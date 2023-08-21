Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Украинский вопрос завел НАТО в тупик, когда любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 20 августа в интервью журналисту Стивену Гарднеру сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер
"Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными - они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину - доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам", - рассказал Шаффер.
Экс-разведчик добавил, что многие страны поддерживают точку зрения России в украинском конфликте, а НАТО часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.
Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.
Так, пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву.
"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.
18 августа, 11:08"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу УкраиныЧлен палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что НАТО фактически загнала ВСУ в ловушку, заставив Киев начать контрнаступление. При этом в Вашингтоне даже не рассматривают планы по восстановлению Украины, а только затягивают конфликт.
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.