Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России - 30.08.2023 Украина.ру
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Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России
Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России - 30.08.2023 Украина.ру
Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России
Атаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России
2023-08-30T12:44
2023-08-30T12:44
новости
захарова
атака
бпла
украина
россия
режиссер
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Преступные действия киевского режима не останутся без ответа, не намерена Москва оставить без ответа и роль западных спецслужб в этих преступлениях, резюмировала Захарова.В ночь на 30 августа об атаках украинских БПЛА сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей.Предыдущая крупная атака вражеских дронов произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20230830/1049029339.html
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новости, захарова, атака, бпла, украина, россия, режиссер
Новости, Захарова, атака, БПЛА, Украина, Россия, режиссер

Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по России

12:44 30.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Атаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России

"Без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния", - сказала она, добавив, что нынешняя атака - очередное свидетельство террористической сущности киевского режима и его хозяев.

Преступные действия киевского режима не останутся без ответа, не намерена Москва оставить без ответа и роль западных спецслужб в этих преступлениях, резюмировала Захарова.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Вчера, 10:15
За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионыВ ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак вражеских беспилотников
В ночь на 30 августа об атаках украинских БПЛА сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей.
Предыдущая крупная атака вражеских дронов произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.
Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.
Аэропорт Псков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:31
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛАВ аэропорту Пскова в целях безопасности отменили восемь рейсов. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Росавиации
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Вчера, 09:48
В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СКВ ночь на 30 августа в Брянской области вражеские беспилотники атаковали телебашню. Параллельно появилось сообщение о повреждении здания Следственного управления Следственного комитета Брянска. Сообщения об этом в среду обнародовали администрация города и губернатор области Александр Богомаз
 
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