И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора
Принадлежащая российскому Министерству обороны компания "Воентелеком" объявила о создании собственного оператора связи "ВТК-Мобайл". Она будет предоставлять услуги связи органам власти и спецпотребителям. Об этом сообщил на форуме "Армия-2023" гендиректор компании Александр Артамонов
Лицензию на сетях Tele2 компания получила еще в 2019 году, однако ее услуги до сих пор не предоставлялись в Крыму. Теперь ситуация изменится, проинформировали в "Воентелекоме".
"В настоящее время специалисты "Воентелекома" выполняют задачи на новых территориях: увеличение покрытия и улучшение связи в Крыму и Севастополе, тестирование базовых станций российского производства", - сообщили в компании.
"Воентелеком" - специализированная компания федерального значения, принадлежащая Министерству обороны. Она занимается обеспечением интересов государства в сфере информбезопасности и телекоммуникаций. Основная клиентская база - военные.
Лицензию на оказание услуг мобильной связи компания получила четыре года назад, проект развивался на сетях "Т2 РТК Холдинга" ("дочка" "Ростелекома", оказывает услуги под брендом Tele2).