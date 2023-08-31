https://ukraina.ru/20230831/1049051951.html

Операция "Ликвидация". Что стоит за несчастными случаями и нелепыми смертями офицеров и генералов НАТО

Операция "Ликвидация". Что стоит за несчастными случаями и нелепыми смертями офицеров и генералов НАТО - 31.08.2023 Украина.ру

Операция "Ликвидация". Что стоит за несчастными случаями и нелепыми смертями офицеров и генералов НАТО

Западный мир обуяла странная эпидемия смертей офицеров, генералов, имеющих опыт организации военных действий. В разных частях мира они тонут, падают с самолетами и вертолетами в океан, тела их исчезают... Мы решили проанализировать, как их смерти "коррелируют" с происходящим на Украине. И вот, что выяснилось

2023-08-31T04:26

2023-08-31T04:26

2023-08-31T10:47

эксклюзив

зарубежье

украина

нато

офицеры

гибель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046838410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fec8af5008150496dc3004e20dbd7795.jpg

ФранцияСовсем недавно бывший начальник Генерального штаба вооружённых сил Франции, Великий канцлер ордена почётного легиона, генерал Жан-Луи Жоржелен погиб в Альпах.Зачем уважаемый и настолько высокопоставленный французский военный отправился в Альпы один, без спутников?Генералу было 75 лет. Возраст, в котором исключены юношеские порывы «а не махнуть ли в одиночку в горы без страховки и сопровождения». Тем более что генерал был хранителем большого количества секретной информации и, возможно, самым высокопоставленным штабистом Франции. Он был «планировщиком» и разведчиком высочайшего уровня.Жан-Луи Жоржелен занимался планированием военных операций, учился и работал в Центре высших военных исследований. Служил, в частности, в военной разведке.Во время операций НАТО по расчленению Югославии был начальником отдела планирования всей операции. Руководил операциями в Ливане и Афганистане.Кроме того, он был Великим канцлером Ордена Почётного легиона. Это в современной французской «табели о рангах» 16-е лицо в государстве.Орден Почетного легиона — рыцарский орден, который основал Наполеон Бонапарт. Глава ордена — всегда президент республики.А всю основную деятельность этой чрезвычайно элитарной структуры осуществляет Великий канцлер. С 2010 по 2016 год это был Жоржелен.Именно генерала Жоржелена президент Макрон сделал специальным представителем президента, ответственным за восстановление здания собора Парижской Богоматери после пожара.И вот нелепое падение с горы в Альпах. Официальная версия — сорвался с высоты 2650 метров. Великий канцлер зачем-то забрался на эту высоту один.Генерала провожали в последний путь лично президент Макрон, премьер-министр и члены правительства.Говорили о том, что новый шпиль собора Парижской Богоматери они увидят уже без Жоржелена. Как жаль! Такой был миролюбивый и талантливый строитель генерал Жоржелен.И никто не задал вопрос, почему падение генерала в Альпах совпало с очередным ударом по штабам принятия решений и планирования военных операций НАТО на Украине.Генерал «упал со скалы» сразу после удара по драмтеатру в Чернигове, когда там проходил военный совет, замаскированный под фестиваль дронов.А ещё два французских офицера буквально в эти же дни попали в ДТП в Ираке, и их больше нет. Что они там делали, если Франция вывела оттуда свои войска?СШАА недавно в штате Мэриленд в США погиб генерал Энтони Поттс.Он фигурировал в списках военнослужащих, которые работали на американской базе в польском городе Познани ещё в феврале 2023 года. Тоже планировал что-то для Украины. Наверное, «контрнаступ».И вот несчастный случай во время пилотирования частного самолёта.Генерал (54 года) решил полетать один, наверное, не хватало ему адреналина на военных базах в Польше и на Украине. Крушение, нелепая гибель.Все это очень странно, так как Энтони Поттс был одним из лучших лётчиков США. Генерал был инструктором ВВС США, прослужил в армии 36 лет, в совершенстве освоил управление ударным вертолетом «Апач».А в штате Оклахома на военной базе в то же самое время погибло 17 человек. Как, что, какие обстоятельства — без комментариев. Американская пресса пишет только о том, что среди погибших не было технических работников. Все офицеры и военнослужащие.Фестиваль в Чернигове? Или удар по секретному бункеру? Нет, другое.По датам гибель генерала в штате Мэриленд совпадает с ударом русской ракеты по управлению СБУ в Днепропетровске.Что он вообще делал в Мэриленде? Отправился в одиночестве полетать на каком-то неясном «одноместном самолёте»? Пилот высочайшего уровня, специалист по «Апачам»?