Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА - 30.08.2023 Украина.ру
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Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА - 30.08.2023 Украина.ру
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА
В аэропорту Пскова в целях безопасности отменили восемь рейсов. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Росавиации
2023-08-30T09:31
2023-08-30T09:41
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аэропорт
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Также в Росавиации отметили, что в настоящее время принимаются оперативные меры для возобновления полетов.Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть или обменять ранее купленные билеты непосредственно у авиакомпаний, уточнили в ведомстве.В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы. Позже глава региона Михаил Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны "отражает эту атаку".Также глава сказал, что не произошло "ничего серьезного", однако ночью было сложно проверить повреждения взлетно-посадочной полосы, поэтому все запланированные на 30 августа рейсы - их было восемь - отменили.По информации СМИ, жертв нет, повреждены четыре самолета Ил-76.Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).
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новости, псков, бпла, атака, аэропорт
Новости, Псков, БПЛА, атака, аэропорт

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА

09:31 30.08.2023 (обновлено: 09:41 30.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Igor BubinАэропорт Псков
Аэропорт Псков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© commons.wikimedia.org / Igor Bubin
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В аэропорту Пскова в целях безопасности отменили восемь рейсов. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Росавиации
"В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменены шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар", - говорится в сообщении ведомства.
Также в Росавиации отметили, что в настоящее время принимаются оперативные меры для возобновления полетов.
Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть или обменять ранее купленные билеты непосредственно у авиакомпаний, уточнили в ведомстве.
В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы. Позже глава региона Михаил Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны "отражает эту атаку".
Также глава сказал, что не произошло "ничего серьезного", однако ночью было сложно проверить повреждения взлетно-посадочной полосы, поэтому все запланированные на 30 августа рейсы - их было восемь - отменили.
По информации СМИ, жертв нет, повреждены четыре самолета Ил-76.

Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).
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