Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей - 17.08.2023 Украина.ру
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Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей
Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей - 17.08.2023 Украина.ру
Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей
В пятницу, 18 августа 2023 года, в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в горах Катоктин штата Мэриленда, состоится трехсторонний саммит президентов США Джо Байдена и Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
2023-08-17T10:05
2023-08-17T10:28
эксклюзив
зарубежье
сша
китай
россия
северная корея
южная корея
япония
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Впервые об этом еще в июле сообщила японская газета Yomiuri. Место действительно легендарное: 1 февраля 1992 года там была пописана американо-российская декларация, которой, как тогда говорили, была "подведена черта под холодной войной", а США и Россия впервые провозгласили, что они – не "принципиальные противники" на политической и геополитической арене.С тех пор воды утекло много, и сейчас в Кэмп-Дэвиде будут обсуждать новую войну. На этот раз – с Китаем, хотя Россию тоже будут иметь в виду, потому что негласно заявлена и так называемая "украинская тема". Точнее – поставки из Южной Кореи и Японии оружия и боеприпасов в зону спецвоенной операции (СВО), которую Россия ведет в Украине для обеспечения собственной безопасности. Азиатские боеприпасы уже есть в Украине. Туда они поступают, скорее всего, из США, куда их непосредственно передают Токио и Сеул. Они же – типа союзники по сдерживанию Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).И все у них там схвачено, переплетено и детерминировано. Сеул и Токио дают оружие Украине, потому что понимают: война там сдерживает Россию от активной помощи Китая, а значит, делает его слабее. А большей радости, чем ослабленный Китай не могут себе представить ни в Вашингтоне, ни в Сеуле, ни в Токио. И все трое они точно так же готовы любую цену заплатить, чтобы сорвать ядерную программу Северной Кореи. США на этой почве хотя, кстати, и сблизить Южную Корею и Японию, которые с времен Второй мировой войны и с японской оккупации Кореи в 1910-1945 годах не очень доверяют друг другу.Именно Северная Корея дала толчок этому процессу, когда провела два испытательных пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе "Хвасон-18" в апреле и июле текущего года. Ракетка у Пхеньяна получилась знатная: запущенная, она пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду и приземлилась в точке назначения. А максимальная высота полета ракеты составила 6648 км – даже для Японии и США этого достаточно, не говоря уже о Южной Корее.Лидер Северной Кореи товарищ Ким Чен Ын лично наблюдал за пусками и заявил, что военные его страны продолжат принимать "наступательные меры" до тех пор, пока "США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна". По его задумке, новая ракета будет главным средством стратегических вооруженных сил страны и поможет "значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания" КНДР.И 12 июня сего года сначала Южная Корея и США как бы объявили, что договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР и подчеркнули важность донести до Пхеньяна тот факт, что его провокации приведут к соответствующим последствиям. А потом через месяц, 16 июля, уже Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Это был уже непосредственный ответ на запуск ракеты "Хвасон-18". И стороны прямо сказали: запуски ракет КНДР становятся поводом для Японии и Южной Кореи объединяться с США ради безопасности и защиты от возможной угрозы со стороны соседа. А есть же еще Китай и Тайвань, который Пекин считает своим.И вот американская газета The Wall Street Journal (WSJ) уже написала, что саммит 18 августа призван объединить союзников перед лицом угрозы со стороны Китая: "Лидеры США, Японии и Южной Кореи намерены встретиться и договориться о ежегодных военных учениях. Они уже провели дипломатическое знакомство, и сейчас США, Япония и Южная Корея пытаются сделать свои трехсторонние отношения более постоянными, в частности в военной сфере с помощью ежегодных совместных учений".Вот так всё у них там запущено. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом отметил, что встреча трех лидеров ознаменует "новую главу в трехсторонних отношениях", поскольку подтвердит прочные узы дружбы и нерушимые союзы между США и Японией, США и Республикой Корея. А агентств Kyodo добавило, что три лидера договорятся проводить трехсторонние саммиты на регулярной основе, по крайней мере раз в год.