Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Атаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России
"Без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния", - сказала она, добавив, что нынешняя атака - очередное свидетельство террористической сущности киевского режима и его хозяев.
Преступные действия киевского режима не останутся без ответа, не намерена Москва оставить без ответа и роль западных спецслужб в этих преступлениях, резюмировала Захарова.
В ночь на 30 августа об атаках украинских БПЛА сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей.
Предыдущая крупная атака вражеских дронов произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.
Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.
Вчера, 09:48В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СКВ ночь на 30 августа в Брянской области вражеские беспилотники атаковали телебашню. Параллельно появилось сообщение о повреждении здания Следственного управления Следственного комитета Брянска. Сообщения об этом в среду обнародовали администрация города и губернатор области Александр Богомаз