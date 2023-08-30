https://ukraina.ru/20230830/1049028261.html

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА - 30.08.2023 Украина.ру

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА

В аэропорту Пскова в целях безопасности отменили восемь рейсов. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Росавиации

2023-08-30T09:31

2023-08-30T09:31

2023-08-30T09:41

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Также в Росавиации отметили, что в настоящее время принимаются оперативные меры для возобновления полетов.Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть или обменять ранее купленные билеты непосредственно у авиакомпаний, уточнили в ведомстве.В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы. Позже глава региона Михаил Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны "отражает эту атаку".Также глава сказал, что не произошло "ничего серьезного", однако ночью было сложно проверить повреждения взлетно-посадочной полосы, поэтому все запланированные на 30 августа рейсы - их было восемь - отменили.По информации СМИ, жертв нет, повреждены четыре самолета Ил-76.Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

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новости, псков, бпла, атака, аэропорт