СМИ: На купянском направлении ВСУ активно готовят оборонительные позиции
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Противник минирует основные дороги в своем тылу, ожидая наступления российских войск
На купянском участке фронта в Харьковской области ВСУ активно готовят оборонительные позиции. Об этом 30 августа сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
По словам источника, на данном направлении противник не совершает контрнаступление, так как российские войска здесь имеют численное превосходство что в личном составе, что в технике.
"Он (противник. - Ред.) обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждёт нас к себе в гости", - рассказал источник.
В интервью Украина.ру военный историк Александр Полищук сравнил действия ВС РФ в районе Купянска с операцией "полководец Румянцев" времен Великой Отечественной войны, когда красноармейцы двинулись, а Вермахту пришлось срочно перебрасывать резервы из-под Миуса, чтобы остановить наши части в операции "Румянцев". По мнению эксперта, это то, что сейчас происходит в районе Купянска, когда российские войска мало-помалу наступают и перемалывают части ВСУ. При этом в ходе СВО российское командование действует более осторожно, нанося при этом большее поражение противнику, чем это было 80 лет назад.
Вчера, 06:46Александр Полищук: Россия под Купянском устроила ВСУ операцию "Румянцев" и скоро прорвется к Запорожью Главное, что у нас формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, это будет замечательный эффект. Эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ эффективные удары для перехвата коммуникаций, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук