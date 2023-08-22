В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"

Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театр

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна тоже пострадал от обстрелов украинскими войсками. Фасад посечен осколками со стороны пешеходного бульвара Пушкина в самом центре города, в гримерке побило стекла - окно забили фанерой.