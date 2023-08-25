Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
На Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
В районе Серебрянского лесничества штурмовой взвод ВСУ подорвался на минах при попытке приблизиться к российским наблюдательным постам, рассказал Марочко.
"Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100", - сообщил Марочко.
После этого российские бойцы дистанционно привели мины в действие со своего наблюдательного пункта. В результате подрыва группа ВСУ рассеялась. Украинские военные понесли потери в личном составе и вернулась на свои позиции. Точное количество убитых и раненых уточняется.
За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности."
"Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.
Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.
23 августа, 12:14"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под КупянскомПри захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале