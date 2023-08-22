В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы" - 22.08.2023 Украина.ру
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В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы" - 22.08.2023 Украина.ру
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
Среди других премьер нового театрального сезона, в Большом театре пройдет премьера балета "Война и мир" донецкого театра "Донбасс опера", сообщила накануне пресс-служба театра
2023-08-22T11:47
2023-08-22T11:47
культура
донбасс
балет
опера
театр
большой театр
москва
донецк
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Первый показ балета по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова состоится раньше, в конце августа, в Симферополе, после чего спектакль привезут в столицу."Большое волнение, очень переживаем, чтобы все у нас хорошо получилось — очень ответственная работа. Мы верим в успех, потому что мы едем всей командой, а команда — это большая сила, это — коллектив в едином строю",— приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра Вадима Писарева.Писарев рассказал журналистам "Российской газеты", что репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка.Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара, добавил он.
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донбасс, балет, опера, театр, большой театр, москва, донецк
Культура, Донбасс, балет, опера, театр, Большой театр, Москва, Донецк

В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"

11:47 22.08.2023
 
© donbassopera.ru
© donbassopera.ru
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Среди других премьер нового театрального сезона, в Большом театре пройдет премьера балета "Война и мир" донецкого театра "Донбасс опера", сообщила накануне пресс-служба театра
Первый показ балета по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова состоится раньше, в конце августа, в Симферополе, после чего спектакль привезут в столицу.
"Большое волнение, очень переживаем, чтобы все у нас хорошо получилось — очень ответственная работа. Мы верим в успех, потому что мы едем всей командой, а команда — это большая сила, это — коллектив в едином строю", приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра Вадима Писарева.
Писарев рассказал журналистам "Российской газеты", что репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка.
"Любовь сильнее всего. Любовь побеждает войну. Это про нас, про вас и про Донбасс."
Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара, добавил он.
Донецкий театр муздрамы
20 августа, 23:02Культура
Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театрДонецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна тоже пострадал от обстрелов украинскими войсками. Фасад посечен осколками со стороны пешеходного бульвара Пушкина в самом центре города, в гримерке побило стекла - окно забили фанерой.
 
КультураДонбассбалетоператеатрБольшой театрМоскваДонецк
 
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