https://ukraina.ru/20230818/1048774527.html

И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора

И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора - 18.08.2023 Украина.ру

И в Крыму тоже: "Воентелеком" создаст нового сотового оператора

Принадлежащая российскому Министерству обороны компания "Воентелеком" объявила о создании собственного оператора связи "ВТК-Мобайл". Она будет предоставлять услуги связи органам власти и спецпотребителям. Об этом сообщил на форуме "Армия-2023" гендиректор компании Александр Артамонов

2023-08-18T10:05

2023-08-18T10:05

2023-08-18T10:05

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россия

сотовый оператор

воентелеком

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Лицензию на сетях Tele2 компания получила еще в 2019 году, однако ее услуги до сих пор не предоставлялись в Крыму. Теперь ситуация изменится, проинформировали в "Воентелекоме"."Воентелеком" - специализированная компания федерального значения, принадлежащая Министерству обороны. Она занимается обеспечением интересов государства в сфере информбезопасности и телекоммуникаций. Основная клиентская база - военные.Лицензию на оказание услуг мобильной связи компания получила четыре года назад, проект развивался на сетях "Т2 РТК Холдинга" ("дочка" "Ростелекома", оказывает услуги под брендом Tele2).

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новости, россия, сотовый оператор, воентелеком