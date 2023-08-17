"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев 16 августа в интервью "Новини.LIVE" допустил введение всеобщей мобилизации в стране
"Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля", — сказал Чернев.
Он подчеркнул, что решение зависит от того, насколько затянутся боевые действия.
Депутат также напомнил, что всеобщий призыв вводится при четвертой очереди мобилизации, а сейчас Украина находится только в состоянии второй очереди.
Он добавил, что защита родины - это обязанность каждого мужчины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения выезд за пределы республики запрещен.