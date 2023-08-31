Министр обороны Украины напоследок поблагодарил Уоллеса, критиковавшего Киев - 31.08.2023 Украина.ру
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Министр обороны Украины напоследок поблагодарил Уоллеса, критиковавшего Киев
Министр обороны Украины напоследок поблагодарил Уоллеса, критиковавшего Киев - 31.08.2023 Украина.ру
Министр обороны Украины напоследок поблагодарил Уоллеса, критиковавшего Киев
Министр обороны Украины Алексей Резников 31 августа в социальной сети X поблагодарил уходящего в отставку британского коллегу Бена Уоллеса за все, что тот сделал для Киева
2023-08-31T14:16
2023-08-31T14:16
бен уоллес
министр обороны
резников
украина
зарубежье
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"Я хочу поблагодарить своего друга и коллегу Бена Уоллеса за все, что он сделал для Украины на своем посту. Его энергия и преданность своему делу позволили реализовать самые смелые планы и позволили мобилизовать крайне необходимые ресурсы в нужные моменты... Его авторитет вдохновил другие страны присоединиться к помощи Украине. Военная помощь Великобритании помогла нам отразить первую волну российской агрессии, начать перевооружение украинской армии оружием образца НАТО и начать наступление", - написал Резников.В четверг глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен экс-глава Минэнерго Грант Шаппс.Ранее Уоллес на фоне заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов, призывал украинские войска быть более точными, чтобы тратить меньше снарядов. Как сообщала газета Guardian, он также заявлял, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
https://ukraina.ru/20230714/1048010390.html
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бен уоллес, министр обороны, резников, украина, зарубежье
Бен Уоллес, министр обороны, Резников, Украина, Зарубежье

Министр обороны Украины напоследок поблагодарил Уоллеса, критиковавшего Киев

14:16 31.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
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Министр обороны Украины Алексей Резников 31 августа в социальной сети X поблагодарил уходящего в отставку британского коллегу Бена Уоллеса за все, что тот сделал для Киева
"Я хочу поблагодарить своего друга и коллегу Бена Уоллеса за все, что он сделал для Украины на своем посту. Его энергия и преданность своему делу позволили реализовать самые смелые планы и позволили мобилизовать крайне необходимые ресурсы в нужные моменты... Его авторитет вдохновил другие страны присоединиться к помощи Украине. Военная помощь Великобритании помогла нам отразить первую волну российской агрессии, начать перевооружение украинской армии оружием образца НАТО и начать наступление", - написал Резников.
В четверг глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен экс-глава Минэнерго Грант Шаппс.
Ранее Уоллес на фоне заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов, призывал украинские войска быть более точными, чтобы тратить меньше снарядов.
Как сообщала газета Guardian, он также заявлял, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 10:37
Порошенко рассыпался в благодарностях перед британским министром обороны Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своем телеграм-канале поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса на фоне скандального поведения нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского
 
Бен Уоллесминистр обороныРезниковУкраинаЗарубежье
 
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