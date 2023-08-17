На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать
Правоохранитель на автомобиле дважды переехал 81-летнюю женщину в Белгород-Днестровском Одесской области, передает 17 августа местная полиция
Он выезжал со двора своего дома задним ходом. В салоне автомобиля находилась также его супруга — тоже сотрудник полиции. Силовики дважды сбили пожилую женщину, затем вместе положили ее на лавку и уехали с места преступления.
Местные паблики пишут, что при этом они вызвали скорую. Однако в больнице пенсионерка умерла.
Виновника ДТП задержали, его супругу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подробности случившегося устанавливают.
Виновника ДТП задержали, его супругу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подробности случившегося устанавливают.