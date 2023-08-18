https://ukraina.ru/20230818/1048780256.html
Рогов рассказал об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО
Рогов рассказал об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО - 18.08.2023 Украина.ру
Рогов рассказал об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов 18 августа заявил, что американские истребители F-16 уязвимы перед российской системой противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости
2023-08-18T12:02
2023-08-18T12:02
2023-08-18T12:02
f-16
владимир рогов
пво
украина
россия
новости
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"Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов.Накануне высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.F-16 - хорошие истребители, но они уже устарели и в количестве нескольких десятков единиц не помогут Украине достигнуть превосходства в воздухе, отмечал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. Когда начнут сбивать F-16, поднимется новая волна: дайте F-35, то есть истребители пятого поколения. Пока не дойдет до требования: дайте ядерную бомбу, спрогнозировал эксперт.
https://ukraina.ru/20230818/1048773472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
f-16, владимир рогов, пво, украина, россия, новости
F-16, Владимир Рогов, ПВО, Украина, Россия, Новости
Рогов рассказал об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов 18 августа заявил, что американские истребители F-16 уязвимы перед российской системой противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости
"Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов.
Накануне высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
F-16 - хорошие истребители, но они уже устарели и в количестве нескольких десятков единиц не помогут Украине достигнуть превосходства в воздухе, отмечал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
Когда начнут сбивать F-16, поднимется новая волна: дайте F-35, то есть истребители пятого поколения. Пока не дойдет до требования: дайте ядерную бомбу, спрогнозировал эксперт.