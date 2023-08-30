https://ukraina.ru/20230830/1049034635.html

Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео

Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео - 30.08.2023 Украина.ру

Повторение 90-х в стократном масштабе: почему крах США стал вопросом выживания для России - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T13:13

2023-08-30T13:13

2023-08-30T13:13

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

всу

белоруссия

лукашенко

фронт

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049034475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c54d527c5a4e980e713e8afb31760e7.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:15 - Как предотвратить новый однополярный мир? 07:45 – Почему Александр Лукашенко доставил Западу больше проблем, чем Саддам Хусейн? 19:35 – Выгодно ли России попытаться этой осенью разгромить Украину? 27:15 – Об увлечении историей.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, белоруссия, лукашенко, фронт, запад, сша, китай, саддам хусейн, видео