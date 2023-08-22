Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища - 22.08.2023 Украина.ру
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Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища
Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища - 22.08.2023 Украина.ру
Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища
Правительство Украины выделит 266 гектаров под новое кладбище в Киевской области. Об этом 22 августа сообщил "Главный строительный портал Украины"
2023-08-22T15:02
2023-08-22T15:19
новости
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украина
кладбище
кабмин
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В тексте говорится, что Кабмин страны определил новое место для Национального военного мемориального кладбища. Находиться оно будет на территории Гатненского общества. При этом дизайн скопируют с кладбища в американском Арлингтоне.Однако самая интересная деталь в сообщении - это размер будущего кладбища. На его организацию решено выделить 266 гектаров.Для сравнения. Размер среднего футбольного поля составляет 0,714 гектара. Это значит, что площадь захоронений составит более 370 футбольных полей."Это потому что потерь нет", "266га при такой же плотности захоронений вместит &gt;420 тысяч человек", "Грустно это все… звездно-полосатая чума косит людей. Десятилетиями. Все никак нажраться не могут", "Передвижные крематории не справляются?" - отреагировали пользователи сети.Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специальностей" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html
https://ukraina.ru/20230822/1048858120.html
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новости, новости украины, украина, кладбище, кабмин
Новости, Новости Украины, Украина, кладбище, Кабмин

Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища

15:02 22.08.2023 (обновлено: 15:19 22.08.2023)
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
Правительство Украины выделит 266 гектаров под новое кладбище в Киевской области. Об этом 22 августа сообщил "Главный строительный портал Украины"
В тексте говорится, что Кабмин страны определил новое место для Национального военного мемориального кладбища. Находиться оно будет на территории Гатненского общества. При этом дизайн скопируют с кладбища в американском Арлингтоне.
Однако самая интересная деталь в сообщении - это размер будущего кладбища. На его организацию решено выделить 266 гектаров.
Для сравнения. Размер среднего футбольного поля составляет 0,714 гектара. Это значит, что площадь захоронений составит более 370 футбольных полей.
"Это потому что потерь нет", "266га при такой же плотности захоронений вместит >420 тысяч человек", "Грустно это все… звездно-полосатая чума косит людей. Десятилетиями. Все никак нажраться не могут", "Передвижные крематории не справляются?" - отреагировали пользователи сети.
Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.
Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специальностей" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.
Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 10:11
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУПохоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
11:44
Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронтКиев запретил работу журналистов на линии фронта. Об этом 22 августа сообщила швейцарская газета Le Temps
 
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