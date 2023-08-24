Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
Киев не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Такое заявление 24 августа сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами
2023-08-24T14:52
2023-08-24T14:58
новости
пригожин
чвк "вагнер"
владимир зеленский
шутка
гибель
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В среду, 23 августа, бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. В списке пассажиров значилось имя Евгения Пригожина.По последним данным, ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано, так как тела сильно обгорели и были повреждены при падении. Биологический материал погибших направлен в Москву на генетическую экспертизу.
https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html
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новости, пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский, шутка, гибель
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Владимир Зеленский, шутка, гибель

Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина

14:52 24.08.2023 (обновлено: 14:58 24.08.2023)
 
Зеленский
Зеленский
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Киев не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Такое заявление 24 августа сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами
"Когда Украина обращалась к миру по самолетам — мы не это имели в виду… Мы не причастны к этой ситуации, это точно", - сказал Зеленский.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
07:18
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al JazeeraНа месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании
В среду, 23 августа, бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. В списке пассажиров значилось имя Евгения Пригожина.
По последним данным, ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано, так как тела сильно обгорели и были повреждены при падении. Биологический материал погибших направлен в Москву на генетическую экспертизу.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
09:39
Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августаВ Тверской области потерпел крушение самолёт, на борту которого находился основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин и её командир Дмитрий Уткин
 
НовостиПригожинЧВК "Вагнер"Владимир Зеленскийшуткагибель
 
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