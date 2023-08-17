На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать - 17.08.2023 Украина.ру
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На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать
На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать - 17.08.2023 Украина.ру
На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать
Правоохранитель на автомобиле дважды переехал 81-летнюю женщину в Белгород-Днестровском Одесской области, передает 17 августа местная полиция
2023-08-17T13:45
2023-08-17T13:45
полиция
украина
дтп
пенсионерка
автомобиль
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Он выезжал со двора своего дома задним ходом. В салоне автомобиля находилась также его супруга — тоже сотрудник полиции. Силовики дважды сбили пожилую женщину, затем вместе положили ее на лавку и уехали с места преступления.Местные паблики пишут, что при этом они вызвали скорую. Однако в больнице пенсионерка умерла. Виновника ДТП задержали, его супругу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подробности случившегося устанавливают.
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полиция, украина, дтп, пенсионерка, автомобиль
полиция, Украина, ДТП, пенсионерка, автомобиль

На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать

13:45 17.08.2023
 
© Фото : Nate Steiner / flickr
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Nate Steiner / flickr
Читать в
Правоохранитель на автомобиле дважды переехал 81-летнюю женщину в Белгород-Днестровском Одесской области, передает 17 августа местная полиция
Он выезжал со двора своего дома задним ходом. В салоне автомобиля находилась также его супруга — тоже сотрудник полиции. Силовики дважды сбили пожилую женщину, затем вместе положили ее на лавку и уехали с места преступления.
Местные паблики пишут, что при этом они вызвали скорую. Однако в больнице пенсионерка умерла.

Виновника ДТП задержали, его супругу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подробности случившегося устанавливают.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 14:17
Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дорогеСотрудник полиции сбил 64-летнюю украинку в селе Москвин Ровенской области и уехал с места ДТП. Об этом 6 августа сообщила в соцсетях местная полиция
 
полицияУкраинаДТПпенсионеркаавтомобиль
 
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