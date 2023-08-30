https://ukraina.ru/20230830/1049030495.html

"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали

"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали - 30.08.2023 Украина.ру

"Шашка оказалась пластмассовой": Папу Римского внесли в "Миротворец", но передумали

Папу Римского Франциска объявили "врагом украинского народа" и внесли в базу расстрельного сайта "Миротворец". В пояснении говорилось, что причиной тому послужил призыв к российской молодежи не отказываться от наследия великой империи

2023-08-30T11:00

2023-08-30T11:00

2023-08-30T11:26

новости

папа римский

миротворец

украина

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Правда, фотография Папы Римского провисела на "Миротворце" недолго, украинские "патриоты" быстро передумали и удалили запись."Даже штатной русофобке Ирине Фарион не очень-то понравилась реакция украинской греко-католической церкви на проповедь Франциска. Фарион грозилась записать какое-то видео, но, очевидно, передумала. Так и с "Миротворцем". Шашку наголо расчехлили, но оказалась она пластмассовой", - оценил ситуацию журналист Алексей Туманов.В пятницу, 25 августа, Папа Римский Франциск провел телемост с католической молодежью из России, во время которого призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а также не отказываться от "наследия великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности".Понтифик тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил его слова как "империалистическую пропаганду", а самого Папу Римского назвал "инструментом российской пропаганды".В частности, в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что речь понтифика "разрушительна для современного гуманизма", так как эти слова - "безоговорочное поощрение" империализма и одобрение идеи "русского мира".В ответ Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма", а апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заявила, что папа Франциск "является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма".В прошлый раз Папа Римский "провинился" перед киевским режимом пару месяцев назад, когда понтифик съездил в Киев и предложил Владимиру Зеленскому свои услуги в качестве посредника.Главарь киевского режима ответил, что "не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта".

https://ukraina.ru/20230829/1049000852.html

https://ukraina.ru/20230830/1049025673.html

https://ukraina.ru/20230514/1046191560.html

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новости, папа римский, миротворец, украина