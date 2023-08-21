https://ukraina.ru/20230821/1048836560.html

В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель

В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель - 21.08.2023 Украина.ру

В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель

Очередной житель Донецка был ранен в Киевском районе столицы ДНР, где 18 августа от кассетного снаряда погибли трое мирных жителей. Об этом 21 августа в своем телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-08-21T12:25

2023-08-21T12:25

2023-08-21T12:51

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Кассетный боеприпас сдетонировал на центральной магистрали города - улице Артема возле дома № 169 "а". Ранение получил мужчина 1986 года рождения.Как сообщало издание Украина.ру, в Киевском районе Донецка от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса 18 августа погибли трое рабочих коммунальных служб города.Утром 21 августа украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов калибра 155-мм по Петровскому району Донецка.

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новости, донецк, кассетные боеприпасы, ранение, мирные жители