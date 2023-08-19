https://ukraina.ru/20230819/1048795808.html

Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию

Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию - 19.08.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию

Польша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это потребуется несколько лет. А за это время Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-08-19T03:10

2023-08-19T03:10

2023-08-19T03:10

интервью

всу

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польша

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россия

румыния

одесса

венгрия

европа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что Киев повысит стойкость обороны и усилит огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией. При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении спокойная и контролируемая.- Алексей Николаевич, зачем Украине понадобилось сейчас об этом объявлять публично, если, по их же собственным словам, угроза российского вторжения из Белоруссии остается гипотетической?- Это согласованная пиар-кампания, связанная с выборами в Польше и на Украине.Сейчас "Право и справедливость" (ПиС - правящая партия в Польше - Ред.) очень серьезно теряет голоса. Поэтому на фоне растущей внешней угрозы правящая польская партия пытается сохраниться у власти. А Киеву нужно нагнетать обстановку, чтобы отсрочить проведение выборов или вообще их отменить.Мне кажется, что Украина сейчас начнет нагнетать обстановку и вокруг Приднестровья. "Мы все в кольце врагов, поэтому голосуйте за верховного главнокомандующего или отменяйте выборы".Это абсолютно читаемая ситуация.- Не получается ли так, что, перебросив "Вагнер" в Белоруссию, мы дали правящей польской партии повод для поднятия своего рейтинга?- По официальной информации, мы "Вагнер" в Белоруссию не перебрасывали. Вагнеровцы уехали туда сами. Мы не будем подвергать эту версию сомнению по одной простой причине: мы ведем информационную войну так же, как и горячую. И ложные ходы – такое же оружие, как танки или самолеты."Вагнера" туда пригласил президент Белоруссии для обучения белорусской армии. А Польша и Прибалтика использовали укрепление белорусской армии для нагнетания внутриполитической истерии.Нам должно быть наплевать, дали мы им повод для этой истерии или нет. Наша задача – создать крайне невыгодное военно-стратегическое положение для Польши, которая пытается стать вторым прокси-государством для оказания военно-политического давления на всю Европу, а не только на Россию.Дело в том, что США будут ослаблять свое военное присутствие в Европе. Они будут забирать свои вооруженные силы из Европы и Ближнего Востока, чтобы перенаправить их в Юго-Восточную Азию для давления против Китая и сохранения своего влияния в этом регионе.А поляки хотят стать полицейскими вместо уходящих американских войск, которых Вашингтон наймет для решения своих задач. Поэтому Америка вооружает поляков, а поляки нагнетают истерию, оправдывая огромные оружейные контракты с США и Южной Кореей. Варшава хочет перехватить военно-политический штандарт у Германии. Венгрия отошла в сторону, а Румыния еще не приняла решение.Резюмирую. Поляки переформатируют свою внешнюю политику на роль жандарма Европы для отстаивания интересов Америки, ожидая от США более серьёзную помощь по сравнению с тем, которую Вашингтон оказал Украине. А во внутренней политике Варшава, Вильнюс и Киев нагнетают истерию вокруг России и Белоруссии, чтобы сохранить у власти правящие партии и внешнеполитический курс, который они избрали.- Почему вы думаете, что мы создали для поляков невыгодную конфигурацию фронта в случае войны с нами?- Воевать с Россией Польша не будет.Первое. Даже если Варшава увеличит свою армию до 350 тысяч бойцов, эти войска не будут входить ни в какое сравнение ни с ВСУ, которые воевали восемь лет еще до СВО, ни с ВС РФ, которые воюют всегда. У поляков просто нет опыта. Кроме того, у Польши нет техники, которую можно использовать в качестве резерва. С Южной Кореей контракты только заключены. Этого хватит для обороны, но не для наступления.Второе. У российских граждан есть понимание, что необходимо защищать свою родину и при необходимости за нее умирать. У поляков такого не было в культуре. Да, в романах Генриха Сенкевича поляки показаны рубаками, чем-то похожими на русских. Но в каких серьезных войнах побеждала Польша? Руководство ее армии и личный состав к войне приспособлены весьма условно.Именно поэтому Польша посылает своих наемников и командировочных военных на Украину – чтобы сформировать костяк, вокруг которых будут создаваться мотивированные и боеспособные подразделения.Но это все не поможет полякам, потому что Россия создала соответствующую военно-стратегическую диспозицию своих вооруженных сил. В Белоруссии и в Калининграде стоят наши оперативно-тактические ракетные комплексы. Все войсковые группировки враждебных стран находится под ударом наших "Искандеров". Более того, в случае войны с Польшей Россию не будут сдерживать политические ограничения, как в случае с Украиной, когда она пыталась сохранить свое место в мировой долларовой системе. Польша моментально попадет под удар.