Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров - 21.08.2023 Украина.ру
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Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров
Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров - 21.08.2023 Украина.ру
Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) запускает портал, куда можно будет анонимно отправить информацию о коррупции, а потом получить свой процент "со сделки" со следствием. Об этом 21 августа сообщили в ведомстве
2023-08-21T14:21
2023-08-21T14:21
новости
украина
коррупция
откат
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По словам главы НАПК Александра Новикова, этот ресурс может заработать уже в начале сентября. Он также уточнил, что разоблачители смогут получить 10% "предмета коррупционного правонарушения после решения суда".
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новости, украина, коррупция, откат
Новости, Украина, коррупция, откат

Всех "слуг народа" в список: на Украине будут давать "откат" за сдачу коррупционеров

14:21 21.08.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) запускает портал, куда можно будет анонимно отправить информацию о коррупции, а потом получить свой процент "со сделки" со следствием. Об этом 21 августа сообщили в ведомстве
По словам главы НАПК Александра Новикова, этот ресурс может заработать уже в начале сентября.
Он также уточнил, что разоблачители смогут получить 10% "предмета коррупционного правонарушения после решения суда".
"Что-то мало", "А министров можно будет сдавать?", "Новый вид кешбэка", "Начинаем стучать", "Всех слуг народа в список", "Зная нашу систему правосудия, по итогу обыграют так, что разоблачителя еще посадят", "После решения суда = никогда", "Зеленский, Ермак, Порошенко, Резник. Жду свои 10%", "Бороться с коррупционерами коррупцией - какой-то новый вид "прекрасного"", - отреагировали украиноязычные пользователи.
Приморский океанариум ДВО РАН - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
13:11
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские миныАмериканская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"
 
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