https://ukraina.ru/20230824/1048904882.html
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова - 24.08.2023 Украина.ру
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
Силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
2023-08-24T10:47
2023-08-24T10:47
2023-08-24T10:47
новости
кирилл буданов
уничтожение
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ee18321a9ff3be889565a57b7378806b.jpg.webp
"То есть он по своим же гражданам бить собирается?? Они ж Крым своим считают, а значит и граждане их. Или логика там какая-то другая?", - отреагировал один из пользователей сети.Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым.Министр обороны Украины Алексей Резников, которого Владимир Зеленский, по слухам, собирается уволить, высказал противоположную точку зрения.По его мнению, война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Кроме того, он признал, что без западного вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
https://ukraina.ru/20230822/1048864959.html
https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_128:0:1020:669_1920x0_80_0_0_96a5f10c591f25c55b5e67c85678ee26.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, уничтожение, крым
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
Силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
"Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника... Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую", - заявил Буданов.
"То есть он по своим же гражданам бить собирается?? Они ж Крым своим считают, а значит и граждане их. Или логика там какая-то другая?", - отреагировал один из пользователей сети.
Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.
В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым.
Министр обороны Украины Алексей Резников, которого Владимир Зеленский, по слухам, собирается уволить, высказал противоположную точку зрения.
По его мнению, война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Кроме того, он признал, что без западного вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".