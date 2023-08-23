Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру
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Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса
Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру
Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса
Президент России напомнил, что Киев при поддержке Запада развязал войну против мирных жителей
2023-08-23T13:41
2023-08-23T13:47
новости
владимир путин
брикс
украина
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Россия благодарна представителям стран БРИКС, которые пытаются внести вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 августа, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи."Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - заявил президент России во время заседания саммита объединения, трансляцию которого ведет телеграм-канал "Кремль".Путин подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.С 22 по 24 августа в Йоханесбурге проходит саммит БРИКС, в котором принимает участие более 30 стран. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно.
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новости, владимир путин, брикс, украина
Новости, Владимир Путин, БРИКС, Украина

Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса

13:41 23.08.2023 (обновлено: 13:47 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России напомнил, что Киев при поддержке Запада развязал войну против мирных жителей
Россия благодарна представителям стран БРИКС, которые пытаются внести вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 августа, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи.
"Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - заявил президент России во время заседания саммита объединения, трансляцию которого ведет телеграм-канал "Кремль".
Путин подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.
С 22 по 24 августа в Йоханесбурге проходит саммит БРИКС, в котором принимает участие более 30 стран. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
10:42
Саммит БРИКС: неизбежность альтернативыПятнадцатый саммит БРИКС, который проходит сейчас в Южной Африке, стал главным событием мировых новостей – включая информационное пространство коллективного Запада.
 
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