В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus - 21.08.2023 Украина.ру
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В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus - 21.08.2023 Украина.ру
В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
Глава комитета по обороне немецкого Бундестага также рада, что Дания и Нидерланды обещали Украине истребителей F-16
2023-08-21T10:56
2023-08-21T10:56
новости
германия
ракеты
украина
поставки
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Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией и призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus."Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Ранее ведущая телеканала ARD попросила Штрак-Циммерманн прокомментировать результаты опроса, проведенного телеканалом, в соответствии с которым 52% опрошенных граждан не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. Парламентарий отметила, что у властей Германии нет времени обсуждать этот вопрос месяцами. "Если мы объясним, для чего предназначено это оружие (…), найдется большинство, которое сможет это понять", - заявила она.Как сообщало издание Украина.ру, Белый дом подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.В Германии многие выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что опасаются их использования для ударов по территории России.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, ракеты, украина, поставки
Новости, Германия, ракеты, Украина, поставки

В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus

10:56 21.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава комитета по обороне немецкого Бундестага также рада, что Дания и Нидерланды обещали Украине истребителей F-16
Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией и призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.
"Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Ранее ведущая телеканала ARD попросила Штрак-Циммерманн прокомментировать результаты опроса, проведенного телеканалом, в соответствии с которым 52% опрошенных граждан не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. Парламентарий отметила, что у властей Германии нет времени обсуждать этот вопрос месяцами. "Если мы объясним, для чего предназначено это оружие (…), найдется большинство, которое сможет это понять", - заявила она.
Как сообщало издание Украина.ру, Белый дом подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
В Германии многие выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что опасаются их использования для ударов по территории России.
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Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARDБольшинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа
 
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