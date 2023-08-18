И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора - 18.08.2023 Украина.ру
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И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора
И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора - 18.08.2023 Украина.ру
И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора
Принадлежащая российскому Министерству обороны компания "Воентелеком" объявила о создании собственного оператора связи "ВТК-Мобайл". Она будет предоставлять услуги связи органам власти и спецпотребителям. Об этом сообщил на форуме "Армия-2023" гендиректор компании Александр Артамонов
2023-08-18T10:05
2023-08-18T10:05
новости
россия
сотовый оператор
воентелеком
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Лицензию на сетях Tele2 компания получила еще в 2019 году, однако ее услуги до сих пор не предоставлялись в Крыму. Теперь ситуация изменится, проинформировали в "Воентелекоме"."Воентелеком" - специализированная компания федерального значения, принадлежащая Министерству обороны. Она занимается обеспечением интересов государства в сфере информбезопасности и телекоммуникаций. Основная клиентская база - военные.Лицензию на оказание услуг мобильной связи компания получила четыре года назад, проект развивался на сетях "Т2 РТК Холдинга" ("дочка" "Ростелекома", оказывает услуги под брендом Tele2).
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новости, россия, сотовый оператор, воентелеком
Новости, Россия, сотовый оператор, Воентелеком

И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора

10:05 18.08.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
Принадлежащая российскому Министерству обороны компания "Воентелеком" объявила о создании собственного оператора связи "ВТК-Мобайл". Она будет предоставлять услуги связи органам власти и спецпотребителям. Об этом сообщил на форуме "Армия-2023" гендиректор компании Александр Артамонов
Лицензию на сетях Tele2 компания получила еще в 2019 году, однако ее услуги до сих пор не предоставлялись в Крыму. Теперь ситуация изменится, проинформировали в "Воентелекоме".
"В настоящее время специалисты "Воентелекома" выполняют задачи на новых территориях: увеличение покрытия и улучшение связи в Крыму и Севастополе, тестирование базовых станций российского производства", - сообщили в компании.
"Воентелеком" - специализированная компания федерального значения, принадлежащая Министерству обороны. Она занимается обеспечением интересов государства в сфере информбезопасности и телекоммуникаций. Основная клиентская база - военные.
Лицензию на оказание услуг мобильной связи компания получила четыре года назад, проект развивался на сетях "Т2 РТК Холдинга" ("дочка" "Ростелекома", оказывает услуги под брендом Tele2).
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