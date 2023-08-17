https://ukraina.ru/20230817/1048755490.html

На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать

На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать - 17.08.2023 Украина.ру

На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать

Правоохранитель на автомобиле дважды переехал 81-летнюю женщину в Белгород-Днестровском Одесской области, передает 17 августа местная полиция

2023-08-17T13:45

2023-08-17T13:45

2023-08-17T13:45

полиция

украина

дтп

пенсионерка

автомобиль

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Он выезжал со двора своего дома задним ходом. В салоне автомобиля находилась также его супруга — тоже сотрудник полиции. Силовики дважды сбили пожилую женщину, затем вместе положили ее на лавку и уехали с места преступления.Местные паблики пишут, что при этом они вызвали скорую. Однако в больнице пенсионерка умерла. Виновника ДТП задержали, его супругу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подробности случившегося устанавливают.

https://ukraina.ru/20230807/1048531605.html

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полиция, украина, дтп, пенсионерка, автомобиль