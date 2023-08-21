https://ukraina.ru/20230821/1048838518.html

Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа

Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру

Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа

Ряд политсил раскритиковали правительство Нидерландов за передачу F-16 Украине. Украинские эксперты рассказали о нехватке лётчиков и призвали приглашать в ВСУ иностранцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:37

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ольгинка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Ясиноватой и Ольгинке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Гольмовскому — 3 снаряда калибром 152 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскогому району — 7 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район)- в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по ул. Артёма, 169 "а" ранен мужчина 1986 года рождения", - также указало представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" в предыдущие сутки ВСУ выпустили 63 снаряда по территории этого региона России."Вчера днём ВСУ выпустили 63 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 18; Раденск — 6; Старая Збурьевка — 9; Песчановка — 12; Днепряны — 9; Алёшки — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметило агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 8 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолётного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе в селе Логачевка с БПЛА было сброшено 5 осколочных гранатомётных выстрелов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 миномётных снарядов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое. Били из артиллерии – зафиксировано три прилета. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по три миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Позже, около полудня, он рассказал об атаке беспилотника."Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа - противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомёта. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль", - отметил губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ остаётся крайне напряжённой.Нидерландская критика и иностранные пилотыВ Нидерландах представители левых и правых партий объединились в критике премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче Украине истребителей F-16 без согласования с парламентом. Обеспокоенность вызвана в том числе и тем, что ранее Рютте объявил о грядущей отставке правительства."Поставка F-16 в Украину – это далеко идущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Х (ранее - Twitter) депутат Яспер ван Дейк от партии SP/Европейские левые).Он заинтересовался, могут ли F-16 использоваться на территории России и как их передача позволит предотвратить дальнейшую эскалацию.Подобную обеспокоенность выразила и ультраправая партия "Форум за демократию" (FvD/ID)."Безумие. Нидерландские F-16 в Украину, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в палате представителей поддерживают его в разжигании войны", – написала партия Х.Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Нидерланды передадут его стране 42 самолёта F-16."Мы с [премьером-министром Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал он в своём телеграм-канале.Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у Нидерландов есть 42 истребителя F-16, но отметил, что пока слишком рано говорить, все ли они будут переданы Украине.Также Рютте заявил, что передача самолётов — "долгосрочное обязательство" со стороны Нидерландов.Днём 21 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 и другие западные истребители способны изменить ход событий на фронте"Решение (об обучении пилотов и предоставлении Украине западных самолетов – Ред.) уже есть, ожидаем их реализации. Я действительно говорил, что [с F-16] выиграем войну. Сразу не выиграем, конечно, но F-16 способен изменить ход событий, способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях <...>Преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле, мы должны это все понимать", - указал Игнат.По его словам, украинские аэродромы имеют искусственные взлётно-посадочные полосы из бетонных плит, между которыми есть швы."Если должным образом подготовить те полосы, то никаких там проблем нет", – сказал он.Игнат напомнил, что F-16 бывали на Украине в 2012 году во время проведения Евро-2012: садились на взлетно-посадочные полосы аэродрома Миргород, что под Полтавой. Тогда украинские пилоты пробовали управлять ими в паре с западными летчиками. По такому же принципу в 2018 году украинцы летали на F-15 в Староконстантинове.По словам Игната, в военное время, кроме адаптированных и ухоженных взлетно-посадочных полос, "нужно делать и другую логистику, инфраструктуру, которая в условиях боевых действий будет защищать" самолёты.Также Игнат сообщил, что Украина планирует получить не только американские F-16, но и другие западные истребители, в частности шведские Saab JAS 39 Gripen. Он также рассказал, что на Западе будут готовить не только лётчиков, но и техников для обслуживания самолётов.В тот же день украинский военный эксперт, сотрудник Украинского института будущего и бывший СБУшник Иван Ступак сообщил, что стране не хватает лётчиков."Мы знаем, что были отобраны 20 пилотов, но поедут около восьми. Самолётов законтрактовано 60. Получается, что у нас самолёты будут, а пилоты — нет. Я более чем уверен, что на этом коротком этапе сейчас Украина должна объявить такую международную коалицию пилотов. И искать по всему миру пилотов, которые условно на пенсии или предпенсионного возраста, которые готовы покинуть службы в Соединённых Штатах или странах Европы — в Дании, Норвегии или ещё где — где они оперировали этими самолётами и присоединиться к ВСУ. Они не будут не наёмниками, они будут военнослужащими ВСУ, пилотами-истребителями F-16.Та же история у нас должна быть с наземным персоналом", - заявил он.Ступак призвал власти Украины как можно скорее начинать поиск за рубежом лётчиков и техников, желающих служить в Воздушных силах ВСУ.

https://ukraina.ru/20230821/1048831001.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники