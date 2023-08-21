https://ukraina.ru/20230821/1048834807.html

В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus

В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus - 21.08.2023 Украина.ру

В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus

Глава комитета по обороне немецкого Бундестага также рада, что Дания и Нидерланды обещали Украине истребителей F-16

2023-08-21T10:56

2023-08-21T10:56

2023-08-21T10:56

новости

германия

ракеты

украина

поставки

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Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией и призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus."Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Ранее ведущая телеканала ARD попросила Штрак-Циммерманн прокомментировать результаты опроса, проведенного телеканалом, в соответствии с которым 52% опрошенных граждан не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. Парламентарий отметила, что у властей Германии нет времени обсуждать этот вопрос месяцами. "Если мы объясним, для чего предназначено это оружие (…), найдется большинство, которое сможет это понять", - заявила она.Как сообщало издание Украина.ру, Белый дом подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.В Германии многие выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что опасаются их использования для ударов по территории России.

https://ukraina.ru/20230818/1048797182.html

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новости, германия, ракеты, украина, поставки