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На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую - 23.08.2023 Украина.ру
На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
В Тернопольской области задержали депутата, который за взятки помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 23 августа
2023-08-23T15:30
2023-08-23T15:30
2023-08-23T16:03
новости
украина
сбу
военкомат
взятки
тернопольская область
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В Тернопольской области задержали депутата сельсовета, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона, сообщили в СБУ. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое содействие, чтобы избежать ротацию в зону боевых действий.С таким предложением депутат обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тысяч долларов США депутат обещал военному, что "решит вопрос с его руководством об отсрочке" служебной командировки на фронт.Для передачи взятки чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника. Во время передачи денег правоохранители задержали депутата и его сообщника в Тернополе.На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На причастность к коррупционной схеме проверяется руководства местного военкомата. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители провели одновременно более 200 обысков. Об этом на днях сообщила Генпрокуратура Украины.Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, военкомат, взятки, тернопольская область
Новости, Украина, СБУ, военкомат, взятки, Тернопольская область
На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
15:30 23.08.2023 (обновлено: 16:03 23.08.2023)
В Тернопольской области задержали депутата, который за взятки помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 23 августа
В Тернопольской области задержали депутата сельсовета, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона, сообщили в СБУ. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое содействие, чтобы избежать ротацию в зону боевых действий.
С таким предложением депутат обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тысяч долларов США депутат обещал военному, что "решит вопрос с его руководством об отсрочке" служебной командировки на фронт.
Для передачи взятки чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника. Во время передачи денег правоохранители задержали депутата и его сообщника в Тернополе.
На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На причастность к коррупционной схеме проверяется руководства местного военкомата. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители провели одновременно более 200 обысков. Об этом на днях сообщила Генпрокуратура Украины.
Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.