https://ukraina.ru/20230818/1048772960.html
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру - 18.08.2023 Украина.ру
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру
Украине для восстановления надо делать шаги к миру. Таким мнением поделился 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале
2023-08-18T07:39
2023-08-18T07:39
2023-08-18T07:39
лукашенко
владимир зеленский
новости
белоруссия
украина
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092981_0:160:3081:1893_1920x0_80_0_0_4f4c4aff8743f55d78cdca9a5ab0f6f4.jpg
"Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти", - сказал Лукашенко, чертя указкой по карте Украины.На просьбу журналистки дать совет украинцам, Лукашенко заявил, что не хочет делать это экспромтом.Президент Белоруссии заявил, что на Украине все продается и покупается и надо наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". По его словам, нужно менять ситуацию с олигархами, нужно создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ, нужно восстанавливать экономику.Отвечая на вопрос журналистки, когда на Украине ситуация пошла "не так", Лукашенко заявил, что негативное развитие событий началось из-за разворовывания Украины и из-за бездумной "прихватизации", в результате чего обычные люди остались обиженными. По его словам, олигархи и силовики создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину".Лукашенко также заявил, что изначально ему понравился Владимир Зеленский как человек, но признался, что "чуть-чуть переоценил" его."У меня только одни сейчас слова (для Зеленского – ред.). Я бы ему сказал: "Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Негативное развитие событий надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины", - сказал Лукашенко.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20230817/1048769818.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092981_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_adce5b0eb7a5c51c98f8a1776ec6c3eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лукашенко, владимир зеленский, новости, белоруссия, украина, мир
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру
Украине для восстановления надо делать шаги к миру. Таким мнением поделился 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале
"Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти", - сказал Лукашенко, чертя указкой по карте Украины.
На просьбу журналистки дать совет украинцам, Лукашенко заявил, что не хочет делать это экспромтом.
"Но банально надо прекратить войну", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии заявил, что на Украине все продается и покупается и надо наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". По его словам, нужно менять ситуацию с олигархами, нужно создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ, нужно восстанавливать экономику.
Отвечая на вопрос журналистки, когда на Украине ситуация пошла "не так", Лукашенко заявил, что негативное развитие событий началось из-за разворовывания Украины и из-за бездумной "прихватизации", в результате чего обычные люди остались обиженными. По его словам, олигархи и силовики создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину".
Лукашенко также заявил, что изначально ему понравился Владимир Зеленский как человек, но признался, что "чуть-чуть переоценил" его.
"У меня только одни сейчас слова (для Зеленского – ред.). Я бы ему сказал: "Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Негативное развитие событий надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины", - сказал Лукашенко.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.