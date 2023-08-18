Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента" - 18.08.2023 Украина.ру
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Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"
Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента" - 18.08.2023 Украина.ру
Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"
Юная киевлянка сменила отчество на "матчество", попутно сменив и имя. Об этом общественности в своих соцсетях сообщила ее мать Леся Литвиненко
2023-08-18T11:43
2023-08-18T11:43
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Женщина отметила, что еще при рождении дочери хотела назвать ее Станиславой, но обстоятельства не позволили. И вот теперь ее наследница сама приняла решение "восстановить справедливость", сменив и имя, и отчество. Теперь девушка Литвиненко Станислава Лесеевна. "Я вообще против, чтобы было советское наследство - отчество, как по мне - это настоящий рудимент!", "Точно, отчества в Союзе придумали, надо избавиться от них. Ну и от родины за одно, она же тоже Отечество", "Каждый сходит с ума по-своему", "Кроме как матом, ничего и не скажешь!", "Ей 16 лет, что от нее умных решений кто-то ждет?", "Молодчинка! Использование "матронима" вместо отчества абсолютно разумное решение", "Взрослое и взвешенное решение. Современные дети мудрее нас, потому что сразу видят главное. Мирного будущего!", "Круто, в таком случае это лучшее решение. Зачем ребенку тащить за собой всю жизнь имя, которое для него ничего не значит", - отреагировали пользователи сети.В феврале 2021 года граждане Украины получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество.
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Новости, Новости Украины, Украина, отчество, матчество

Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"

11:43 18.08.2023
 
© соцсети
© соцсети
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Юная киевлянка сменила отчество на "матчество", попутно сменив и имя. Об этом общественности в своих соцсетях сообщила ее мать Леся Литвиненко
Женщина отметила, что еще при рождении дочери хотела назвать ее Станиславой, но обстоятельства не позволили. И вот теперь ее наследница сама приняла решение "восстановить справедливость", сменив и имя, и отчество. Теперь девушка Литвиненко Станислава Лесеевна.
"Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством". Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя, демонстрируя глубокое уважение именно к матери... Женщина для своего ребенка делает все, женщина готова умереть за свое дитя и буквально умирает при родах. Почему в результате так часто ребенок носит имя которое ей дал отец, его фамилию и отчество. То получается, что женщина до сих пор является" жертвенной", - написала мать подростка.
"Я вообще против, чтобы было советское наследство - отчество, как по мне - это настоящий рудимент!", "Точно, отчества в Союзе придумали, надо избавиться от них. Ну и от родины за одно, она же тоже Отечество", "Каждый сходит с ума по-своему", "Кроме как матом, ничего и не скажешь!", "Ей 16 лет, что от нее умных решений кто-то ждет?", "Молодчинка! Использование "матронима" вместо отчества абсолютно разумное решение", "Взрослое и взвешенное решение. Современные дети мудрее нас, потому что сразу видят главное. Мирного будущего!", "Круто, в таком случае это лучшее решение. Зачем ребенку тащить за собой всю жизнь имя, которое для него ничего не значит", - отреагировали пользователи сети.
В феврале 2021 года граждане Украины получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
10:43
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
 
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