https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html

"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа

"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа - 20.08.2023 Украина.ру

"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа

Западные чиновники думают над тем, чем компенсировать Украине отказ от боевых действий. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-20T13:36

2023-08-20T13:36

2023-08-20T13:36

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 9 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на светлодарском 4 обстрела из артиллерии 155 мм. выпустив 104 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Луганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Гольмовский, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)"Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Кировскому и Петровоскому районам Донецка в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 152 мм, по Гольмовскому — 4 снаряда калибром 152 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне ВСУ выпустили 58 снарядов по территории этого российского региона."Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 14; Алешки — 12; Новая Каховка — 12; Корсунка — 9; Старая Збурьевка — 11", - указало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги. В результате обстрела населенных пунктов Алешки и Казачьи Лагеря получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя. В результате обстрела Новой Каховки погиб один мирный житель", - отмечалось в публикации.Следственный комитет РФ сообщил о том, что "установит круг лиц, причастных к совершению преступлений".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 20 августа у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – два. Пострадавших и разрушений нет. В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попало село Малиновка – зафиксировано 11 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в селе Петровка, также осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении. После работы ПВО выявлены следующие повреждения: в посёлке Разумное повреждена крыша гаража, в селе Нижний Ольшанец – крыша теплицы", - отмечалось в сводке.Также там указывалось, что в Борисовском районе из миномёта украинские военные обстреляли окраину хутора Климовое – установлено 12 прилётов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 24 миномётных снаряда, по окраине хутора Киселев – 12, один из миномётных снарядов прилетел в село. Пострадавших не было. Однако было повреждено окно в одном частном домовладении."В Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксировано 23 прилёта. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Безымено – 5. На окраину поселка Горьковский пришлось 4 миномётных снаряда, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В Краснояружском районе по окраине села Старолесье выпущено 8 минометных снарядов, по окраине посёлка Прилесье – 5 артиллерийских снарядов", - сообщил Гладков.Во всех случаях обошлось без повреждений и пострадавших."В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 8 прилётов. По селу Середа и МАПП "Шебекино" выпущено 6 и 3 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также рассказал губернатор Белгородской области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Сделки для УкраиныКак сообщило издание The Wall Street Journal, ряд официальных лиц на Западе обдумывает "грандиозные сделки" для прекращения боевых действий на Украине. "Они хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском Союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - указано в публикации.Как сообщило издание, причина таких стремлений — проблемы в мировой экономике, а также неуверенность, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Украине. Кроме того, на Западе не верят в то, что Украина сможет полностью вытеснить ВС РФ с территорий, на которые претендует.При этом, утверждало издание The Wall Street Journal, официальный Киев выступил против данных предложений, однако "в частном порядке многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель"."Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну", - сообщило издание.В нынешнем же виде боевые действия могут растянуться на несколько лет, уверены американские журналисты."Причина не только в том, что фронтовые бои — это медленная и утомительная работа, но и в том, что ни у одного из главных действующих лиц нет политических целей, которые были бы одновременно ясны и достижимы", - сообщило издание.Что касается главной военной цели Украины — выход на границы 1991 года - "представляется отдалённой перспективой, учитывая ограниченность поддержки Запада".В свою очередь США и союзники, по данным издания, имеют "путаницу целей", поскольку с одной стороны не хотят допустить победы России, а с другой - "опасаются затрат и рисков, связанных с тем, чтобы помочь Украине добиться полной победы".Такими рисками являются война США с Россией и применение ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20230820/1048807236.html

https://ukraina.ru/20230819/1048805039.html

https://ukraina.ru/20230819/1048802546.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив