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Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
Киев не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Такое заявление 24 августа сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами
2023-08-24T14:52
2023-08-24T14:52
2023-08-24T14:58
новости
пригожин
чвк "вагнер"
владимир зеленский
шутка
гибель
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В среду, 23 августа, бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. В списке пассажиров значилось имя Евгения Пригожина.По последним данным, ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано, так как тела сильно обгорели и были повреждены при падении. Биологический материал погибших направлен в Москву на генетическую экспертизу.
https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский, шутка, гибель
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Владимир Зеленский, шутка, гибель
Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
14:52 24.08.2023 (обновлено: 14:58 24.08.2023)
Киев не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Такое заявление 24 августа сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами