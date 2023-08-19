https://ukraina.ru/20230819/1048795569.html

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии - 19.08.2023 Украина.ру

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии

Группа футбольных фанатов напала на активистов, защищающих монумент от сноса и повредила плиту в основании памятника

2023-08-19T01:37

2023-08-19T01:37

2023-08-19T01:37

новости

болгария

памятник

осквернение

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По факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме. Об этом ведомство сообщило 18 августа в своем телеграм-канале.В сообщении напоминается, что в столице Болгарии — Софии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании.Российские следователи примут меры для того, чтобы установить причастных к преступлению.В Софии группа активистов ранее разбила палаточный лагерь перед памятником Советской армии, чтобы препятствовать его переносу.В начале августа правительство Болгарии передало мемориальный комплекс в собственность городу. Это дает право муниципальным властям распоряжаться памятником и землей вокруг него по собственному усмотрению. Ранее это было невозможно, так как у памятника был статус "общественной государственной собственности". Городские власти заявили, что демонтаж и перенос памятника является одним из приоритетных вопросов.Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году в знак признательности за вклад советских войск в победе над фашизмом. В этом месте в Софии ежегодно собираются болгарские левые для того, чтобы отметить День Победы и другие памятные даты.

https://ukraina.ru/20230818/1048787216.html

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новости, болгария, памятник, осквернение