https://ukraina.ru/20230831/1049061994.html

История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение

История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение - 31.08.2023 Украина.ру

История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение

На днях полицейский из Белостока в компании своего нетрезвого друга передавал по рации стоп-сигналы, что привело к блокировке движения поездов в регионе. По факту случившегося польские власти сделали громкое заявление - "виноваты русские". В четверг, 31 августа, местное радио RFM 24 сообщило новые подробности дела

2023-08-31T12:35

2023-08-31T12:35

2023-08-31T12:35

новости

польша

поезда

русские

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049061382_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a02369411950c573a2642c7f9941b0bd.jpg

Оказалось, что обоих "шутников" уже задержали и обвинили в создании опасности катастрофы на наземном транспорте. Обоим грозит до восьми лет лишения свободы.При этом начальство полицейского, участвовавшего в этой "забаве", решило не дожидаться окончания разбирательств и уволило горе-шутника со службы.Ранее секретарь Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнев Гофман заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне."Я в этом не сомневаюсь. Возможно, я скажу немного нескромно, я занимаюсь этим уже давно и пытаюсь довольно интенсивно изучать дезинформационную или дезинтеграционную деятельность Кремля, я знаю, что это один из элементов некой стратегии, которую они проводят. Реализуется не со вчерашнего дня", - заявил Гофман.Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".

https://ukraina.ru/20230829/1049012659.html

https://ukraina.ru/20230828/1048983985.html

https://ukraina.ru/20230826/1048948940.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, поезда, русские