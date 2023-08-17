СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
СК РФ возбудил уголовное дело о деятельности нежелательной НПО в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Заведено дело и на бывшего исполнительного директора "Голос-Урал"* Наталью Гусеву. Ей предъявлено распространение фейков в отношении российской армии. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете
У 14 координаторов "Голоса" в восьми регионах страны прошли обыски, в том числе у Мельконьянца и Гусевой.
У части фигурантов были найдены флаги Украины и литература националистического толка на украинском языке.
Движение "Голос" признали иноагентом в 2013 году, в 2016-м оно было ликвидировано по решению суда, однако до сих пор продолжает деятельность как незарегистрированная организация.
*- Включен в реестр иноагентов.