Если верить данным СМИ трех стран, то будут также говорить и отразят в итоговом совместном заявлении саммита положения:- о сотрудничестве в области экономики и безопасности с целью укрепления цепочек поставок полупроводников;- о работе над системой обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени (предполагается, что эта система будет запущена до конца 2023 года);- об углублении совместных военных учений и сотрудничество в области противоракетной обороны в районе Корейского полуострова;- об улучшении обмена разведданными и более тесном сотрудничестве в новых областях, таких как кибербезопасность и цепочки поставок для ключевых промышленных секторов;- об опасениях по поводу желания Китая изменить статус самоуправляемого Тайваня и о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.Известно также, что Вашингтон заключил официальные соглашения о коллективной обороне с Токио и Сеулом по отдельности, но теперь он хочет, чтобы эти две страны работали более тесно вместе, учитывая растущую обеспокоенность по поводу растущей мощи Китая и его намерений. И чтобы лидеры Японии и Южной Кореи не отказались от своих намерений в будущем, при смене геополитической конъюнктуры.Японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что этому должна способствовать идея сделать встречи лидеров трех стран регулярными принадлежит американской администрации: "В условиях растущего влияния Китая и воинственности Северной Кореи стремление официальных лиц США институционализировать трехсторонние рамки велико как никогда".Посол США в Японии Рам Эммануэль уже заявил в соцсетях, что предстоящий саммит войдет в историю и "приведет к изменению стратегической парадигмы", поскольку три страны сформируют "единый фронт за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".А представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что саммит США-Япония-Южная Корея станет платформой "обсуждения проблем исторических масштабов с точки зрения важности этих трехсторонних отношений для Индо-Тихоокеанского региона и, откровенно говоря, для всего мира".Генеральную репетицию в режиме онлайн-встречи завтрашнего саммит во вторник, 15 августа, провели главы дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи -- Энтони Блинкен, Ёсимаса Хаяси и Пак Чин. Переговоры госсекретаря США стали генеральной репетицией саммита в Кэмп-Дэвиде. Они обсудили все детали предстоящей встречи.Сегодня практически никто не верит, что после этого саммита в Кэмп-Дэвиде не будет создан военно-политический союз по типу созданного в сентябре 2021 года AUKUS (англосаксонское "трио" с участием США, Британии и Австралии) или даже перезапущенного в 2017 году Quad ("квартета" в составе США, Японии, Австралии и Индии). Но прообраз уже AUKUS-2, только не англосаксонского, а американско-азиатского видится многим.Некоторые слишком торопящиеся говорят и о том, что из AUKUS, Quad и нового треугольника в Азии может быть создана своя НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Чтобы сдерживать и Китай, и Россию, и Северную Корею. Сейчас многие мировые СМИ цитируют анонимного американского чиновника, который якобы сказал: "Мы ожидаем некоторых шагов, которые сблизят нас в сфере безопасности. Это укрепит нашу коллективную безопасность. …Мы просим слишком многого -- это слишком далеко -- чтобы полностью ожидать трехсторонней структуры безопасности между каждым из нас. Тем не менее, мы предпринимаем шаги, благодаря которым каждая из стран понимает ответственность в отношении региональной безопасности, и мы продвигаем новые области координации и противоракетной обороны, опять же технологии, которые будут восприняты как очень существенные".И США уже сейчас как могут, так и минимизируют присутствие России в АТР. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, например, сообщил, что США на днях по беспределу не выдали въездные визы представителям России и сорвали их участие на мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиэтле. Представители сразу нескольких российских министерств и ведомств не смогли посетить форум. По словам посла, вместо профильных чиновников в Сиэтл направили российских дипломатов, которые "прикрывают" наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы России. И это может сказаться и на работе саммита АТЭС, который запланирован на ноябрь текущего года в Сан-Франциско.Но, с другой стороны, любое действие порождает противодействие. Причем адекватное. И многие прогнозируют появление в противовес новому AUKUS-2 своего военно-политического треугольника -- России, Китая и КНДР. Для сдерживания уже США и их союзников.И, в принципе, не зря же в последние дни с в соцсетях с припиской "Информация требует подтверждения" появились сообщения о том, что на вооружении российских военных появились снаряды из КНДР.И как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", надпись на одном из боеприпасов: "Да здравствует Рабочая партия Кореи!" А как недавно в Пхеньяне принимали министра обороны России Сергея Шойгу, так любо-дорого вспоминать…
