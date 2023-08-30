https://ukraina.ru/20230830/1049028936.html

В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СК

В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СК - 30.08.2023 Украина.ру

В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СК

В ночь на 30 августа в Брянской области вражеские беспилотники атаковали телебашню. Параллельно появилось сообщение о повреждении здания Следственного управления Следственного комитета Брянска. Сообщения об этом в среду обнародовали администрация города и губернатор области Александр Богомаз

2023-08-30T09:48

2023-08-30T09:48

2023-08-30T10:33

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брянск

дроны

бпла

следственный комитет

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Он отметил, что в регионе были сбиты шесть беспилотников, два из которых пытались атаковать башню. Никто не пострадал, разрушений нет, резюмировал он."Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Телеграм-канале, не уточнив, в каком именно городе области была атакована телебашня.Также в ночь на 30 августа в Телеграм-канале городской администрации Брянска появилось сообщение, что в здании Следственного комитета города произошел взрыв.Спустя несколько минут сообщение было удалено, а позже администрация опубликовала новое сообщение, в котором сообщила, что в здании СК выбило стекла из-за уничтожения беспилотника.В ночь на 30 августа об атаках украинских БПЛА сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей.Предыдущая крупная атака вражеских дронов произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20230830/1049028261.html

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новости, брянск, дроны, бпла, следственный комитет