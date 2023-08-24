https://ukraina.ru/20230824/1048914359.html

Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина

Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру

Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина

Киев не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Такое заявление 24 августа сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами

2023-08-24T14:52

2023-08-24T14:52

2023-08-24T14:58

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чвк "вагнер"

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В среду, 23 августа, бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. В списке пассажиров значилось имя Евгения Пригожина.По последним данным, ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано, так как тела сильно обгорели и были повреждены при падении. Биологический материал погибших направлен в Москву на генетическую экспертизу.

https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html

https://ukraina.ru/20230824/1048902573.html

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новости, пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский, шутка, гибель