"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали - 30.08.2023 Украина.ру
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"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали
"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали - 30.08.2023 Украина.ру
"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали
Папу Римского Франциска объявили "врагом украинского народа" и внесли в базу расстрельного сайта "Миротворец". В пояснении говорилось, что причиной тому послужил призыв к российской молодежи не отказываться от наследия великой империи
2023-08-30T11:00
2023-08-30T11:26
новости
папа римский
миротворец
украина
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Правда, фотография Папы Римского провисела на "Миротворце" недолго, украинские "патриоты" быстро передумали и удалили запись."Даже штатной русофобке Ирине Фарион не очень-то понравилась реакция украинской греко-католической церкви на проповедь Франциска. Фарион грозилась записать какое-то видео, но, очевидно, передумала. Так и с "Миротворцем". Шашку наголо расчехлили, но оказалась она пластмассовой", - оценил ситуацию журналист Алексей Туманов.В пятницу, 25 августа, Папа Римский Франциск провел телемост с католической молодежью из России, во время которого призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а также не отказываться от "наследия великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности".Понтифик тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил его слова как "империалистическую пропаганду", а самого Папу Римского назвал "инструментом российской пропаганды".В частности, в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что речь понтифика "разрушительна для современного гуманизма", так как эти слова - "безоговорочное поощрение" империализма и одобрение идеи "русского мира".В ответ Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма", а апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заявила, что папа Франциск "является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма".В прошлый раз Папа Римский "провинился" перед киевским режимом пару месяцев назад, когда понтифик съездил в Киев и предложил Владимиру Зеленскому свои услуги в качестве посредника.Главарь киевского режима ответил, что "не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта".
https://ukraina.ru/20230829/1049000852.html
https://ukraina.ru/20230830/1049025673.html
https://ukraina.ru/20230514/1046191560.html
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Новости, Папа Римский, Миротворец, Украина

"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали

11:00 30.08.2023 (обновлено: 11:26 30.08.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Папа Римский
Зеленский Папа Римский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Папу Римского Франциска объявили "врагом украинского народа" и внесли в базу расстрельного сайта "Миротворец". В пояснении говорилось, что причиной тому послужил призыв к российской молодежи не отказываться от наследия великой империи
Правда, фотография Папы Римского провисела на "Миротворце" недолго, украинские "патриоты" быстро передумали и удалили запись.
"Даже штатной русофобке Ирине Фарион не очень-то понравилась реакция украинской греко-католической церкви на проповедь Франциска. Фарион грозилась записать какое-то видео, но, очевидно, передумала. Так и с "Миротворцем". Шашку наголо расчехлили, но оказалась она пластмассовой", - оценил ситуацию журналист Алексей Туманов.
В пятницу, 25 августа, Папа Римский Франциск провел телемост с католической молодежью из России, во время которого призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а также не отказываться от "наследия великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности".
29 августа, 10:47
"Вы наследники великой России". Папа Франциск призвал католиков не отказываться от российского наследияПо словам папы Римского, католическая молодежь в России – это наследники великой, просвещенной страны большой культуры
Понтифик тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил его слова как "империалистическую пропаганду", а самого Папу Римского назвал "инструментом российской пропаганды".
В частности, в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что речь понтифика "разрушительна для современного гуманизма", так как эти слова - "безоговорочное поощрение" империализма и одобрение идеи "русского мира".
В ответ Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма", а апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заявила, что папа Франциск "является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма".
Папа Римский война коллаж - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 08:24
Папа Римский разрушает украинскую мифологию. Что стоит за высказываниями понтифика о величии РоссииНа Украине продолжают накаляться страсти после высказываний Папы Римского Франциска о величии России. В Киеве понтифика обвинили в "империалистической пропаганде" и, более того, даже внесли на скандальный сайт "Миротворец" (позже, правда, поспешно удалили).
В прошлый раз Папа Римский "провинился" перед киевским режимом пару месяцев назад, когда понтифик съездил в Киев и предложил Владимиру Зеленскому свои услуги в качестве посредника.
Главарь киевского режима ответил, что "не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта".
Зеленский телефон
14 мая, 11:24
"Нам не нужны посредники": Зеленский отказался от мирных инициатив ВатиканаПосле визита в Ватикан, президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянским СМИ, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта, передает 14 мая Repubblica
 
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