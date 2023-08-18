https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html

Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ

Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру

Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ

Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа

2023-08-18T11:44

2023-08-18T11:44

2023-08-18T11:44

новости

черное море

босфор

турция

украина

зерновая сделка

порт

маршруты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/39/1018663960_0:35:3089:1773_1920x0_80_0_0_20ad5d64a9a9bb69279f940dd9a3c8d5.jpg.webp

Контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, утром 18 августа вошел в Босфорский пролив со стороны Черного моря. Судно планирует встать на якорь в порту Амбарлы недалеко от Стамбула.Проход первого судна через Босфорский пролив после выхода России из зерновой сделки не означает согласие Турции на альтернативные маршруты для прохода судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил турецкий дипломатический источник.В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое торговое судно.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.

https://ukraina.ru/20230817/1048759596.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, босфор, турция, украина, зерновая сделка, порт, маршруты