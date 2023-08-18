"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию - 18.08.2023 Украина.ру
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"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию
"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию - 18.08.2023 Украина.ру
"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию
В украинском обществе нет солидарного понимания того, что можно считать победой в конфликте, а возможность поражения вообще не анализируется. Власть говорит о возвращении всех утраченных территорий как о цели, но верный ли это подход? В украинском экспертном сообществе есть сомневающиеся, хотя заявлять о своей позиции им сложно.
2023-08-18T03:46
2023-08-18T03:46
эксклюзив
сво
украина
мобилизация
эмиграция
россия
эксперты
спецоперация
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Выход на границы 1991 года не является правильным представлением о победе, заявил украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, победой для Украины можно считать мир на несколько десятков лет — если меньше, то это уже не мир, но перемирие для следующего этапа войны.Срок такой передышки-перемирия значения не имеет, поскольку люди будут "жить в состоянии ожидания следующей войны".Философ отметил, что в этом смысле у страны "нет ресурсов для обретения мира в ближайшие 20 лет". Он пояснил, что под ресурсом понимает мышление, готовность к изменениям, видение, как устроен мир. Но социальные последствия и издержки войны приводят к тому, что "это доходит до самых упоротых патриотов", даже они начинают впадать в депрессию, сказал Дацюк в эфире одного из ютуб-каналов.По мнению эксперта, это ведет к тому, что станет возможным общение, можно будет "хоть о чем-то по сути поговорить". Пока такой разговор в стране не идет - "он заблокирован воплями патриотов". Может быть — теперь?А пока вместо дискуссии власть проверяет реакцию общества. В тестовом режиме вброшен был тезис о том, что надо запретить мужчинам выезд с территории Украины в течение трех лет после войны."На самом деле полное представление звучит так: превратим в рабов нации и в общем будем смотреть, какие свободы вам оставить… Так тезис звучит" - пояснил Дацюк намерения власти, добавив, что цель таких вбросов - "прощупать границы допустимого". А потом — например, запретят выезд, но не всем… или не на три года, а на два.При этом власть с народом не разговаривает, считает философ. По его мнению, Украина оказалась в точке, где надо менять стратегию — старая не работает.Дацюк напомнил, что Киев сам нарушил договор с РФ, поскольку с 2004 года от нейтрального статуса двинулся в НАТО и в ЕС — и Россия предупреждала 20 лет, что нельзя так делать, будет война. И вот война, которая, тем не менее, для украинцев стала неожиданной.Но украинцы раньше не хотели ничего слышать и не хотят ничего слышать и сейчас, даже явные проблемы на фронте никто не хочет обсуждать, обсудят потом, когда изменить ничего будет нельзя, подчеркнул эксперт. Он добавил, что украинцы стали заложниками невозможности договориться внутри, дать солидарный ответ. Например, дать ответ на вопрос, что важнее — территории или люди.Раз мы не можем договорится внутри себя, значит, Украины уже нет, сказал Дацюк, добавив, что раскол может происходить в виде гражданской войны или такой войны, как сейчас, или как-то иначе — это уже не столь важно. По словам эксперта, у украинской элиты нет ответа на вопрос: "зачем нам Донбасс, зачем нам Крым?". Ведь, получив их, Украина сразу же получит и гражданскую войну, подчеркнул Дацюк.Ответов у элиты нет, а конфликт продолжается, солдаты и мирные люди гибнут. И конца этому не видно. Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что мобилизация в стране предусматривает четыре "волны". В интервью "Новини Live" он отметил, что пока еще нет необходимости призывать всех мужчин, но - если будет нужно, то "воевать пойдут все". Все зависит от того, как долго продлится война.К чему это все ведет. Внутри Украины есть реальный гражданский раскол общества, обрисовал ситуацию бывший советник президента Кучмы политолог Олег Соскин. По его словам, "есть огромная масса людей, которые не желают идти на фронт, воевать и отдавать свои жизни, стрелять в других и убивать — не желают"."Их все больше. И то, что их ловят на границах, то, что раскрываются всякие схемы — их будет больше, больше, больше, и они начнут организовываться в приграничных областях", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он пояснил: "уже забор людей, мужчин (в ряды ВСУ — Ред.) настолько велик, что все уже даже местные элиты понимают, что больше они давать свое мужское население не могут".Добровольцы закончились. Все, что можно было выбрать в западных областях, уже выбрали, очень скоро наступит момент, когда местные элиты скажут, что больше некого давать, считает политолог. А армия скажет: мы же воюем, давайте людей."И здесь начинается разрыв между армией и между гражданскими. События будут очень тяжело развиваться. Очень тяжело, поверьте", - предрек Соскин. По его мнению, грядет и социальная война — между бедными и богатыми.Эксперт добавил, что при этом в ходе контрнаступления никаких шансов прорыва нет, словом — Киевом достигнут военный, мобилизационный, ресурсный предел.Тогда как Россия вполне способна и готова воевать долго, подчеркнул политолог. Но что же думают делать в Киеве?"Верхушка, которая захватила власть в Украине — Зеленский, "слуги народа"… они хотят идти по пути дальнейшего массового убийства мужского населения и всех — и детей, и женщин, и так далее. На уничтожение. У них цель такая", - сказал эксперт, призвав украинцев делать выводы и принимать для себя соответствующие решения.Тем временем Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток – до 15 ноября.
https://ukraina.ru/20230817/1048734859.html
https://ukraina.ru/20230816/1048710201.html
https://ukraina.ru/20230811/1048619669.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, мобилизация, эмиграция, россия, эксперты, спецоперация
Эксклюзив, СВО, Украина, мобилизация, эмиграция, Россия, эксперты, Спецоперация

"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию

03:46 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском обществе нет солидарного понимания того, что можно считать победой в конфликте, а возможность поражения вообще не анализируется. Власть говорит о возвращении всех утраченных территорий как о цели, но верный ли это подход? В украинском экспертном сообществе есть сомневающиеся, хотя заявлять о своей позиции им сложно.
Выход на границы 1991 года не является правильным представлением о победе, заявил украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, победой для Украины можно считать мир на несколько десятков лет — если меньше, то это уже не мир, но перемирие для следующего этапа войны.
Срок такой передышки-перемирия значения не имеет, поскольку люди будут "жить в состоянии ожидания следующей войны".
Философ отметил, что в этом смысле у страны "нет ресурсов для обретения мира в ближайшие 20 лет". Он пояснил, что под ресурсом понимает мышление, готовность к изменениям, видение, как устроен мир. Но социальные последствия и издержки войны приводят к тому, что "это доходит до самых упоротых патриотов", даже они начинают впадать в депрессию, сказал Дацюк в эфире одного из ютуб-каналов.
По мнению эксперта, это ведет к тому, что станет возможным общение, можно будет "хоть о чем-то по сути поговорить". Пока такой разговор в стране не идет - "он заблокирован воплями патриотов". Может быть — теперь?
А пока вместо дискуссии власть проверяет реакцию общества. В тестовом режиме вброшен был тезис о том, что надо запретить мужчинам выезд с территории Украины в течение трех лет после войны.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 03:48
Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущегоКак в ходе конфликта изменяются условия жизни и тают права граждан Украины, к чему это все неизбежно приведет? Удастся ли когда-нибудь потом, в будущем, вернуться к жизни нормальной? Да и будет ли кому возвращаться?
"На самом деле полное представление звучит так: превратим в рабов нации и в общем будем смотреть, какие свободы вам оставить… Так тезис звучит" - пояснил Дацюк намерения власти, добавив, что цель таких вбросов - "прощупать границы допустимого". А потом — например, запретят выезд, но не всем… или не на три года, а на два.
При этом власть с народом не разговаривает, считает философ. По его мнению, Украина оказалась в точке, где надо менять стратегию — старая не работает.
