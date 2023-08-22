https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища

Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища - 22.08.2023 Украина.ру

Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища

Правительство Украины выделит 266 гектаров под новое кладбище в Киевской области. Об этом 22 августа сообщил "Главный строительный портал Украины"

2023-08-22T15:02

2023-08-22T15:02

2023-08-22T15:19

новости

новости украины

украина

кладбище

кабмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048252765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7989699a5af43cbe28d4227905e3aa.jpg

В тексте говорится, что Кабмин страны определил новое место для Национального военного мемориального кладбища. Находиться оно будет на территории Гатненского общества. При этом дизайн скопируют с кладбища в американском Арлингтоне.Однако самая интересная деталь в сообщении - это размер будущего кладбища. На его организацию решено выделить 266 гектаров.Для сравнения. Размер среднего футбольного поля составляет 0,714 гектара. Это значит, что площадь захоронений составит более 370 футбольных полей."Это потому что потерь нет", "266га при такой же плотности захоронений вместит >420 тысяч человек", "Грустно это все… звездно-полосатая чума косит людей. Десятилетиями. Все никак нажраться не могут", "Передвижные крематории не справляются?" - отреагировали пользователи сети.Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специальностей" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html

https://ukraina.ru/20230822/1048858120.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, кладбище, кабмин