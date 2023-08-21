В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель
12:25 21.08.2023 (обновлено: 12:51 21.08.2023)
Очередной житель Донецка был ранен в Киевском районе столицы ДНР, где 18 августа от кассетного снаряда погибли трое мирных жителей. Об этом 21 августа в своем телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Кассетный боеприпас сдетонировал на центральной магистрали города - улице Артема возле дома № 169 "а". Ранение получил мужчина 1986 года рождения.
Как сообщало издание Украина.ру, в Киевском районе Донецка от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса 18 августа погибли трое рабочих коммунальных служб города.
Утром 21 августа украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов калибра 155-мм по Петровскому району Донецка.
09:50Украинские войска выпустили кассетные снаряды по ДонецкуУкраинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут. Об этом 21 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины