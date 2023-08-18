Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день - 18.08.2023 Украина.ру
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Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день
Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день - 18.08.2023 Украина.ру
Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день
Правительство Молдавии отдаст Украине консервы, а именно тушенку, из своего госрезерва. Об этом 18 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
2023-08-18T16:21
2023-08-18T16:21
новости
молдавия
украина
консервы
тушенка
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Речь идет о партии стоимостью около 3,4 млн леев, что эквивалентно $190 тысяч или 17,7 млн руб."Советскую поди тушенку-то отдадут", "С истекшим сроком годности?", "Им тушенку не надо, им сало подавай", "Уже до такой степени дела плохи?", "Нет, ну а что в хозяйстве ничего не пропадет. В нормальном. А в этом и тухлую тушенку разворуют", "На черный день берегли и не уберегли", - отреагировали на новость пользователи сети.В конце 2020 года, когда к власти в Молдавии пришла прозападно и проукраински настроенный президент Майя Санду, республика начала активно помогать Киеву. При этом отношения ее с Россией начали постепенно ухудшаться.Так, в понедельник, 14 августа, 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению местного МИД.В качестве причины такого решения во внешнеполитическом ведомстве страны назвали "шпионаж" России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они на крыше посольства РФ в Кишиневе оказалось 28 антенн и спутниковых тарелок, что больше, чем на посольстве России в Бельгии.В пятницу, 18 августа, в качестве ответного шага Москва закрыла въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.Также в пятницу в МИД РФ был вызван посол республики Лилиан Дарий, ему был заявлен протест в связи с "ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".
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новости, молдавия, украина, консервы, тушенка
Новости, Молдавия, Украина, консервы, тушенка

Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день

16:21 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота продуктовых магазинов в Чите
Работа продуктовых магазинов в Чите - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Правительство Молдавии отдаст Украине консервы, а именно тушенку, из своего госрезерва. Об этом 18 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
Речь идет о партии стоимостью около 3,4 млн леев, что эквивалентно $190 тысяч или 17,7 млн руб.
"Советскую поди тушенку-то отдадут", "С истекшим сроком годности?", "Им тушенку не надо, им сало подавай", "Уже до такой степени дела плохи?", "Нет, ну а что в хозяйстве ничего не пропадет. В нормальном. А в этом и тухлую тушенку разворуют", "На черный день берегли и не уберегли", - отреагировали на новость пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
14:05
В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и РумынииУкраина в аварийном режиме импортировала электроэнергию из Румынии и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 18 августа
В конце 2020 года, когда к власти в Молдавии пришла прозападно и проукраински настроенный президент Майя Санду, республика начала активно помогать Киеву. При этом отношения ее с Россией начали постепенно ухудшаться.
Так, в понедельник, 14 августа, 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению местного МИД.
В качестве причины такого решения во внешнеполитическом ведомстве страны назвали "шпионаж" России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они на крыше посольства РФ в Кишиневе оказалось 28 антенн и спутниковых тарелок, что больше, чем на посольстве России в Бельгии.
В пятницу, 18 августа, в качестве ответного шага Москва закрыла въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.
Также в пятницу в МИД РФ был вызван посол республики Лилиан Дарий, ему был заявлен протест в связи с "ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".
 
НовостиМолдавияУкраинаконсервытушенка
 
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