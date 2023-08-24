Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048896847.html
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой - 24.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
Брусиловский прорыв времен Первой мировой, который считается успешной операций, с точки зрения надежд российского общества на наступление в ходе СВО - это опыт негативный, а не позитивный. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:00
новости
алексей брусилов
первая мировая война
россия
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048789220_0:142:3215:1950_1920x0_80_0_0_3a31924ad06e0e0b93b6109be5a02e8a.jpg.webp
Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом, пояснил эксперт.Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила, уточнил специалист.Более того, Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов, добавил он.Брусиловский прорыв - это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Российской Империи. Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048789220_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_e3f2bb40083867c4cbfbbf4bada49478.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей брусилов, первая мировая война, россия, сво, всу
Новости, Алексей Брусилов, Первая мировая война, Россия, СВО, ВСУ

Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой

07:00 24.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Брусиловский прорыв времен Первой мировой, который считается успешной операций, с точки зрения надежд российского общества на наступление в ходе СВО - это опыт негативный, а не позитивный. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом, пояснил эксперт.
Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила, уточнил специалист.
Более того, Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов, добавил он.
"Австро-Венгрия из войны не вышла. Да, она стала слабее. Да, Германии пришлось перебрасывать еще больше сил на Восточный фронт. Но что мы от этого выиграли? Плюс, в войну вступила Румыния. Румыния была разгромлена. И мы получили еще один фронт, который раскинулся аж до Черного моря", - констатировал Копылов.
Брусиловский прорыв - это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Российской Империи. Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи, заключил собеседник издания.
 
НовостиАлексей БрусиловПервая мировая войнаРоссияСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Маск собирается подать в суд на фонд Сороса
08:09Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"
08:01"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
08:00Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
07:49Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника
07:31В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
07:18Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera
07:07Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
07:00Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16
07:00Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
06:30Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
05:05Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам
04:42Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по сто убитых, что в два раза больше, чем было месяц назад
04:27Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель
00:36Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
00:02"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
23:30"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
23:17Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
22:34БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?
22:27Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
Лента новостейМолния