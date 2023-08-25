https://ukraina.ru/20230825/1048930145.html

Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео

Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео - 25.08.2023 Украина.ру

Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал, что будут делать ВСУ после провала наступления, что было бы, Украина.ру, 25.08.2023

2023-08-25T11:30

2023-08-25T11:30

2023-08-25T11:30

алексей леонков

видео

россия

украина

сво

всу

наступление

купянск

артёмовск (бахмут)

f-16

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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал, что будут делать ВСУ после провала наступления, что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет и о том, каким может быть новый "контрнаступ" ВСУ: 00:21 – Что будет с ЧВК "Вагнер" теперь? 02:00 – О провале украинского наступления и о том, что ВСУ будут делать дальше; 04:10 - Что могут успеть ВСУ до весенней распутицы? 05:00 – О планах России на Купянск; 09:25 – Как Украина переходит к обороне; 14:00 – Что было бы, если бы у Украины было больше авиации и ракет? 17:44 - Нужны ли нам принципиально новые разработки в области вооружений? 21:10 - О планах Запада на весну 2024 года и о том, на что рассчитывает Россия.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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