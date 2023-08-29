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Президент Румынии расставил приоритеты: Бухарест будет помогать Украине и Молдавии вступить в ЕС
Президент Румынии расставил приоритеты: Бухарест будет помогать Украине и Молдавии вступить в ЕС - 29.08.2023 Украина.ру
Президент Румынии расставил приоритеты: Бухарест будет помогать Украине и Молдавии вступить в ЕС
Об этом Клаус Йоханнис заявил на встрече с главами румынских внешнеполитических ведомств в иностранных государствах
2023-08-29T16:54
2023-08-29T16:54
2023-08-29T16:54
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Поддержка Молдавии и Украины находится в списке внешнеполитических приоритетов Румынии. Об этом заявил 29 августа румынский президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими послами.По его словам, Украина и Молдавия выбрали европейский путь, и Бухарест поддержит их в стремлении попасть в ЕС."Приоритетом для обеих стран на данный момент является получение политического решения о начале переговоров для вступления в Европейский союз. В то же время долг Румынии — продолжать быть подлинным гарантом безопасности и процветания в регионе, чтобы Черное море стало регионом, где мир и процветание больше не могут подвергаться никаким угрозам", - процитировала пресс-служба президента Румынии Клауса Йоханниса.Глава румынского государства добавил, что Бухарест готов предоставить Киеву и Кишиневу статус ассоциированного члена так называемой Инициативы трех морей. По его словам, в новом геополитическом контексте эта ассоциация становиться все более актуальной."Планируется расширение инициативы. Греции предложено стать новым участником, а Молдавия и Украина получат статус ассоциированных государств-участников инициативы", - отметил Йоханнис.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года страны ЕС ободрили предоставление Украине о Молдавии статуса кандидата на вступление в эту ассоциацию.
https://ukraina.ru/20230828/1048971254.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, молдавия, украина, ес
Новости, Румыния, Молдавия, Украина, ЕС
Президент Румынии расставил приоритеты: Бухарест будет помогать Украине и Молдавии вступить в ЕС
Об этом Клаус Йоханнис заявил на встрече с главами румынских внешнеполитических ведомств в иностранных государствах
Поддержка Молдавии и Украины находится в списке внешнеполитических приоритетов Румынии. Об этом заявил 29 августа румынский президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими послами.
По его словам, Украина и Молдавия выбрали европейский путь, и Бухарест поддержит их в стремлении попасть в ЕС.
"Приоритетом для обеих стран на данный момент является получение политического решения о начале переговоров для вступления в Европейский союз. В то же время долг Румынии — продолжать быть подлинным гарантом безопасности и процветания в регионе, чтобы Черное море стало регионом, где мир и процветание больше не могут подвергаться никаким угрозам", - процитировала пресс-служба президента Румынии Клауса Йоханниса.
Глава румынского государства добавил, что Бухарест готов предоставить Киеву и Кишиневу статус ассоциированного члена так называемой Инициативы трех морей. По его словам, в новом геополитическом контексте эта ассоциация становиться все более актуальной.
"Планируется расширение инициативы. Греции предложено стать новым участником, а Молдавия и Украина получат статус ассоциированных государств-участников инициативы", - отметил Йоханнис.
Как сообщало издание Украина.ру, на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года страны ЕС ободрили предоставление Украине о Молдавии статуса кандидата на вступление в эту ассоциацию.