Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
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Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении
ВСУ теряют технику и бойцов на всех направлениях
2023-08-31T12:22
2023-08-31T12:26
минобороны рф
потери всу
купянское направление
бпла
новости
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"На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили 6 контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 43 омбр, 68 оегбр и 25 вдбр", - заявил 31 августа офицер пресс-центра российской армейской группировки "Запад".По его информации, штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника. В официальном сообщении также сказано: "В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 3 минометных расчета в районе н.п. Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка".Кроме того, ПВО уничтожили два украинских беспилотника "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Потери противника в живой силе составили до двух взводов (около полусотни человек).
https://ukraina.ru/20230831/1049059396.html
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минобороны рф, потери всу, купянское направление, бпла, новости
Минобороны РФ, потери ВСУ, Купянское направление, БПЛА, Новости

Российская группировка "Запад" отчиталась об успехах на Купянском направлении

12:22 31.08.2023 (обновлено: 12:26 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВСУ теряют технику и бойцов на всех направлениях
"На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили 6 контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 43 омбр, 68 оегбр и 25 вдбр", - заявил 31 августа офицер пресс-центра российской армейской группировки "Запад".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 11:58
Украинские СМИ сообщили о крушении двух вертолетов ВСУВ момент крушения, которое произошло в Краматорском районе, в воздух взлетел российский истребитель Су-35
По его информации, штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника. В официальном сообщении также сказано: "В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 3 минометных расчета в районе н.п. Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка".
Вчера, 10:21
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направленииРоссийские бойцы заслужили награды
Кроме того, ПВО уничтожили два украинских беспилотника "Синица" и "Лелека-100" в районе Софиевки и Жигловки. Потери противника в живой силе составили до двух взводов (около полусотни человек).
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 03:50
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