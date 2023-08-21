Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов - 21.08.2023 Украина.ру
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Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов
Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов - 21.08.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов
Истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 августа сообщил в соцсети X бывший разведчик США Скотт Риттер
2023-08-21T08:18
2023-08-21T08:18
f-16
истребители
стандарты
новости
пилоты
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"Это старые планеры. В конце 1990-х годов они прошли модернизацию, что позволило им налетать дополнительно пять тысяч часов. Только 24 из планируемых к поставке самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — объяснил он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что "это только начало". В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.
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f-16, истребители, стандарты, новости, пилоты
F-16, истребители, стандарты, Новости, пилоты

Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов

08:18 21.08.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 августа сообщил в соцсети X бывший разведчик США Скотт Риттер
"Это старые планеры. В конце 1990-х годов они прошли модернизацию, что позволило им налетать дополнительно пять тысяч часов. Только 24 из планируемых к поставке самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — объяснил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что "это только начало". В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.
F-16
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Заголовок открываемого материала
08:18Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов
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