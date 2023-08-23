https://ukraina.ru/20230823/1048891390.html

Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео

Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео - 23.08.2023 Украина.ру

Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео

Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о... Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T16:52

2023-08-23T16:52

2023-08-23T16:52

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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру оценила "прозревание" врагов России, а также рассказала, почему обречена Украина и о том, что происходит в Донецке в эти дни: 00:44 – О "переобувшихся" в полёте: зачем они России? 04:00 – С чем Украина встречает День независимости; 06:09 – Может ли Украина быть независимой? 09:05 – О настроениях в Донецке и о грядущих праздниках.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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