сложный, так как это требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.
Президент Украины рассказал португальским СМИ, что американские истребители не позволят России блокировать коридоры для перевозки украинского зерна в Черном море.
Как сообщало издание Украина.ру, советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.
Если такое количество самолетов будет правильно распределено по разным аэродромам, этого будет достаточно для того, чтобы оперативно вылететь, уничтожить цель и вернуться обратно, считает Игнат.
Зеленский F-16
30 августа, 21:27
„Шестидесяти будет достаточно“. В Киеве подсчитали количество необходимых F-16Киеву было бы достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения задач, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу „Суспильне“
 
НовостиВладимир ЗеленскийF-16поставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
04:12Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия
03:58ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"
Лента новостейМолния