https://ukraina.ru/20230821/1048833162.html
"ВС РФ знают, что делать": Пушилин прокомментировал поставки F-16 Киеву
"ВС РФ знают, что делать": Пушилин прокомментировал поставки F-16 Киеву - 21.08.2023 Украина.ру
"ВС РФ знают, что делать": Пушилин прокомментировал поставки F-16 Киеву
Поставки Украине истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами. Об этом заявил 21 августа временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2023-08-21T10:11
2023-08-21T10:11
2023-08-21T10:11
f-16
новости
киев
денис пушилин
истребители
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать и с данными самолетами. Но, конечно, охарактеризовать это можно продолжающимися устремлениями стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя", - сказал Пушилин.На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ukraina.ru/20230821/1048826326.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
f-16, новости, киев, денис пушилин, истребители
"ВС РФ знают, что делать": Пушилин прокомментировал поставки F-16 Киеву
Поставки Украине истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами. Об этом заявил 21 августа временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать и с данными самолетами. Но, конечно, охарактеризовать это можно продолжающимися устремлениями стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя", - сказал Пушилин.
На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.