Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова - 24.08.2023 Украина.ру
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Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова - 24.08.2023 Украина.ру
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
Силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
2023-08-24T10:47
2023-08-24T10:47
новости
кирилл буданов
уничтожение
крым
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"То есть он по своим же гражданам бить собирается?? Они ж Крым своим считают, а значит и граждане их. Или логика там какая-то другая?", - отреагировал один из пользователей сети.Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым.Министр обороны Украины Алексей Резников, которого Владимир Зеленский, по слухам, собирается уволить, высказал противоположную точку зрения.По его мнению, война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Кроме того, он признал, что без западного вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
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новости, кирилл буданов, уничтожение, крым
Новости, Кирилл Буданов, уничтожение, Крым

Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова

10:47 24.08.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
Силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
"Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника... Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую", - заявил Буданов.
"То есть он по своим же гражданам бить собирается?? Они ж Крым своим считают, а значит и граждане их. Или логика там какая-то другая?", - отреагировал один из пользователей сети.
Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.
22 августа, 12:54
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:32
Данилов пообещал поход на КрымСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции
Министр обороны Украины Алексей Резников, которого Владимир Зеленский, по слухам, собирается уволить, высказал противоположную точку зрения.
По его мнению, война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Кроме того, он признал, что без западного вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:17
"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на УкраинеВойна на Украине может быть продолжительной, страну ожидают большие и болезненные потери. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут украинские СМИ
 
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10:47Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
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