Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
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Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о... Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T16:52
2023-08-23T16:52
татьяна монтян
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всу
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о том, что происходит в Донецке в эти дни: 00:44 – О "переобувшихся" в полёте: зачем они России? 04:00 – С чем Украина встречает День независимости; 06:09 – Может ли Украина быть независимой? 09:05 – О настроениях в Донецке и о грядущих праздниках.
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татьяна монтян, видео, россия, украина, сво, всу, донецк, днр, донбасс, кива, видео
Татьяна Монтян, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донецк, ДНР, Донбасс, Кива

Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео

16:52 23.08.2023
 
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о том, что происходит в Донецке в эти дни:
00:44 – О "переобувшихся" в полёте: зачем они России?
04:00 – С чем Украина встречает День независимости;
06:09 – Может ли Украина быть независимой?
09:05 – О настроениях в Донецке и о грядущих праздниках.
 
Татьяна МонтянВидеоРоссияУкраинаСВОВСУДонецкДНРДонбассКива
 
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