https://ukraina.ru/20230825/1048928507.html
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks - 25.08.2023 Украина.ру
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
Американская газета The New York Times выпустила статью, в которой говорится, что украинские танкисты учатся воевать по игре World of Tanks
2023-08-25T10:53
2023-08-25T10:53
2023-08-25T10:53
новости
новости украины
танкист
world of tanks
игра
new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102652/28/1026522829_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_9bad22f04cf4f49ab65235d0d1293796.jpg
Издание ссылается на слова представителей ВСУ, утверждающих, что основной акцент в игре делается на командную работу, которая просто необходима в реальных боевых условиях."Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - говорится в публикации.Также представители ВСУ рассказали американским журналистам, что пытаются использовать в игре те же маневры, которые они используют в жизни."Неудивительно ,что у них так популярно в войсках "есть пробитие" Теперь понятно откуда ноги растут", "Маневры-то те же, только вот средства поражения и обнаружения совсем другие", "Пусть играют, но в игре мин нет", "По такой логике весь мир - танкисты", "А как же патриотизм? Танки же белорусы создали", - отреагировали пользователи сети.Кстати, родиной World of Tanks действительно считается Белоруссия, так как именно в этой стране работала фирма "Wargaming.net", под маркой которой была разработана игра. Участие в этой работе приняло огромное количество специалистов, в том числе из России.
https://ukraina.ru/20230825/1048927453.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102652/28/1026522829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de838f5bc39c25fd2f82e2fb059aacf7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, танкист, world of tanks, игра, new york times
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
Американская газета The New York Times выпустила статью, в которой говорится, что украинские танкисты учатся воевать по игре World of Tanks
Издание ссылается на слова представителей ВСУ, утверждающих, что основной акцент в игре делается на командную работу, которая просто необходима в реальных боевых условиях.
"Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - говорится в публикации.
Также представители ВСУ рассказали американским журналистам, что пытаются использовать в игре те же маневры, которые они используют в жизни.
"Неудивительно ,что у них так популярно в войсках "есть пробитие" Теперь понятно откуда ноги растут", "Маневры-то те же, только вот средства поражения и обнаружения совсем другие", "Пусть играют, но в игре мин нет", "По такой логике весь мир - танкисты", "А как же патриотизм? Танки же белорусы создали", - отреагировали пользователи сети.
Кстати, родиной World of Tanks действительно считается Белоруссия, так как именно в этой стране работала фирма "Wargaming.net", под маркой которой была разработана игра. Участие в этой работе приняло огромное количество специалистов, в том числе из России.