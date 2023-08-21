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В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus - 21.08.2023 Украина.ру
В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
Глава комитета по обороне немецкого Бундестага также рада, что Дания и Нидерланды обещали Украине истребителей F-16
2023-08-21T10:56
2023-08-21T10:56
2023-08-21T10:56
новости
германия
ракеты
украина
поставки
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Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией и призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus."Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Ранее ведущая телеканала ARD попросила Штрак-Циммерманн прокомментировать результаты опроса, проведенного телеканалом, в соответствии с которым 52% опрошенных граждан не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. Парламентарий отметила, что у властей Германии нет времени обсуждать этот вопрос месяцами. "Если мы объясним, для чего предназначено это оружие (…), найдется большинство, которое сможет это понять", - заявила она.Как сообщало издание Украина.ру, Белый дом подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.В Германии многие выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что опасаются их использования для ударов по территории России.
https://ukraina.ru/20230818/1048797182.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, ракеты, украина, поставки
Новости, Германия, ракеты, Украина, поставки
В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
Глава комитета по обороне немецкого Бундестага также рада, что Дания и Нидерланды обещали Украине истребителей F-16
Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией и призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.
"Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Ранее ведущая телеканала ARD попросила Штрак-Циммерманн прокомментировать результаты опроса, проведенного телеканалом, в соответствии с которым 52% опрошенных граждан не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. Парламентарий отметила, что у властей Германии нет времени обсуждать этот вопрос месяцами. "Если мы объясним, для чего предназначено это оружие (…), найдется большинство, которое сможет это понять", - заявила она.
Как сообщало издание Украина.ру, Белый дом подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
В Германии многие выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что опасаются их использования для ударов по территории России.