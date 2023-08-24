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Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой

Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой - 24.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой

Брусиловский прорыв времен Первой мировой, который считается успешной операций, с точки зрения надежд российского общества на наступление в ходе СВО - это опыт негативный, а не позитивный. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:00

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Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом, пояснил эксперт.Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила, уточнил специалист.Более того, Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов, добавил он.Брусиловский прорыв - это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Российской Империи. Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей брусилов, первая мировая война, россия, сво, всу