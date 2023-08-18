https://ukraina.ru/20230818/1048791703.html

Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день

Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день - 18.08.2023 Украина.ру

Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день

Правительство Молдавии отдаст Украине консервы, а именно тушенку, из своего госрезерва. Об этом 18 августа написал телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье

2023-08-18T16:21

2023-08-18T16:21

2023-08-18T16:21

новости

молдавия

украина

консервы

тушенка

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Речь идет о партии стоимостью около 3,4 млн леев, что эквивалентно $190 тысяч или 17,7 млн руб."Советскую поди тушенку-то отдадут", "С истекшим сроком годности?", "Им тушенку не надо, им сало подавай", "Уже до такой степени дела плохи?", "Нет, ну а что в хозяйстве ничего не пропадет. В нормальном. А в этом и тухлую тушенку разворуют", "На черный день берегли и не уберегли", - отреагировали на новость пользователи сети.В конце 2020 года, когда к власти в Молдавии пришла прозападно и проукраински настроенный президент Майя Санду, республика начала активно помогать Киеву. При этом отношения ее с Россией начали постепенно ухудшаться.Так, в понедельник, 14 августа, 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению местного МИД.В качестве причины такого решения во внешнеполитическом ведомстве страны назвали "шпионаж" России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они на крыше посольства РФ в Кишиневе оказалось 28 антенн и спутниковых тарелок, что больше, чем на посольстве России в Бельгии.В пятницу, 18 августа, в качестве ответного шага Москва закрыла въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.Также в пятницу в МИД РФ был вызван посол республики Лилиан Дарий, ему был заявлен протест в связи с "ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".

https://ukraina.ru/20230818/1048784910.html

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новости, молдавия, украина, консервы, тушенка