https://ukraina.ru/20230821/1048834515.html

Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден

Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден - 21.08.2023 Украина.ру

Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден

Украинский вопрос завел НАТО в тупик, когда любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 20 августа в интервью журналисту Стивену Гарднеру сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер

2023-08-21T10:52

2023-08-21T10:52

2023-08-21T10:52

новости

новости украины

украина

разведчик

владимир путин

нато

шаг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103001/13/1030011341_0:59:2431:1426_1920x0_80_0_0_fb735fa2606d7a74359cf8b6b59ba3f2.jpg

Экс-разведчик добавил, что многие страны поддерживают точку зрения России в украинском конфликте, а НАТО часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.Так, пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву."Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что НАТО фактически загнала ВСУ в ловушку, заставив Киев начать контрнаступление. При этом в Вашингтоне даже не рассматривают планы по восстановлению Украины, а только затягивают конфликт.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230818/1048778661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, разведчик, владимир путин, нато, шаг