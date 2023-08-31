История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение - 31.08.2023 Украина.ру
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История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение
История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение - 31.08.2023 Украина.ру
История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение
На днях полицейский из Белостока в компании своего нетрезвого друга передавал по рации стоп-сигналы, что привело к блокировке движения поездов в регионе. По факту случившегося польские власти сделали громкое заявление - "виноваты русские". В четверг, 31 августа, местное радио RFM 24 сообщило новые подробности дела
2023-08-31T12:35
2023-08-31T12:35
новости
польша
поезда
русские
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Оказалось, что обоих "шутников" уже задержали и обвинили в создании опасности катастрофы на наземном транспорте. Обоим грозит до восьми лет лишения свободы.При этом начальство полицейского, участвовавшего в этой "забаве", решило не дожидаться окончания разбирательств и уволило горе-шутника со службы.Ранее секретарь Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнев Гофман заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне."Я в этом не сомневаюсь. Возможно, я скажу немного нескромно, я занимаюсь этим уже давно и пытаюсь довольно интенсивно изучать дезинформационную или дезинтеграционную деятельность Кремля, я знаю, что это один из элементов некой стратегии, которую они проводят. Реализуется не со вчерашнего дня", - заявил Гофман.Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".
https://ukraina.ru/20230829/1049012659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, поезда, русские
Новости, Польша, поезда, русские

История с нетрезвыми забавами двух поляков, остановивших поезда "от лица русских", получила продолжение

12:35 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПлатформа вокзала в Варшаве
Платформа вокзала в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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На днях полицейский из Белостока в компании своего нетрезвого друга передавал по рации стоп-сигналы, что привело к блокировке движения поездов в регионе. По факту случившегося польские власти сделали громкое заявление - "виноваты русские". В четверг, 31 августа, местное радио RFM 24 сообщило новые подробности дела
Оказалось, что обоих "шутников" уже задержали и обвинили в создании опасности катастрофы на наземном транспорте. Обоим грозит до восьми лет лишения свободы.
При этом начальство полицейского, участвовавшего в этой "забаве", решило не дожидаться окончания разбирательств и уволило горе-шутника со службы.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 15:52
Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения РоссииНа днях работа одной из железнодорожных веток Польши была заблокирована: сразу девять составов получили по рации стоп-сигналы. В ходе разбирательств выяснилось, что подали их двое местных - полицейский и его нетрезвый друг. Хулиганы были задержаны, но главным обвиняемым назвали... Кремль. Об этом 29 августа написало Польское агентство печати
Ранее секретарь Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнев Гофман заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне.
"Я в этом не сомневаюсь. Возможно, я скажу немного нескромно, я занимаюсь этим уже давно и пытаюсь довольно интенсивно изучать дезинформационную или дезинтеграционную деятельность Кремля, я знаю, что это один из элементов некой стратегии, которую они проводят. Реализуется не со вчерашнего дня", - заявил Гофман.
Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".
И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".
Вагнер-5
28 августа, 14:35
Глава МВД Польши потребовал, чтобы Лукашенко выгнал "вагнеровцев" из БелоруссииГлава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы. Такое заявление он сделал в понедельник, 28 августа, на встрече с министрами внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии
26 августа, 18:07
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