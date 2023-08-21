https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины - 21.08.2023 Украина.ру
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
Благодаря помощи НАТО Киев сможет заменить половину устаревших советских самолетов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Forbes 21 августа
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
новости
f-16
украина
поставки
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Поставки Украине американских истребителей F-16 вдвое увеличат численность украинских военно-воздушных сил и дадут им возможность наносить удары на большие расстояния.Издание напоминает, что ВВС Нидерландов планируют передать Киеву 42 самолета средней модификации F-16A/В, а военно-воздушные силы Дании передадут дополнительных 19 истребителей F-16A/B MLU. Шестьдесят один истребитель F-16 должен прибыть в Украину к началу следующего года.По его словам, этого количества F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, который насчитывает 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27.В публикации отмечается, что с начала СВО украинцы потеряли около 70 самолетов, но им удалось возместить потери за счет западной военной помощи. Таким образом в распоряжении ВСУ находятся столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года.Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
https://ukraina.ru/20230821/1048836095.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, украина, поставки
Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
Благодаря помощи НАТО Киев сможет заменить половину устаревших советских самолетов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Forbes 21 августа
Поставки Украине американских истребителей F-16 вдвое увеличат численность украинских военно-воздушных сил и дадут им возможность наносить удары на большие расстояния.
Издание напоминает, что ВВС Нидерландов планируют передать Киеву 42 самолета средней модификации F-16A/В, а военно-воздушные силы Дании передадут дополнительных 19 истребителей F-16A/B MLU. Шестьдесят один истребитель F-16 должен прибыть в Украину к началу следующего года.
"Истребители F-16 не новые. Самолеты датируются 1980-ми годами. Но их авионика и сенсоры современны. Самое главное, что F-16 полностью совместимы с целым рядом современных западных боеприпасов", - отмечает автор статьи.
По его словам, этого количества F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, который насчитывает 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27.
В публикации отмечается, что с начала СВО украинцы потеряли около 70 самолетов, но им удалось возместить потери за счет западной военной помощи. Таким образом в распоряжении ВСУ находятся столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года.
"Когда начнут прибывать истребители и пилоты F-16, у Киева будут две возможности. Он может заменить половину своих устаревших самолетов советской эпохи или увеличить свои военно-воздушные силы вдвое", - подчеркивается в статье издания Forbes.
Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.