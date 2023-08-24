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Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой - 24.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
Брусиловский прорыв времен Первой мировой, который считается успешной операций, с точки зрения надежд российского общества на наступление в ходе СВО - это опыт негативный, а не позитивный. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:00
новости
алексей брусилов
первая мировая война
россия
сво
всу
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Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом, пояснил эксперт.Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила, уточнил специалист.Более того, Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов, добавил он.Брусиловский прорыв - это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Российской Империи. Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей брусилов, первая мировая война, россия, сво, всу
Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
Брусиловский прорыв времен Первой мировой, который считается успешной операций, с точки зрения надежд российского общества на наступление в ходе СВО - это опыт негативный, а не позитивный. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом, пояснил эксперт.
Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила, уточнил специалист.
Более того, Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов, добавил он.
"Австро-Венгрия из войны не вышла. Да, она стала слабее. Да, Германии пришлось перебрасывать еще больше сил на Восточный фронт. Но что мы от этого выиграли? Плюс, в войну вступила Румыния. Румыния была разгромлена. И мы получили еще один фронт, который раскинулся аж до Черного моря", - констатировал Копылов.
Брусиловский прорыв - это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Российской Империи. Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи, заключил собеседник издания.