https://ukraina.ru/20230830/1049033030.html

Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России

Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России - 30.08.2023 Украина.ру

Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России

Атаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России

2023-08-30T12:44

2023-08-30T12:44

2023-08-30T12:44

новости

захарова

атака

бпла

украина

россия

режиссер

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Преступные действия киевского режима не останутся без ответа, не намерена Москва оставить без ответа и роль западных спецслужб в этих преступлениях, резюмировала Захарова.В ночь на 30 августа об атаках украинских БПЛА сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей.Предыдущая крупная атака вражеских дронов произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20230830/1049029339.html

https://ukraina.ru/20230830/1049028261.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, захарова, атака, бпла, украина, россия, режиссер