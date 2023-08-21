Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) запускает портал, куда можно будет анонимно отправить информацию о коррупции, а потом получить свой процент "со сделки" со следствием. Об этом 21 августа сообщили в ведомстве
По словам главы НАПК Александра Новикова, этот ресурс может заработать уже в начале сентября.
Он также уточнил, что разоблачители смогут получить 10% "предмета коррупционного правонарушения после решения суда".
"Что-то мало", "А министров можно будет сдавать?", "Новый вид кешбэка", "Начинаем стучать", "Всех слуг народа в список", "Зная нашу систему правосудия, по итогу обыграют так, что разоблачителя еще посадят", "После решения суда = никогда", "Зеленский, Ермак, Порошенко, Резник. Жду свои 10%", "Бороться с коррупционерами коррупцией - какой-то новый вид "прекрасного"", - отреагировали украиноязычные пользователи.
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