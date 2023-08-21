Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины - 21.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины - 21.08.2023 Украина.ру
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
Благодаря помощи НАТО Киев сможет заменить половину устаревших советских самолетов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Forbes 21 августа
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
новости
f-16
украина
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101881/01/1018810194_0:75:3067:1800_1920x0_80_0_0_c1f69e7f2a228a10e94ad9c7f9f325af.jpg
Поставки Украине американских истребителей F-16 вдвое увеличат численность украинских военно-воздушных сил и дадут им возможность наносить удары на большие расстояния.Издание напоминает, что ВВС Нидерландов планируют передать Киеву 42 самолета средней модификации F-16A/В, а военно-воздушные силы Дании передадут дополнительных 19 истребителей F-16A/B MLU. Шестьдесят один истребитель F-16 должен прибыть в Украину к началу следующего года.По его словам, этого количества F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, который насчитывает 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27.В публикации отмечается, что с начала СВО украинцы потеряли около 70 самолетов, но им удалось возместить потери за счет западной военной помощи. Таким образом в распоряжении ВСУ находятся столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года.Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
https://ukraina.ru/20230821/1048836095.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101881/01/1018810194_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_b81ea48995feb2bb17e51309cd650c7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, f-16, украина, поставки
Новости, F-16, Украина, поставки

Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины

13:29 21.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Благодаря помощи НАТО Киев сможет заменить половину устаревших советских самолетов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Forbes 21 августа
Поставки Украине американских истребителей F-16 вдвое увеличат численность украинских военно-воздушных сил и дадут им возможность наносить удары на большие расстояния.
Издание напоминает, что ВВС Нидерландов планируют передать Киеву 42 самолета средней модификации F-16A/В, а военно-воздушные силы Дании передадут дополнительных 19 истребителей F-16A/B MLU. Шестьдесят один истребитель F-16 должен прибыть в Украину к началу следующего года.
"Истребители F-16 не новые. Самолеты датируются 1980-ми годами. Но их авионика и сенсоры современны. Самое главное, что F-16 полностью совместимы с целым рядом современных западных боеприпасов", - отмечает автор статьи.
По его словам, этого количества F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, который насчитывает 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27.
В публикации отмечается, что с начала СВО украинцы потеряли около 70 самолетов, но им удалось возместить потери за счет западной военной помощи. Таким образом в распоряжении ВСУ находятся столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года.
"Когда начнут прибывать истребители и пилоты F-16, у Киева будут две возможности. Он может заменить половину своих устаревших самолетов советской эпохи или увеличить свои военно-воздушные силы вдвое", - подчеркивается в статье издания Forbes.
Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
11:55
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений
 
НовостиF-16Украинапоставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики
13:58Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
13:43Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
13:38Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
13:37Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа
13:29Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
13:20"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
13:11The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
13:02Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию
12:25В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель
12:21Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка
12:15Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
11:55В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
11:45Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео
11:44Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире
11:32Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
11:22В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
10:57Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
10:56В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
10:52Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Лента новостейМолния