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Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова

Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова - 24.08.2023 Украина.ру

Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова

Силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

2023-08-24T10:47

2023-08-24T10:47

2023-08-24T10:47

новости

кирилл буданов

уничтожение

крым

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"То есть он по своим же гражданам бить собирается?? Они ж Крым своим считают, а значит и граждане их. Или логика там какая-то другая?", - отреагировал один из пользователей сети.Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым.Министр обороны Украины Алексей Резников, которого Владимир Зеленский, по слухам, собирается уволить, высказал противоположную точку зрения.По его мнению, война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Кроме того, он признал, что без западного вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".

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новости, кирилл буданов, уничтожение, крым