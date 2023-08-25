Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео - 25.08.2023 Украина.ру
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Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео
Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео - 25.08.2023 Украина.ру
Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал, что будут делать ВСУ после провала наступления, что было бы, Украина.ру, 25.08.2023
2023-08-25T11:30
2023-08-25T11:30
алексей леонков
видео
россия
украина
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всу
наступление
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал, что будут делать ВСУ после провала наступления, что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет и о том, каким может быть новый "контрнаступ" ВСУ: 00:21 – Что будет с ЧВК "Вагнер" теперь? 02:00 – О провале украинского наступления и о том, что ВСУ будут делать дальше; 04:10 - Что могут успеть ВСУ до весенней распутицы? 05:00 – О планах России на Купянск; 09:25 – Как Украина переходит к обороне; 14:00 – Что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет? 17:44 - Нужны ли нам принципиально новые разработки в области вооружений? 21:10 - О планах Запада на весну 2024 года и о том, на что рассчитывает Россия.
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алексей леонков, видео, россия, украина, сво, всу, наступление, купянск, артёмовск (бахмут), f-16, оборона, впк, пво, армия, нато, видео
Алексей Леонков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, наступление, Купянск, Артёмовск (Бахмут), F-16, Оборона, ВПК, ПВО, армия, НАТО

Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео

11:30 25.08.2023
 
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал, что будут делать ВСУ после провала наступления, что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет и о том, каким может быть новый "контрнаступ" ВСУ:
00:21 – Что будет с ЧВК "Вагнер" теперь?
02:00 – О провале украинского наступления и о том, что ВСУ будут делать дальше;
04:10 - Что могут успеть ВСУ до весенней распутицы?
05:00 – О планах России на Купянск;
09:25 – Как Украина переходит к обороне;
14:00 – Что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет?
17:44 - Нужны ли нам принципиально новые разработки в области вооружений?
21:10 - О планах Запада на весну 2024 года и о том, на что рассчитывает Россия.
 
Алексей ЛеонковВидеоРоссияУкраинаСВОВСУнаступлениеКупянскАртёмовск (Бахмут)F-16ОборонаВПКПВОармияНАТО
 
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