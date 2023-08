The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks

https://ukraina.ru/20230825/1048928507.html

Американская газета The New York Times выпустила статью, в которой говорится, что украинские танкисты учатся воевать по игре World of Tanks

Издание ссылается на слова представителей ВСУ, утверждающих, что основной акцент в игре делается на командную работу, которая просто необходима в реальных боевых условиях."Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - говорится в публикации.Также представители ВСУ рассказали американским журналистам, что пытаются использовать в игре те же маневры, которые они используют в жизни."Неудивительно ,что у них так популярно в войсках "есть пробитие" Теперь понятно откуда ноги растут", "Маневры-то те же, только вот средства поражения и обнаружения совсем другие", "Пусть играют, но в игре мин нет", "По такой логике весь мир - танкисты", "А как же патриотизм? Танки же белорусы создали", - отреагировали пользователи сети.Кстати, родиной World of Tanks действительно считается Белоруссия, так как именно в этой стране работала фирма "Wargaming.net", под маркой которой была разработана игра. Участие в этой работе приняло огромное количество специалистов, в том числе из России.

