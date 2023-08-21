https://ukraina.ru/20230821/1048839114.html

Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров

Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров - 21.08.2023 Украина.ру

Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) запускает портал, куда можно будет анонимно отправить информацию о коррупции, а потом получить свой процент "со сделки" со следствием. Об этом 21 августа сообщили в ведомстве

2023-08-21T14:21

2023-08-21T14:21

2023-08-21T14:21

новости

украина

коррупция

откат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046262158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1d7dd7e1316d7a5337753b27ebfd3f5.jpg

По словам главы НАПК Александра Новикова, этот ресурс может заработать уже в начале сентября. Он также уточнил, что разоблачители смогут получить 10% "предмета коррупционного правонарушения после решения суда".

https://ukraina.ru/20230821/1048837202.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, коррупция, откат