Я сейчас высказываюсь не в стиле некоторых экспертов, которые предлагают нанести превентивный ядерный удар по Западу. Я описываю реальный сценарий войны между Россией и Польшей. На Западе понимают, что мы нанесем ракетные удары комплексами наземного и воздушного базирования. Скрыться не удастся. А это удерживает поляков от различных необдуманных действий.Кричать, балаболить и разогревать публику они будут по-разному. Но никто в Польше не захочет, чтобы его засекреченный командный пункт был уничтожен за несколько минут.Сейчас "ПиС" надо выиграть выборы. Если они начнут войну, ни о каких выборах речи не будет. Еще неизвестно, как поляки на войну отреагируют. Если украинцев готовили к войне все 30 лет, то в Польше такого нет.Наконец, кто поддержит Польшу в войне с Россией? Германия? Франция? Италия? Бельгия – самое расистское государство Европы, уничтожившее почти 5 млн негров в своих африканских колониях? Литва с ее населением в 1,2 млн? Да никто.Резюмирую. Поляки к войне только готовятся. Они понимают, что разгром Украины будет. Да, мы сидим в обороне. Но мы включили мясорубку, уничтожая огромное количество врагов, не двигаясь с места. И рано или поздно мы начнем двигаться. Потому что количество врагов, способных оказать сопротивление, катастрофически уменьшается. Готовиться Польше предстоит еще несколько лет. К чему за это время будет готова Россия – вопрос. У нас этот процесс идет быстрее. Да и мощности у нас разные.- Вы сказали, что Румыния еще не определилась со своей позицией по поводу противостояния России. Удалось ли нам создать им такую же невыгодную конфигурацию фронта, как и Польше?- У Румынии ситуация еще хуже, чем у Польши.У Румынии очень серьезные территориальные споры с Венгрией. Напомню, что по итогам Второй мировой войны Румынии отошла огромная территория с венгерским населением. Это не как венгры в Закарпатье. В Румынии проживают более миллиона венгров. Причем живут они не в деревнях, а в крупных регионах. Не получится ли так, что начало войны спровоцирует Будапешт включить механизм ирреденты, когда румынские территории вместе с проживающими там венграми уйдут в состав Венгрии?Ситуация в Молдавии тоже показала, что молдаване не считают себя румынами. Да, их политическая элита в Кишиневе прорумынская и с румынскими паспортами. Но выборы в Гагаузии показали, как на самом деле к ним относятся молдавские граждане. А ведь Молдавия – это длинная прослойка между румынской и украинской территорией, на которой могут возникнуть очень неприятные последствия для Бухареста. Невозможно заставить молдаван воевать с русскими.Если говорить о военном аспекте, то у Румынии нет прямой границы с Россией. Румыны теоретически пойдут по морю на Крым или через Одесскую область в Херсонскую и Запорожскую область? Это дикая фантазия.Кроме того, у России тоже откроются иные возможности для воздействия на противника. Почему поляки до сих пор во Львов не зашли? Сколько про это уже разговоров было. По той же самой причине. Вооруженный конфликт приобретет совершенно другой статус. И потом, еще неизвестно, как на западной Украине поляков примут. Война может открыть самые неожиданные ящики Пандоры.- Есть ли смысл нам рассматривать белорусское направление, чтобы физически перекрыть границу с Польшей и остановить поставки западного оружия на Украину?- Нет.Поставки оружия будут идти через румынскую, словацкую и молдавскую границу. Логистику они наладят. Логистика будет носить молекулярный, но массовый характер. Они могут идти и морским путем. Поэтому перекрыть Одессу – одна из важнейших задач.И потом, когда западная техника попадает на Украину, мы начинаем ее отслеживать средствами космической, радиотехнической и агентурной разведки. Плюс, техника должна где-то концентрироваться перед началом боевого применения. По этим объектам мы и работаем.Не надо вылавливать по 5-10 трейлеров, которые пересекают границу. Надо дождаться, пока ВСУ сформируют танковый батальон, чтобы его раздолбать. Надо бомбить склады, ремонтные заводы и пункты обслуживания.Кроме того, одно дело отправлять самолет или запускать ракету до польской границы (от Белгорода до Львова – 1200 км), чтобы они летели через всю зону вражеской ПВО, а другое дело – вычислить технику, когда она подъедет ближе к линии фронта.Если же говорить о том, как в глобальном смысле прекратить помощь Запада Украине, то это делать лучше политико-дипломатическими методами, которые уже дают результаты. Если американцы уйдут, Европе предстоит самой формировать свою армию. А откуда деньги или ресурсы на это? В этом случае помощь Киеву автоматически уменьшится.Да, Польша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это все равно потребуется несколько лет. А за несколько лет Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать.

https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, белоруссия, польша, украина, россия, румыния, одесса, венгрия, европа, сша, молдавия