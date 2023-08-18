https://ukraina.ru/20230818/1048779389.html

Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"

Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента" - 18.08.2023 Украина.ру

Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"

Юная киевлянка сменила отчество на "матчество", попутно сменив и имя. Об этом общественности в своих соцсетях сообщила ее мать Леся Литвиненко

2023-08-18T11:43

2023-08-18T11:43

2023-08-18T11:43

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Женщина отметила, что еще при рождении дочери хотела назвать ее Станиславой, но обстоятельства не позволили. И вот теперь ее наследница сама приняла решение "восстановить справедливость", сменив и имя, и отчество. Теперь девушка Литвиненко Станислава Лесеевна. "Я вообще против, чтобы было советское наследство - отчество, как по мне - это настоящий рудимент!", "Точно, отчества в Союзе придумали, надо избавиться от них. Ну и от родины за одно, она же тоже Отечество", "Каждый сходит с ума по-своему", "Кроме как матом, ничего и не скажешь!", "Ей 16 лет, что от нее умных решений кто-то ждет?", "Молодчинка! Использование "матронима" вместо отчества абсолютно разумное решение", "Взрослое и взвешенное решение. Современные дети мудрее нас, потому что сразу видят главное. Мирного будущего!", "Круто, в таком случае это лучшее решение. Зачем ребенку тащить за собой всю жизнь имя, которое для него ничего не значит", - отреагировали пользователи сети.В феврале 2021 года граждане Украины получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество.

https://ukraina.ru/20230818/1048776492.html

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