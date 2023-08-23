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На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую

На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую - 23.08.2023 Украина.ру

На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую

В Тернопольской области задержали депутата, который за взятки помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 23 августа

2023-08-23T15:30

2023-08-23T15:30

2023-08-23T16:03

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сбу

военкомат

взятки

тернопольская область

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В Тернопольской области задержали депутата сельсовета, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона, сообщили в СБУ. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое содействие, чтобы избежать ротацию в зону боевых действий.С таким предложением депутат обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тысяч долларов США депутат обещал военному, что "решит вопрос с его руководством об отсрочке" служебной командировки на фронт.Для передачи взятки чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника. Во время передачи денег правоохранители задержали депутата и его сообщника в Тернополе.На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На причастность к коррупционной схеме проверяется руководства местного военкомата. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители провели одновременно более 200 обысков. Об этом на днях сообщила Генпрокуратура Украины.Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.

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новости, украина, сбу, военкомат, взятки, тернопольская область