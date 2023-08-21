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Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов

Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов - 21.08.2023 Украина.ру

Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов

Истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 августа сообщил в соцсети X бывший разведчик США Скотт Риттер

2023-08-21T08:18

2023-08-21T08:18

2023-08-21T08:18

f-16

истребители

стандарты

новости

пилоты

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"Это старые планеры. В конце 1990-х годов они прошли модернизацию, что позволило им налетать дополнительно пять тысяч часов. Только 24 из планируемых к поставке самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — объяснил он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что "это только начало". В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.

https://ukraina.ru/20230820/1048807709.html

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f-16, истребители, стандарты, новости, пилоты