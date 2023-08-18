https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
2023-08-18T11:44
2023-08-18T11:44
2023-08-18T11:44
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босфор
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зерновая сделка
порт
маршруты
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Контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, утром 18 августа вошел в Босфорский пролив со стороны Черного моря. Судно планирует встать на якорь в порту Амбарлы недалеко от Стамбула.Проход первого судна через Босфорский пролив после выхода России из зерновой сделки не означает согласие Турции на альтернативные маршруты для прохода судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил турецкий дипломатический источник.В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое торговое судно.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.
https://ukraina.ru/20230817/1048759596.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, босфор, турция, украина, зерновая сделка, порт, маршруты
Новости, Черное море, Босфор, Турция, Украина, зерновая сделка, порт, маршруты
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
"После выхода России из соглашения о зерновом коридоре на Украине произошел первый случай <...> . Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — сообщает телеканал.
Контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, утром 18 августа вошел в Босфорский пролив со стороны Черного моря. Судно планирует встать на якорь в порту Амбарлы недалеко от Стамбула.
Проход первого судна через Босфорский пролив после выхода России из зерновой сделки не означает согласие Турции на альтернативные маршруты для прохода судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил турецкий дипломатический источник.
В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое торговое судно.
Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.
В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.