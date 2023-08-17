СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"* - 17.08.2023 Украина.ру
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СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*
СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"* - 17.08.2023 Украина.ру
СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*
СК РФ возбудил уголовное дело о деятельности нежелательной НПО в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Заведено дело и на бывшего исполнительного директора "Голос-Урал"* Наталью Гусеву. Ей предъявлено распространение фейков в отношении российской армии. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете
2023-08-17T13:51
2023-08-17T13:51
новости
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У 14 координаторов "Голоса" в восьми регионах страны прошли обыски, в том числе у Мельконьянца и Гусевой.У части фигурантов были найдены флаги Украины и литература националистического толка на украинском языке.Движение "Голос" признали иноагентом в 2013 году, в 2016-м оно было ликвидировано по решению суда, однако до сих пор продолжает деятельность как незарегистрированная организация.*- Включен в реестр иноагентов.
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новости
Новости

СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*

13:51 17.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СК РФ возбудил уголовное дело о деятельности нежелательной НПО в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Заведено дело и на бывшего исполнительного директора "Голос-Урал"* Наталью Гусеву. Ей предъявлено распространение фейков в отношении российской армии. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете
У 14 координаторов "Голоса" в восьми регионах страны прошли обыски, в том числе у Мельконьянца и Гусевой.
У части фигурантов были найдены флаги Украины и литература националистического толка на украинском языке.
Движение "Голос" признали иноагентом в 2013 году, в 2016-м оно было ликвидировано по решению суда, однако до сих пор продолжает деятельность как незарегистрированная организация.
*- Включен в реестр иноагентов.
 
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