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СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*

СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"* - 17.08.2023 Украина.ру

СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*

СК РФ возбудил уголовное дело о деятельности нежелательной НПО в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Заведено дело и на бывшего исполнительного директора "Голос-Урал"* Наталью Гусеву. Ей предъявлено распространение фейков в отношении российской армии. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете

2023-08-17T13:51

2023-08-17T13:51

2023-08-17T13:51

новости

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У 14 координаторов "Голоса" в восьми регионах страны прошли обыски, в том числе у Мельконьянца и Гусевой.У части фигурантов были найдены флаги Украины и литература националистического толка на украинском языке.Движение "Голос" признали иноагентом в 2013 году, в 2016-м оно было ликвидировано по решению суда, однако до сих пор продолжает деятельность как незарегистрированная организация.*- Включен в реестр иноагентов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости