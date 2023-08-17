https://ukraina.ru/20230817/1048753662.html

"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине

"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине - 17.08.2023 Украина.ру

"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев 16 августа в интервью "Новини.LIVE" допустил введение всеобщей мобилизации в стране

2023-08-17T13:41

2023-08-17T13:41

2023-08-17T13:41

мобилизация

украина

мужчины

депутат

новости

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"Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля", — сказал Чернев.Он подчеркнул, что решение зависит от того, насколько затянутся боевые действия.Депутат также напомнил, что всеобщий призыв вводится при четвертой очереди мобилизации, а сейчас Украина находится только в состоянии второй очереди.Он добавил, что защита родины - это обязанность каждого мужчины.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения выезд за пределы республики запрещен.

https://ukraina.ru/20230816/1048737902.html

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мобилизация, украина, мужчины, депутат, новости