"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
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"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине
"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев 16 августа в интервью "Новини.LIVE" допустил введение всеобщей мобилизации в стране
2023-08-17T13:41
2023-08-17T13:41
мобилизация
украина
мужчины
депутат
новости
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"Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля", — сказал Чернев.Он подчеркнул, что решение зависит от того, насколько затянутся боевые действия.Депутат также напомнил, что всеобщий призыв вводится при четвертой очереди мобилизации, а сейчас Украина находится только в состоянии второй очереди.Он добавил, что защита родины - это обязанность каждого мужчины.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения выезд за пределы республики запрещен.
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мобилизация, украина, мужчины, депутат, новости
мобилизация, Украина, мужчины, депутат, Новости

"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине

13:41 17.08.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев 16 августа в интервью "Новини.LIVE" допустил введение всеобщей мобилизации в стране
"Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля", — сказал Чернев.
Он подчеркнул, что решение зависит от того, насколько затянутся боевые действия.
Депутат также напомнил, что всеобщий призыв вводится при четвертой очереди мобилизации, а сейчас Украина находится только в состоянии второй очереди.
Он добавил, что защита родины - это обязанность каждого мужчины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения выезд за пределы республики запрещен.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Вчера, 18:12
"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театрУкраинский театр в Одессе не может получить бронирование для военнообязанных актеров, в труппе осталось только девять мужчин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство театра
 
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