https://ukraina.ru/20230831/1049061556.html

Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении - 31.08.2023 Украина.ру

Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении

ВСУ теряют технику и бойцов на всех направлениях

2023-08-31T12:22

2023-08-31T12:22

2023-08-31T12:26

минобороны рф

потери всу

купянское направление

бпла

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_248:140:2655:1494_1920x0_80_0_0_c7a30437f2faacc366224329c8bd78ce.jpg

"На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили 6 контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 43 омбр, 68 оегбр и 25 вдбр", - заявил 31 августа офицер пресс-центра российской армейской группировки "Запад".По его информации, штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника. В официальном сообщении также сказано: "В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 3 минометных расчета в районе н.п. Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка".Кроме того, ПВО уничтожили два украинских беспилотника "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Потери противника в живой силе составили до двух взводов (около полусотни человек).

https://ukraina.ru/20230831/1049059396.html

https://ukraina.ru/20230831/1049057803.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

минобороны рф, потери всу, купянское направление, бпла, новости