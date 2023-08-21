Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден - 21.08.2023 Украина.ру
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Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден - 21.08.2023 Украина.ру
Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Украинский вопрос завел НАТО в тупик, когда любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 20 августа в интервью журналисту Стивену Гарднеру сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер
2023-08-21T10:52
2023-08-21T10:52
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украина
разведчик
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Экс-разведчик добавил, что многие страны поддерживают точку зрения России в украинском конфликте, а НАТО часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.Так, пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву."Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что НАТО фактически загнала ВСУ в ловушку, заставив Киев начать контрнаступление. При этом в Вашингтоне даже не рассматривают планы по восстановлению Украины, а только затягивают конфликт.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
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Новости, Новости Украины, Украина, разведчик, Владимир Путин, НАТО, шаг

Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден

10:52 21.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Украинский вопрос завел НАТО в тупик, когда любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 20 августа в интервью журналисту Стивену Гарднеру сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер
"Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными - они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину - доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам", - рассказал Шаффер.
Экс-разведчик добавил, что многие страны поддерживают точку зрения России в украинском конфликте, а НАТО часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.
Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.
Так, пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву.
"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 11:08
"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу УкраиныЧлен палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что НАТО фактически загнала ВСУ в ловушку, заставив Киев начать контрнаступление. При этом в Вашингтоне даже не рассматривают планы по восстановлению Украины, а только затягивают конфликт.
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаразведчикВладимир ПутинНАТОшаг
 
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