Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии - 19.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230819/1048795569.html
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии - 19.08.2023 Украина.ру
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
Группа футбольных фанатов напала на активистов, защищающих монумент от сноса и повредила плиту в основании памятника
2023-08-19T01:37
2023-08-19T01:37
новости
болгария
памятник
осквернение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048786407_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_c3708030bbc3f7ea45b76a2f319e87b7.jpg
По факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме. Об этом ведомство сообщило 18 августа в своем телеграм-канале.В сообщении напоминается, что в столице Болгарии — Софии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании.Российские следователи примут меры для того, чтобы установить причастных к преступлению.В Софии группа активистов ранее разбила палаточный лагерь перед памятником Советской армии, чтобы препятствовать его переносу.В начале августа правительство Болгарии передало мемориальный комплекс в собственность городу. Это дает право муниципальным властям распоряжаться памятником и землей вокруг него по собственному усмотрению. Ранее это было невозможно, так как у памятника был статус "общественной государственной собственности". Городские власти заявили, что демонтаж и перенос памятника является одним из приоритетных вопросов.Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году в знак признательности за вклад советских войск в победе над фашизмом. В этом месте в Софии ежегодно собираются болгарские левые для того, чтобы отметить День Победы и другие памятные даты.
https://ukraina.ru/20230818/1048787216.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048786407_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_faed1a0de1f978b620280406077ea380.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, памятник, осквернение
Новости, Болгария, памятник, осквернение

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии

01:37 19.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Группа футбольных фанатов напала на активистов, защищающих монумент от сноса и повредила плиту в основании памятника
По факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме. Об этом ведомство сообщило 18 августа в своем телеграм-канале.
В сообщении напоминается, что в столице Болгарии — Софии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии", - отметили в ведомстве.
Российские следователи примут меры для того, чтобы установить причастных к преступлению.
В Софии группа активистов ранее разбила палаточный лагерь перед памятником Советской армии, чтобы препятствовать его переносу.
В начале августа правительство Болгарии передало мемориальный комплекс в собственность городу. Это дает право муниципальным властям распоряжаться памятником и землей вокруг него по собственному усмотрению. Ранее это было невозможно, так как у памятника был статус "общественной государственной собственности". Городские власти заявили, что демонтаж и перенос памятника является одним из приоритетных вопросов.
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году в знак признательности за вклад советских войск в победе над фашизмом. В этом месте в Софии ежегодно собираются болгарские левые для того, чтобы отметить День Победы и другие памятные даты.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 15:00
"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистовВ ночь на 18 августа футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии. Попутно вандалы брызнули баллончиком в лицо женщине, пытавшейся защитить монумент и отобрали у нее сумочку. Об этом сообщило МВД страны на своем сайте
 
НовостиБолгарияпамятникосквернение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:11Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова
03:10Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию
02:52Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсантах в России: Настоящий шпион никогда не похож на шпиона
01:55Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине
01:39Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
01:37Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
22:35Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
21:59Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
21:12Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
21:04Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту
20:36ООН против атак по гражданской инфраструктуре
20:28Bild: Украина бросила в атаку на Запорожье элитную бригаду из стратегического резерва
20:19Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
19:42Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру
19:16Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
18:46Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине
18:07"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине
18:00"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценности
17:45В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах
17:43У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен
Лента новостейМолния