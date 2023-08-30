https://ukraina.ru/20230830/1049028137.html

СМИ: На купянском направлении ВСУ активно готовят оборонительные позиции

СМИ: На купянском направлении ВСУ активно готовят оборонительные позиции - 30.08.2023 Украина.ру

СМИ: На купянском направлении ВСУ активно готовят оборонительные позиции

Противник минирует основные дороги в своем тылу, ожидая наступления российских войск

2023-08-30T10:03

2023-08-30T10:03

2023-08-30T10:03

новости

купянское направление

всу

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На купянском участке фронта в Харьковской области ВСУ активно готовят оборонительные позиции. Об этом 30 августа сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.По словам источника, на данном направлении противник не совершает контрнаступление, так как российские войска здесь имеют численное превосходство что в личном составе, что в технике."Он (противник. - Ред.) обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждёт нас к себе в гости", - рассказал источник.В интервью Украина.ру военный историк Александр Полищук сравнил действия ВС РФ в районе Купянска с операцией "полководец Румянцев" времен Великой Отечественной войны, когда красноармейцы двинулись, а Вермахту пришлось срочно перебрасывать резервы из-под Миуса, чтобы остановить наши части в операции "Румянцев". По мнению эксперта, это то, что сейчас происходит в районе Купянска, когда российские войска мало-помалу наступают и перемалывают части ВСУ. При этом в ходе СВО российское командование действует более осторожно, нанося при этом большее поражение противнику, чем это было 80 лет назад.

https://ukraina.ru/20230830/1049008710.html

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новости, купянское направление, всу