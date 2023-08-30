https://ukraina.ru/20230830/1049034635.html
Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео
Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео - 30.08.2023 Украина.ру
Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 30.08.2023
2023-08-30T13:13
2023-08-30T13:13
2023-08-30T13:13
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
белоруссия
лукашенко
фронт
запад
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:15 - Как предотвратить новый однополярный мир? 07:45 – Почему Александр Лукашенко доставил Западу больше проблем, чем Саддам Хусейн? 19:35 – Выгодно ли России попытаться этой осенью разгромить Украину? 27:15 – Об увлечении историей.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, белоруссия, лукашенко, фронт, запад, сша, китай, саддам хусейн, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Белоруссия, Лукашенко, фронт, Запад, США, Китай, Саддам Хусейн
Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:15 - Как предотвратить новый однополярный мир?
07:45 – Почему Александр Лукашенко доставил Западу больше проблем, чем Саддам Хусейн?
19:35 – Выгодно ли России попытаться этой осенью разгромить Украину?
27:15 – Об увлечении историей.