Дацюк напомнил, что Киев сам нарушил договор с РФ, поскольку с 2004 года от нейтрального статуса двинулся в НАТО и в ЕС — и Россия предупреждала 20 лет, что нельзя так делать, будет война. И вот война, которая, тем не менее, для украинцев стала неожиданной.
Но украинцы раньше не хотели ничего слышать и не хотят ничего слышать и сейчас, даже явные проблемы на фронте никто не хочет обсуждать, обсудят потом, когда изменить ничего будет нельзя, подчеркнул эксперт. Он добавил, что украинцы стали заложниками невозможности договориться внутри, дать солидарный ответ. Например, дать ответ на вопрос, что важнее — территории или люди.
Раз мы не можем договорится внутри себя, значит, Украины уже нет, сказал Дацюк, добавив, что раскол может происходить в виде гражданской войны или такой войны, как сейчас, или как-то иначе — это уже не столь важно. По словам эксперта, у украинской элиты нет ответа на вопрос: "зачем нам Донбасс, зачем нам Крым?". Ведь, получив их, Украина сразу же получит и гражданскую войну, подчеркнул Дацюк.
16 августа, 10:47
"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроенийДля продолжения боевых действий ради попыток достижения заявленных целей киевскому режиму необходимо буде снова и снова проводить мобилизацию, но в обществе нет полной поддержки идеи продолжения конфликта, люди видят, что не все в равной степени несут его тяготы
Ответов у элиты нет, а конфликт продолжается, солдаты и мирные люди гибнут. И конца этому не видно. Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что мобилизация в стране предусматривает четыре "волны". В интервью "Новини Live" он отметил, что пока еще нет необходимости призывать всех мужчин, но - если будет нужно, то "воевать пойдут все". Все зависит от того, как долго продлится война.
К чему это все ведет. Внутри Украины есть реальный гражданский раскол общества, обрисовал ситуацию бывший советник президента Кучмы политолог Олег Соскин. По его словам, "есть огромная масса людей, которые не желают идти на фронт, воевать и отдавать свои жизни, стрелять в других и убивать — не желают".
"Их все больше. И то, что их ловят на границах, то, что раскрываются всякие схемы — их будет больше, больше, больше, и они начнут организовываться в приграничных областях", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он пояснил: "уже забор людей, мужчин (в ряды ВСУ — Ред.) настолько велик, что все уже даже местные элиты понимают, что больше они давать свое мужское население не могут".
Добровольцы закончились. Все, что можно было выбрать в западных областях, уже выбрали, очень скоро наступит момент, когда местные элиты скажут, что больше некого давать, считает политолог. А армия скажет: мы же воюем, давайте людей.
"И здесь начинается разрыв между армией и между гражданскими. События будут очень тяжело развиваться. Очень тяжело, поверьте", - предрек Соскин. По его мнению, грядет и социальная война — между бедными и богатыми.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 04:31
"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперацииНа Украине власти задумались над тем, что надо бы ограничить выезд за границу для тех, кто пока еще может ее пересекать. Сначала прозвучала скандальная идея относительно запрета для мужчин выезжать в течение трех лет после войны. Теперь раздумывают, как прямо сейчас удержать в стране подростков.
Эксперт добавил, что при этом в ходе контрнаступления никаких шансов прорыва нет, словом — Киевом достигнут военный, мобилизационный, ресурсный предел.
Тогда как Россия вполне способна и готова воевать долго, подчеркнул политолог. Но что же думают делать в Киеве?
"Верхушка, которая захватила власть в Украине — Зеленский, "слуги народа"… они хотят идти по пути дальнейшего массового убийства мужского населения и всех — и детей, и женщин, и так далее. На уничтожение. У них цель такая", - сказал эксперт, призвав украинцев делать выводы и принимать для себя соответствующие решения.
Тем временем Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток – до 15 ноября.
 
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03:46"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию
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