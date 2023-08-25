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Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом - 25.08.2023 Украина.ру

Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

На Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-25T11:38

2023-08-25T11:38

2023-08-25T11:38

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В районе Серебрянского лесничества штурмовой взвод ВСУ подорвался на минах при попытке приблизиться к российским наблюдательным постам, рассказал Марочко.После этого российские бойцы дистанционно привели мины в действие со своего наблюдательного пункта. В результате подрыва группа ВСУ рассеялась. Украинские военные понесли потери в личном составе и вернулась на свои позиции. Точное количество убитых и раненых уточняется.За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности.""Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.

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новости, андрей марочко, мины, подрыв, всу, красный лиман, лнр