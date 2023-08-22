https://ukraina.ru/20230822/1048851421.html

Атаки беспилотников, жестокие эксперименты НАТО, успехи РФ. Главное на Украине на утро 22 августа

Атаки беспилотников, жестокие эксперименты НАТО, успехи РФ. Главное на Украине на утро 22 августа - 22.08.2023 Украина.ру

Атаки беспилотников, жестокие эксперименты НАТО, успехи РФ. Главное на Украине на утро 22 августа

Украина.ру, 22.08.2023

2023-08-22T09:00

2023-08-22T09:00

2023-08-22T09:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

всу

обстрелы

беспилотник

подмосковье

брянская область

крым

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Минобороны сообщило о четырех беспилотниках, уничтоженных над Московской и Брянской областями. НАТО испытывает на Украине свое вооружение, а на украинских военных – медпрепараты. Российские военные успешно отбивают атаки националистов, на Украине слышны взрывыМэр Москвы Сергей Собянин в ночь на вторник информировал в своем телеграм-канале о двух беспилотниках, сбитых в Подмосковье.В результате случившегося в 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, был поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.На место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание.Как сообщается, на тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили.Жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске рассказала РИА Новости, что проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро."Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.Он уточнил, что глава Красногорска проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Также он попросил жителей сохранять спокойствие.В Министерстве обороны России в свою очередь сообщили, что два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили ещё два дрона Украины."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили два БПЛА Украины рядом с Крымом, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова."Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.Украинские войска не в первый раз безуспешно пытаются атаковать российские территории.За прошедшие сутки ВСУ 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) … На Донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - 32 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На Ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На Светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 124 различных боеприпасов.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке.Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.С 6.55 до 7.20 с интервалом в пять минут было выпущено еще 22 таких же снаряда по Никитовскому району города.Кроме того, с 4.50 до 6.15 утра обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Жестокие эксперименты и провалы НАТОСоветник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заверил, что страны НАТО испытывают на Украине свое вооружение, а на украинских военных и мирных жителях – медицинские препараты."Любой военный вооруженный конфликт – это повод для работы разведок всех стран-участниц, и даже стран, которые не участвуют в конфликте, потому что на поле боя можно всегда увидеть, какие тактики, применение какого оружия работают, какие виды вооружения сейчас востребованы, какие сейчас полезны или не полезны на фронте. Можно испытать свои вооружения - новые и старые - в боевом применении, посмотреть, как они себя ведут в реальной боевой ситуации. Как раз этим и занимаются страны НАТО", – рассказал Гагин.При этом, отметил он, западные разведслужбы изучают не только тактику РФ, но и тактику других стран альянса."Не стоит забывать, что все страны НАТО – это конкуренты на международном рынке оружия. При этом они изучают друг друга, делают выводы и периодически подставляют друг друга. Но наша разведка тоже занимается своим делом, все трофеи изучаются, как мы можем поражать эти изделия, как мы можем улучшить свою технику. Сейчас такая борьба военно-промышленных комплексов, конечно, на пике", - отметил советник врио главы ДНР.Он также рассказал, что НАТО на Украине испытывает не только оружие, но и медицинские препараты.По его словам, на украинских военных испытывают "стимулирующие препараты"."Об этом говорят сами пленные, что они не знают, как оказались в атаке. То есть они теряют контроль над собой. Инстинкты самосохранения угасают. Такие примеры есть и, к сожалению, Соединенные Штаты и их коллеги по НАТО очень часто во время международных конфликтов, это было и в Африке, и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, занимались тем, что поставляли лекарственные препараты непонятного происхождения для гражданских лиц или воюющих сторон", – рассказал Гагин.В свою очередь бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону обратил внимание на то, что украинская армия тает в результате своего "контрнаступления", и НАТО не сможет соперничать с РФ, если вмешается в ситуацию."Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", - сказал Макгрегор.По словам Макгрегора, украинские бойцы сдаются в процессе своих действий из-за большого количества раненых. Командиры желают сохранить им жизни и складывают оружие, зная, что могут рассчитывать на достойное отношение со стороны российских сил, сказал Макгрегор."Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", - сказал он.Он подчеркнул, что о таком не сообщают в западных СМИ.Как заявил Макгрегор, США продолжают свою линию, что заставит Россию продвигаться дальше на запад. По его словам, РФ не желает конфликта с НАТО, поэтому не выводит силы из резерва."Если мы вмешаемся на западной Украине, Россия будет готова к этому. Последствия для нас и для НАТО будут разрушительны, потому что мы не готовы сражаться с русскими", - сказал он.Макгрегор заявил, что армия США теряет в своих возможностях и готовности, потому что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, а бойцов поощряют не за успехи в службе, дисциплина также страдает.Также Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom заверил, что Россия хочет закончить конфликт, не желая рисковать потенциальным военным обострением между США и РФ из-за Украины.Однако на днях официальный Киев отринул необходимость мирных переговоров с российской стороной. Там заявили, что предпочитают разговорам системы противоракетной и противовоздушной обороны.Взрывы на Украине, успехи россиянНакануне вечером в нескольких областях Украины, в том числе в Киевской, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Сумской и Черниговской области объявили около 21.55. В 22.29 тревогу объявили и в Киевской области.Кроме того, сигнал звучал и в Днепропетровской области.В ночь на вторник председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремел взрыв."Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в своем телеграм-канале.Позже он уточнил, что была повреждена энергетическая инфраструктура.Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь информировал о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Там также была объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Офицер пресс-центра российской группировки войск "Запад" Ярослав Якимкин поделился успехами подразделений группировки, отразившими шесть атак войск Украины.По словам офицера, штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана."Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих", - сказал Якимкин.Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки, добавил офицер пресс-центра, нанесено 12 ударов и один удар тяжелой огнеметной системы по тактическим резервам противника из состава 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки M109 "Паладин" в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр и два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.В свою очередь начальник пресс-центра российской группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что мотострелковый батальон группировки выстоял несколько дней против атак превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, не дав противнику прорваться на позиции.По его словам, мотострелки под командованием майора Александра Минеева за несколько суток ожесточенных боев сумели отбить три атаки превосходящих сил, а также выявить и подавить два опорных пункта украинских военных.Кроме прочего, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВСУ вернуть утраченные позиции у Новоселовского на Купянском направлении. Об этом сообщил российский военнослужащий.По его словам, штурмовая группа ВСУ была вскрыта расчетом БПЛА и уничтожена огнем миномета.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, всу, обстрелы, беспилотник, подмосковье, брянская область, крым, атаки, взрывы, нато