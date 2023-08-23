https://ukraina.ru/20230823/1048886299.html

Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса

Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру

Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса

Президент России напомнил, что Киев при поддержке Запада развязал войну против мирных жителей

2023-08-23T13:41

2023-08-23T13:41

2023-08-23T13:47

новости

владимир путин

брикс

украина

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Россия благодарна представителям стран БРИКС, которые пытаются внести вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 августа, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи."Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - заявил президент России во время заседания саммита объединения, трансляцию которого ведет телеграм-канал "Кремль".Путин подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.С 22 по 24 августа в Йоханесбурге проходит саммит БРИКС, в котором принимает участие более 30 стран. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно.

https://ukraina.ru/20230823/1048880227.html

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новости, владимир путин, брикс, украина