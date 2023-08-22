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В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы" - 22.08.2023 Украина.ру
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
Среди других премьер нового театрального сезона, в Большом театре пройдет премьера балета "Война и мир" донецкого театра "Донбасс опера", сообщила накануне пресс-служба театра
2023-08-22T11:47
2023-08-22T11:47
2023-08-22T11:47
культура
донбасс
балет
опера
театр
большой театр
москва
донецк
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Первый показ балета по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова состоится раньше, в конце августа, в Симферополе, после чего спектакль привезут в столицу."Большое волнение, очень переживаем, чтобы все у нас хорошо получилось — очень ответственная работа. Мы верим в успех, потому что мы едем всей командой, а команда — это большая сила, это — коллектив в едином строю",— приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра Вадима Писарева.Писарев рассказал журналистам "Российской газеты", что репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка.Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара, добавил он.
https://ukraina.ru/20230820/1048816966.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, балет, опера, театр, большой театр, москва, донецк
Культура, Донбасс, балет, опера, театр, Большой театр, Москва, Донецк
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
Среди других премьер нового театрального сезона, в Большом театре пройдет премьера балета "Война и мир" донецкого театра "Донбасс опера", сообщила накануне пресс-служба театра
Первый показ балета по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова состоится раньше, в конце августа, в Симферополе, после чего спектакль привезут в столицу.
"Большое волнение, очень переживаем, чтобы все у нас хорошо получилось — очень ответственная работа. Мы верим в успех, потому что мы едем всей командой, а команда — это большая сила, это — коллектив в едином строю",— приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра Вадима Писарева.
Писарев рассказал журналистам "Российской газеты", что репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка.
"Любовь сильнее всего. Любовь побеждает войну. Это про нас, про вас и про Донбасс."
Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара, добавил он.