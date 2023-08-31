https://ukraina.ru/20230831/1049061556.html
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении
ВСУ теряют технику и бойцов на всех направлениях
2023-08-31T12:22
2023-08-31T12:22
2023-08-31T12:26
минобороны рф
потери всу
купянское направление
бпла
новости
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"На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили 6 контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 43 омбр, 68 оегбр и 25 вдбр", - заявил 31 августа офицер пресс-центра российской армейской группировки "Запад".По его информации, штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника. В официальном сообщении также сказано: "В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 3 минометных расчета в районе н.п. Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка".Кроме того, ПВО уничтожили два украинских беспилотника "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Потери противника в живой силе составили до двух взводов (около полусотни человек).
https://ukraina.ru/20230831/1049059396.html
https://ukraina.ru/20230831/1049057803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, потери всу, купянское направление, бпла, новости
Минобороны РФ, потери ВСУ, Купянское направление, БПЛА, Новости
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении
12:22 31.08.2023 (обновлено: 12:26 31.08.2023)
ВСУ теряют технику и бойцов на всех направлениях