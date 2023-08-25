The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048928507.html
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks - 25.08.2023 Украина.ру
The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
Американская газета The New York Times выпустила статью, в которой говорится, что украинские танкисты учатся воевать по игре World of Tanks
2023-08-25T10:53
2023-08-25T10:53
новости
новости украины
танкист
world of tanks
игра
new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102652/28/1026522829_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_9bad22f04cf4f49ab65235d0d1293796.jpg
Издание ссылается на слова представителей ВСУ, утверждающих, что основной акцент в игре делается на командную работу, которая просто необходима в реальных боевых условиях."Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - говорится в публикации.Также представители ВСУ рассказали американским журналистам, что пытаются использовать в игре те же маневры, которые они используют в жизни."Неудивительно ,что у них так популярно в войсках "есть пробитие" Теперь понятно откуда ноги растут", "Маневры-то те же, только вот средства поражения и обнаружения совсем другие", "Пусть играют, но в игре мин нет", "По такой логике весь мир - танкисты", "А как же патриотизм? Танки же белорусы создали", - отреагировали пользователи сети.Кстати, родиной World of Tanks действительно считается Белоруссия, так как именно в этой стране работала фирма "Wargaming.net", под маркой которой была разработана игра. Участие в этой работе приняло огромное количество специалистов, в том числе из России.
https://ukraina.ru/20230825/1048927453.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102652/28/1026522829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de838f5bc39c25fd2f82e2fb059aacf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, танкист, world of tanks, игра, new york times
Новости, Новости Украины, Танкист, World of Tanks, игра, New York Times

The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks

10:53 25.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкWorld of Tanks
World of Tanks - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Американская газета The New York Times выпустила статью, в которой говорится, что украинские танкисты учатся воевать по игре World of Tanks
Издание ссылается на слова представителей ВСУ, утверждающих, что основной акцент в игре делается на командную работу, которая просто необходима в реальных боевых условиях.
"Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - говорится в публикации.
Также представители ВСУ рассказали американским журналистам, что пытаются использовать в игре те же маневры, которые они используют в жизни.
"Неудивительно ,что у них так популярно в войсках "есть пробитие" Теперь понятно откуда ноги растут", "Маневры-то те же, только вот средства поражения и обнаружения совсем другие", "Пусть играют, но в игре мин нет", "По такой логике весь мир - танкисты", "А как же патриотизм? Танки же белорусы создали", - отреагировали пользователи сети.
Кстати, родиной World of Tanks действительно считается Белоруссия, так как именно в этой стране работала фирма "Wargaming.net", под маркой которой была разработана игра. Участие в этой работе приняло огромное количество специалистов, в том числе из России.
Мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
10:08
Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их памятьДве сестры из Киева опубликовали в Сети видеозапись с танцами на кладбище возле военного захоронения. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях местная полиция
 
НовостиНовости УкраиныТанкистWorld of TanksиграNew York Times
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий
12:26День независимости: военный аспект и политическая бомба
12:06Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором
12:03В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
11:48Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя
11:38Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
11:38Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
11:30Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео
11:29С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории
11:26Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
11:21"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
10:53The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
10:46Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье
10:08Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
09:44Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне
09:36Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа
09:18Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
08:56Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
08:38Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС
08:19На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
Лента новостейМолния