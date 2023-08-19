Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
Группа футбольных фанатов напала на активистов, защищающих монумент от сноса и повредила плиту в основании памятника
По факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме. Об этом ведомство сообщило 18 августа в своем телеграм-канале.
В сообщении напоминается, что в столице Болгарии — Софии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии", - отметили в ведомстве.
Российские следователи примут меры для того, чтобы установить причастных к преступлению.
В Софии группа активистов ранее разбила палаточный лагерь перед памятником Советской армии, чтобы препятствовать его переносу.
В начале августа правительство Болгарии передало мемориальный комплекс в собственность городу. Это дает право муниципальным властям распоряжаться памятником и землей вокруг него по собственному усмотрению. Ранее это было невозможно, так как у памятника был статус "общественной государственной собственности". Городские власти заявили, что демонтаж и перенос памятника является одним из приоритетных вопросов.
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году в знак признательности за вклад советских войск в победе над фашизмом. В этом месте в Софии ежегодно собираются болгарские левые для того, чтобы отметить День Победы и другие памятные даты.
Вчера, 15:00"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистовВ ночь на 18 августа футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии. Попутно вандалы брызнули баллончиком в лицо женщине, пытавшейся защитить монумент и отобрали у нее сумочку. Об этом сообщило МВД страны на своем сайте