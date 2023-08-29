Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России - 29.08.2023 Украина.ру
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Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России
Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России - 29.08.2023 Украина.ру
Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России
На днях работа одной из железнодорожных веток Польши была заблокирована: сразу девять составов получили по рации стоп-сигналы. В ходе разбирательств выяснилось, что подали их двое местных - полицейский и его нетрезвый друг. Хулиганы были задержаны, но главным обвиняемым назвали... Кремль. Об этом 29 августа написало Польское агентство печати
2023-08-29T15:52
2023-08-29T15:52
новости
польша
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Свои выводы авторы статьи делают на основе комментария секретаря Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнева Гофмана, который заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне.Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".Тема присутствия в Белоруссии группы "Вагнер" стала особенно популярной в Польше с конца июля, когда премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".В четверг, 24 августа, глава канцелярии польского президента Павел Шрот заявил, что даже после смерти Пригожина "Вагнер" в Варшаве по-прежнему считают серьезной угрозой. А в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы.Правда многие эксперты сочли, что в таком поведении действующего руководства Польши на самом деле кроется попытка решить с помощью "внешней угрозы" свои предвыборные задачи.25 августа Александр Лукашенко уже высказывался о судьбе "Вагнера" в своей стране."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.Группа "Вагнер" официально зарегистрирована в Белоруссии как предоставляющая образовательные услуги. По распоряжению Лукашенко, "вагнеровцев" привлекли к подготовке сотрудников белорусских силовых структур и создаваемого в стране "народного ополчения".1 сентября в Белоруссии начнутся шестидневные маневры "Боевое братство-2023" с участием стран ОДКБ - в том числе России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html
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новости, польша
Новости, Польша

Поезда раздора: нетрезвые забавы двух поляков стали поводом для нового обвинения России

15:52 29.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Mariowierszyk97
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© commons.wikimedia.org / Mariowierszyk97
Читать в
На днях работа одной из железнодорожных веток Польши была заблокирована: сразу девять составов получили по рации стоп-сигналы. В ходе разбирательств выяснилось, что подали их двое местных - полицейский и его нетрезвый друг. Хулиганы были задержаны, но главным обвиняемым назвали... Кремль. Об этом 29 августа написало Польское агентство печати
Свои выводы авторы статьи делают на основе комментария секретаря Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны Збигнева Гофмана, который заявил, что это ЧП на железной дороге инспирировано извне.
"Я в этом не сомневаюсь. Возможно, я скажу немного нескромно, я занимаюсь этим уже давно и пытаюсь довольно интенсивно изучать дезинформационную или дезинтеграционную деятельность Кремля, я знаю, что это один из элементов некой стратегии, которую они проводят. Реализуется не со вчерашнего дня", - заявил Гофман.
Он добавил, что подобного рода события - якобы часть дезинтеграционной стратегии Москвы, ее "перманентной гибридной войны против Польши".
И в этой работе, заявил Гофман, Кремль использует все возможные способы - начиная от кибератак, заканчивая использованием беженцев и "вагнеровцев".
Тема присутствия в Белоруссии группы "Вагнер" стала особенно популярной в Польше с конца июля, когда премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
В четверг, 24 августа, глава канцелярии польского президента Павел Шрот заявил, что даже после смерти Пригожина "Вагнер" в Варшаве по-прежнему считают серьезной угрозой. А в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы.
Правда многие эксперты сочли, что в таком поведении действующего руководства Польши на самом деле кроется попытка решить с помощью "внешней угрозы" свои предвыборные задачи.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 10:45
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИПосле сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
Вагнер-5
28 августа, 14:35
Глава МВД Польши потребовал, чтобы Лукашенко выгнал "вагнеровцев" из БелоруссииГлава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы. Такое заявление он сделал в понедельник, 28 августа, на встрече с министрами внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии
25 августа Александр Лукашенко уже высказывался о судьбе "Вагнера" в своей стране.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.
Группа "Вагнер" официально зарегистрирована в Белоруссии как предоставляющая образовательные услуги. По распоряжению Лукашенко, "вагнеровцев" привлекли к подготовке сотрудников белорусских силовых структур и создаваемого в стране "народного ополчения".
1 сентября в Белоруссии начнутся шестидневные маневры "Боевое братство-2023" с участием стран ОДКБ - в том числе России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
25 августа, 18:19
Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в БелоруссииМинобразования Белоруссии попробует проконтролировать "дочек" группы "Вагнера"
 
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