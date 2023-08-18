Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру - 18.08.2023 Украина.ру
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Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру - 18.08.2023 Украина.ру
Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру
Украине для восстановления надо делать шаги к миру. Таким мнением поделился 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале
2023-08-18T07:39
2023-08-18T07:39
лукашенко
владимир зеленский
новости
белоруссия
украина
мир
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"Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти", - сказал Лукашенко, чертя указкой по карте Украины.На просьбу журналистки дать совет украинцам, Лукашенко заявил, что не хочет делать это экспромтом.Президент Белоруссии заявил, что на Украине все продается и покупается и надо наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". По его словам, нужно менять ситуацию с олигархами, нужно создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ, нужно восстанавливать экономику.Отвечая на вопрос журналистки, когда на Украине ситуация пошла "не так", Лукашенко заявил, что негативное развитие событий началось из-за разворовывания Украины и из-за бездумной "прихватизации", в результате чего обычные люди остались обиженными. По его словам, олигархи и силовики создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину".Лукашенко также заявил, что изначально ему понравился Владимир Зеленский как человек, но признался, что "чуть-чуть переоценил" его."У меня только одни сейчас слова (для Зеленского – ред.). Я бы ему сказал: "Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Негативное развитие событий надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины", - сказал Лукашенко.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20230817/1048769818.html
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лукашенко, владимир зеленский, новости, белоруссия, украина, мир
Лукашенко, Владимир Зеленский, Новости, Белоруссия, Украина, мир

Президент Белоруссии призвал Украину делать шаги к миру

07:39 18.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украине для восстановления надо делать шаги к миру. Таким мнением поделился 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале
"Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти", - сказал Лукашенко, чертя указкой по карте Украины.
На просьбу журналистки дать совет украинцам, Лукашенко заявил, что не хочет делать это экспромтом.
"Но банально надо прекратить войну", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии заявил, что на Украине все продается и покупается и надо наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". По его словам, нужно менять ситуацию с олигархами, нужно создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ, нужно восстанавливать экономику.
Отвечая на вопрос журналистки, когда на Украине ситуация пошла "не так", Лукашенко заявил, что негативное развитие событий началось из-за разворовывания Украины и из-за бездумной "прихватизации", в результате чего обычные люди остались обиженными. По его словам, олигархи и силовики создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину".
Лукашенко также заявил, что изначально ему понравился Владимир Зеленский как человек, но признался, что "чуть-чуть переоценил" его.
"У меня только одни сейчас слова (для Зеленского – ред.). Я бы ему сказал: "Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Негативное развитие событий надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины", - сказал Лукашенко.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Лукашенко
Вчера, 20:20
Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по УкраинеЕсли Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко интервью украинской журналистке Диане Панченко
 
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