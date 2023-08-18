https://ukraina.ru/20230818/1048754184.html

"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию

"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию - 18.08.2023 Украина.ру

"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию

В украинском обществе нет солидарного понимания того, что можно считать победой в конфликте, а возможность поражения вообще не анализируется. Власть говорит о возвращении всех утраченных территорий как о цели, но верный ли это подход? В украинском экспертном сообществе есть сомневающиеся, хотя заявлять о своей позиции им сложно.

2023-08-18T03:46

2023-08-18T03:46

2023-08-18T03:46

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украина

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спецоперация

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Выход на границы 1991 года не является правильным представлением о победе, заявил украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, победой для Украины можно считать мир на несколько десятков лет — если меньше, то это уже не мир, но перемирие для следующего этапа войны.Срок такой передышки-перемирия значения не имеет, поскольку люди будут "жить в состоянии ожидания следующей войны".Философ отметил, что в этом смысле у страны "нет ресурсов для обретения мира в ближайшие 20 лет". Он пояснил, что под ресурсом понимает мышление, готовность к изменениям, видение, как устроен мир. Но социальные последствия и издержки войны приводят к тому, что "это доходит до самых упоротых патриотов", даже они начинают впадать в депрессию, сказал Дацюк в эфире одного из ютуб-каналов.По мнению эксперта, это ведет к тому, что станет возможным общение, можно будет "хоть о чем-то по сути поговорить". Пока такой разговор в стране не идет - "он заблокирован воплями патриотов". Может быть — теперь?А пока вместо дискуссии власть проверяет реакцию общества. В тестовом режиме вброшен был тезис о том, что надо запретить мужчинам выезд с территории Украины в течение трех лет после войны."На самом деле полное представление звучит так: превратим в рабов нации и в общем будем смотреть, какие свободы вам оставить… Так тезис звучит" - пояснил Дацюк намерения власти, добавив, что цель таких вбросов - "прощупать границы допустимого". А потом — например, запретят выезд, но не всем… или не на три года, а на два.При этом власть с народом не разговаривает, считает философ. По его мнению, Украина оказалась в точке, где надо менять стратегию — старая не работает.Дацюк напомнил, что Киев сам нарушил договор с РФ, поскольку с 2004 года от нейтрального статуса двинулся в НАТО и в ЕС — и Россия предупреждала 20 лет, что нельзя так делать, будет война. И вот война, которая, тем не менее, для украинцев стала неожиданной.Но украинцы раньше не хотели ничего слышать и не хотят ничего слышать и сейчас, даже явные проблемы на фронте никто не хочет обсуждать, обсудят потом, когда изменить ничего будет нельзя, подчеркнул эксперт. Он добавил, что украинцы стали заложниками невозможности договориться внутри, дать солидарный ответ. Например, дать ответ на вопрос, что важнее — территории или люди.Раз мы не можем договорится внутри себя, значит, Украины уже нет, сказал Дацюк, добавив, что раскол может происходить в виде гражданской войны или такой войны, как сейчас, или как-то иначе — это уже не столь важно. По словам эксперта, у украинской элиты нет ответа на вопрос: "зачем нам Донбасс, зачем нам Крым?". Ведь, получив их, Украина сразу же получит и гражданскую войну, подчеркнул Дацюк.Ответов у элиты нет, а конфликт продолжается, солдаты и мирные люди гибнут. И конца этому не видно. Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что мобилизация в стране предусматривает четыре "волны". В интервью "Новини Live" он отметил, что пока еще нет необходимости призывать всех мужчин, но - если будет нужно, то "воевать пойдут все". Все зависит от того, как долго продлится война.К чему это все ведет. Внутри Украины есть реальный гражданский раскол общества, обрисовал ситуацию бывший советник президента Кучмы политолог Олег Соскин. По его словам, "есть огромная масса людей, которые не желают идти на фронт, воевать и отдавать свои жизни, стрелять в других и убивать — не желают"."Их все больше. И то, что их ловят на границах, то, что раскрываются всякие схемы — их будет больше, больше, больше, и они начнут организовываться в приграничных областях", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он пояснил: "уже забор людей, мужчин (в ряды ВСУ — Ред.) настолько велик, что все уже даже местные элиты понимают, что больше они давать свое мужское население не могут".Добровольцы закончились. Все, что можно было выбрать в западных областях, уже выбрали, очень скоро наступит момент, когда местные элиты скажут, что больше некого давать, считает политолог. А армия скажет: мы же воюем, давайте людей."И здесь начинается разрыв между армией и между гражданскими. События будут очень тяжело развиваться. Очень тяжело, поверьте", - предрек Соскин. По его мнению, грядет и социальная война — между бедными и богатыми.Эксперт добавил, что при этом в ходе контрнаступления никаких шансов прорыва нет, словом — Киевом достигнут военный, мобилизационный, ресурсный предел.Тогда как Россия вполне способна и готова воевать долго, подчеркнул политолог. Но что же думают делать в Киеве?"Верхушка, которая захватила власть в Украине — Зеленский, "слуги народа"… они хотят идти по пути дальнейшего массового убийства мужского населения и всех — и детей, и женщин, и так далее. На уничтожение. У них цель такая", - сказал эксперт, призвав украинцев делать выводы и принимать для себя соответствующие решения.Тем временем Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток – до 15 ноября.

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https://ukraina.ru/20230811/1048619669.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, эмиграция, россия, эксперты, спецоперация