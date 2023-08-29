https://ukraina.ru/20230829/1049012659.html

Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России

Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России - 29.08.2023 Украина.ру

Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России

На днях работа одной из железнодорожных веток Польши была заблокирована: сразу девять составов получили по рации стоп-сигналы. В ходе разбирательств выяснилось, что подали их двое местных - полицейский и его нетрезвый друг. Хулиганы были задержаны, но главным обвиняемым назвали... Кремль. Об этом 29 августа написало Польское агентство печати

2023-08-29T15:52

2023-08-29T15:52

2023-08-29T15:52

новости

польша

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Свои выводы авторы статьи делают на основе комментария секретаря Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнева Гофмана, который заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне.Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".Тема присутствия в Белоруссии группы "Вагнер" стала особенно популярной в Польше с конца июля, когда премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".В четверг, 24 августа, глава канцелярии польского президента Павел Шрот заявил, что даже после смерти Пригожина "Вагнер" в Варшаве по-прежнему считают серьезной угрозой. А в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы.Правда многие эксперты сочли, что в таком поведении действующего руководства Польши на самом деле кроется попытка решить с помощью "внешней угрозы" свои предвыборные задачи.25 августа Александр Лукашенко уже высказывался о судьбе "Вагнера" в своей стране."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.Группа "Вагнер" официально зарегистрирована в Белоруссии как предоставляющая образовательные услуги. По распоряжению Лукашенко, "вагнеровцев" привлекли к подготовке сотрудников белорусских силовых структур и создаваемого в стране "народного ополчения".1 сентября в Белоруссии начнутся шестидневные маневры "Боевое братство-2023" с участием стран ОДКБ - в том числе России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html

https://ukraina.ru/20230828/1048983985.html

https://ukraina.ru/20230825/1048942561.html

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новости, польша