Ясно, что все эти версии для отвода глаз. Их даже не стараются сделать хотя бы более-менее правдоподобными.ПольшаВ Польше происходит вообще повальное, странное, очень опасное «разгильдяйство» и устрашающая череда «несчастных случаев».Офицеры падают из окон своих домов и штабов, травятся грибами, им что-то падает на головы и так далее.Таких случаев насчитывают уже несколько тысяч. В принципе, совпадает с возможными потерями польских военных на Украине.Все эти поляки - якобы добровольцы, наёмники. Но на деле это военные, которые написали рапорты о том, чтобы оставаться в резерве. И отправились на Украину воевать "за НАТО"По данным издания "Мысль польска", на Украине на август 2023 года погибло уже 10 тысяч польских военнослужащих. Вся армия Польши сегодня - 160 тысяч человек. В пехоте - 60 тысяч. Потери грандиозные. И это ещё Польша даже не начинала воевать.АвстралияИ в далёкой Австралии - тоже череда странных случайных аварий и гибели военных.Сразу четыре молодых офицера Австралии погибли в море у берегов континента во время крушения вертолета.Их тела не найдены, вертолет не обнаружен. Все четверо: Дэниэл Лайон, Максвелл Ньюджент, Джозеф Лэйкок, Александр Нэггс - по сведениям прессы, служили до этого инструкторами на Украине.И вот, решили зачем-то полетать все вместе на вертолёте у берегов Австралии. А вскоре в той же Австралии потерпел крушение ещё один вертолет: 23 морских пехотинца США пропали без вести.Якобы во время совместных учений Австралии и США.Власти выдали обычный текст: "Подобные совместные учения призваны отточить связь и координацию между партнёрами ".Какая уж тут связь и координация. Вертолеты падают в океан, никого не находят.И конечно же, никогда не найдут.После удара "Кинжалом" или другим высокоточным оружием обычно мало что остаётся от тех, кто сидел в секретных бункерах и управлял "контрнаступом".Тайный бункер во ЛьвовеВо Львове такой бункер был уничтожен именно "Кинжалом" ещё весной этого года. Тогда об этом писали греческие газеты, было много других свидетельств.Греческое издание "Проньюс" сообщило, что теневой штаб НАТО во Львове располагался на глубине 120 метров, в бункере находилось 300 генералов и офицеров НАТО и Украины. 200 из них погибли после удара "Кинжала".Бункер до этого удара считался отлично защищённым безопасным местом. Хорошо закрытый системой ПВО, расположенный глубоко под землёй.Теневой штаб НАТО функционировал во Львове, начиная с 2014 года. "Руководили" оттуда войной на Донбассе офицеры НАТО. Кто бы сомневался.Это они строили на Украине укрепрайоны, из которых стреляли по мирным жителям Донбасса. Это они вооружали Украину и здесь планировали свои тёмные дела. Фактически, был уничтожен "штаб Саурона". Всевидящее око потухло. Оно, к сожалению, не одно. Но хотя бы один глаз исчез.Греческая газета написала, что удар по подземному бункеру во Львове - это "катастрофа для сил НАТО на Украине". Может быть, это и преувеличение. Но удар был серьезным.Кроме гибели 200 офицеров, которых потом несколько месяцев "находили" погибшими то в Альпах, то в пустыне Аризоны, то они "разбились на самолёте над морем", - кроме этих потерь, стало понятно, что бункеры и лучшие системы ПВО от "Кинжала" не спасают.Но почему же об этом все молчат? Зачем мистифицируют гибель своих военных в НАТО?Одно из объяснений прозвучало из США. Независимый политолог, журналист, доктор философии Гилберт Доктороу сказал:"Вчера русские снова объявили, очень сдержанно, что 200 из этих убитых были генералами и высокопоставленными офицерами НАТО. Вы читали об этом в "Нью-Йорк таймс" ? Не читали. Если бы вы прочитали об этом в "Нью-Йорк таймс", это привело бы к огромным волнениям в Штатах и привело бы нас к эскалации ядерного обмена. Конечно, американцы этого не хотят. Русские этого тоже не хотят."И потом, никому не хочется признавать, что их системы ПВО оказались бессильны. Что нет защиты от "Кинжала". Что высокопоставленные генералы НАТО уничтожаются прямо пачками.Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, заявил, что Украина давно превратилась в частную военную компанию стран Запада."Наёмники из ваших государств и объекты, где они размещаются, становятся законными военными целями", - сказал Дмитрий Полянский в своем выступлении в Совете безопасности ООН.Поэтому череда "странных происшествий" с генералами НАТО будет продолжаться. Будет и дальше очень много странных неосторожных походов в горы, полётов на одиночных самолётах и так далее.Операция "Ликвидация" продолжается.

https://ukraina.ru/20230830/1049042529.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, украина, нато, офицеры, гибель