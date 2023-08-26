https://ukraina.ru/20230826/1048944993.html

Столкновение истребителей, БПЛА, запрос на экстрадицию. Главное на Украине на утро 26 августа

Столкновение истребителей, БПЛА, запрос на экстрадицию. Главное на Украине на утро 26 августа - 26.08.2023 Украина.ру

Столкновение истребителей, БПЛА, запрос на экстрадицию. Главное на Украине на утро 26 августа

СМИ сообщают о столкновении истребителей МиГ-29 над Житомиром, в результате которого погиб один из самых известных украинских военлётов. Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву. Украина запросила экстрадицию из Финляндии бойца ДШРГ "Русич" Яна Петровского

2023-08-26T10:07

2023-08-26T10:07

2023-08-26T10:07

хроники

эксклюзив

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В ночь на 26 августа в российских СМИ стали появляться сообщения о том, что в аэропортах Москвы задерживаются рейсы на вылет и на прилёт."План "Ковёр" объявлен во всех столичных аэропортах. Задержаны рейсы на вылет и на прилёт. Так, план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты", - отмечалось в публикации телеграм-канала Mash в 03:08.Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил об уничтожении беспилотника."Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", — написал Собянин в 03:13Министерство обороны России в своём сообщении уточнило, что когда произошла атака и какого типа беспилотник применялся."26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - отмечалось в сообщении, опубликованном в 03:35.Позже телеграм-канал Mash выложил видео уничтожения беспилотника."Момент сбития украинского БПЛА над Истринским районом Подмосковья. Слышно, как по цели в небе отрабатывает ПВО. Тем временем в Минобороны РФ также сообщают, что беспилотник самолётного типа двигался в сторону Москвы — безуспешно", - подписал канал видео.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. Пострадавших в результате атаки украинских БПЛА не было.Помимо Москвы украинские дроны массово атакуют Крым. Накануне ВСУ направили на полуостров 42 дрона."В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — рассказали в Минобороны РФ.Ранее, вечером 16 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались в том числе и беспилотники."В каждой боевой бригаде бойцы среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнёрами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, на Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", - подчеркнул Зеленский.В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что провёл разговор с украинскими, британскими, американскими и другими военачальниками. Во время беседы речь зашла и о дронах."Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Ещё один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению", - сообщил главком ВСУ.Как неоднократно утверждали украинские волонтёры, дроны помогают Украине отчасти компенсировать нехватку дальнобойных ракет и современных военных самолётов.Столкновение истребителейУкраинские СМИ сообщили о столкновении истребителей в небе над Житомиром, однако позже удалили свои сообщения."Два наших самолёта столкнулись в небе на Житомирщине. Мне пишут, что один из них упал на жилые дома. На место едет много скорых и пожарных авто. По предварительной информации, есть жертвы", - указывалось в телеграм-канале "Труха. Житомир".Позже сообщение было удалено.Также в соцсетях появилась фотография одного из самых медийных украинских военлётов под позывным "Джус"."Вечного полёта, друг "Джус". Ты жил небом. И оно забрало тебя к себе", - указывалось в подписи к фото.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев указал, что в данном случае можно говорить о воздаянии."Яке прыкре самогубство (Какое ужасное самоубийство). Это знаменитая фраза из старого бандеровского людоедского анекдота, когда гаишник в багажнике машины видит истерзанное тело, и спрашивает водителя, мол кто это, не москаль ли? Тот говорит что москаль, и гаишник констатирует про это самоубийство. До 2014 это казалось таким отголоском, мол типа чёрный юмор, но на психику влияние оказывает. И потом кондиционеры и сами себя сожгли, стали отголоском в том числе и этого анекдота и прочих людоедских шутеек. Карма, она как раз для таких людей, бумерангом прилетает", - прокомментировал он это происшествие.Военлёт под позывным "Джус" являлся одним из самых медийных лётчиков. Он скрывал своё лицо, однако, судя по нашивкам, которые засветились на ранних репортажа, "Джус" служил в 40-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ, дислоцированной в Василькове. "Джус" был одним из пилотов, приезжавших в США после начала СВО и встречавшихся с американскими политиками, убеждая их передать Украине F-16.После того, как стало известно о том, что Украина получит эти самолёт, "Джус" заявил, что теперь ВС РФ придётся несладко."Теперь Черноморский флот серьёзно напряжётся и у них ощутимо осложнится ситуация", - говорил "Джус" три месяца назад — 24 мая — в интервью "Голосу Америки" (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.), комментируя предоставление F-16.В ранних интервью он также высмеивал российских лётчиков, называя их "тупыми". Украинские СМИ называли "Джуса" одним из "призраков Киева".Официального подтверждения ЧП в небе над Житомирской областью, а также гибели "Джуса" со стороны ВС ВСУ нет.Запрос на экстрадициюОфис генерального прокурора Украины отправил в Минюст Финляндии запрос на задержанного в этой стране бойца ДШРГ "Русич" Яна Петровского, известного также под позывным "Славян"."Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица", - сообщили в Офисе генпрокурора.По информации ОГП, процессуальное руководство в производстве осуществляет украинская Луганская областная прокуратура.Ранее телеграм-канал Grey Zone рассказал подробности о задержании Петровского, а также о том, что к нему попытались применить насилие прибывшие в Финляндию сотрудники Службы безопасности Украины."Славян" был задержан финской таможенной службой при прохождении контроля в аэропорту Хельсинки, после чего был передан местной полиции, которое выразило ему подозрению в предоставлении недостоверных персональных данных, а также нелегальном пересечении границы. Уже через два дня, а именно уже 22 июля он был допрошен сотрудниками СБУ, которые задавали ему вопросы по факту участия в конфликте на Донбассе, обвиняя его в совершении военных преступлений. Как было сказано ранее, в рамках соблюдения международного законодательства, перед допросом иностранного гражданина правоохранительными органами третьей страны, было уведомлено консульство Российской Федерации в Финляндии, но никакой реакции от него (консульства) не последовало", - сообщил канал.По информации автора канала, ситуацией воспользовались украинские спецслужбы."Этим воспользовались сотрудники СБУ, которые ожидаемо проводили допрос, оказывая на Славяна "лёгкое физическое" и психологическое воздействие, в том числе угрожая семье, и непосредственно его супруге, сексуальным насилием. В свою очередь, Ян Петровский, если протокольным языком, то оказал сопротивление, а если по-русски, то дал п****лей одному из СБУшников, сломав последнему нос и укусив за ухо (по другой информации откусив его). После чего был переведён в тюрьму города Хельсинки. В настоящее время ожидает экстрадиции на Украину, на что запрос уже направлен СБУ. Для меня и окружения Яна Петровского остаётся непонятным (на самом деле понятным), почему у нас дипломатическое крыло в Финляндии занимается саботажем, закрывая глаза на задержание и допросы граждан сотрудниками спецслужб той страны, с которой в настоящее время фактически идёт война", - подчеркнул автор канала.ДШРГ "Русич" выпустила заявление по поводу произошедшего."А пока ситуация со "Славяном" не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) - "Русич" прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?" - отмечалось в сообщении.Состоявшийся вчера в Финляндии суд продлил арест Петровскому для того, "чтобы можно было рассмотреть вопрос об экстрадиции".

https://ukraina.ru/20230825/1048942207.html

https://ukraina.ru/20230825/1048933628.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив