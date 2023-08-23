https://ukraina.ru/20230823/1048891390.html
Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о... Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T16:52
2023-08-23T16:52
2023-08-23T16:52
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о том, что происходит в Донецке в эти дни: 00:44 – О "переобувшихся" в полёте: зачем они России? 04:00 – С чем Украина встречает День независимости; 06:09 – Может ли Украина быть независимой? 09:05 – О настроениях в Донецке и о грядущих праздниках.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
татьяна монтян, видео, россия, украина, сво, всу, донецк, днр, донбасс, кива, видео
Татьяна Монтян, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донецк, ДНР, Донбасс, Кива