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, зарубежье, сша, китай, россия, северная корея, южная корея, япония
Эксклюзив, Зарубежье, США, Китай, Россия, Северная Корея, Южная Корея, Япония

Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей

10:05 17.08.2023 (обновлено: 10:28 17.08.2023)
 
© AFP2023 / JAPAN POOL
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AFP2023 / JAPAN POOL
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 18 августа 2023 года, в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в горах Катоктин штата Мэриленда, состоится трехсторонний саммит президентов США Джо Байдена и Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Впервые об этом еще в июле сообщила японская газета Yomiuri. Место действительно легендарное: 1 февраля 1992 года там была пописана американо-российская декларация, которой, как тогда говорили, была "подведена черта под холодной войной", а США и Россия впервые провозгласили, что они – не "принципиальные противники" на политической и геополитической арене.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
С тех пор воды утекло много, и сейчас в Кэмп-Дэвиде будут обсуждать новую войну. На этот раз – с Китаем, хотя Россию тоже будут иметь в виду, потому что негласно заявлена и так называемая "украинская тема". Точнее – поставки из Южной Кореи и Японии оружия и боеприпасов в зону спецвоенной операции (СВО), которую Россия ведет в Украине для обеспечения собственной безопасности. Азиатские боеприпасы уже есть в Украине. Туда они поступают, скорее всего, из США, куда их непосредственно передают Токио и Сеул. Они же – типа союзники по сдерживанию Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
И все у них там схвачено, переплетено и детерминировано. Сеул и Токио дают оружие Украине, потому что понимают: война там сдерживает Россию от активной помощи Китая, а значит, делает его слабее. А большей радости, чем ослабленный Китай не могут себе представить ни в Вашингтоне, ни в Сеуле, ни в Токио.
И все трое они точно так же готовы любую цену заплатить, чтобы сорвать ядерную программу Северной Кореи. США на этой почве хотя, кстати, и сблизить Южную Корею и Японию, которые с времен Второй мировой войны и с японской оккупации Кореи в 1910-1945 годах не очень доверяют друг другу.
Именно Северная Корея дала толчок этому процессу, когда провела два испытательных пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе "Хвасон-18" в апреле и июле текущего года. Ракетка у Пхеньяна получилась знатная: запущенная, она пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду и приземлилась в точке назначения. А максимальная высота полета ракеты составила 6648 км – даже для Японии и США этого достаточно, не говоря уже о Южной Корее.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
16 июля, 14:24
Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИЮжная Корея передаст Украине миноискатели и другое оборудование для разминирования, сообщили журналисты южнокорейского агентства YonhapNews
Лидер Северной Кореи товарищ Ким Чен Ын лично наблюдал за пусками и заявил, что военные его страны продолжат принимать "наступательные меры" до тех пор, пока "США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна". По его задумке, новая ракета будет главным средством стратегических вооруженных сил страны и поможет "значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания" КНДР.
И 12 июня сего года сначала Южная Корея и США как бы объявили, что договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР и подчеркнули важность донести до Пхеньяна тот факт, что его провокации приведут к соответствующим последствиям.
А потом через месяц, 16 июля, уже Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Это был уже непосредственный ответ на запуск ракеты "Хвасон-18". И стороны прямо сказали: запуски ракет КНДР становятся поводом для Японии и Южной Кореи объединяться с США ради безопасности и защиты от возможной угрозы со стороны соседа. А есть же еще Китай и Тайвань, который Пекин считает своим.
И вот американская газета The Wall Street Journal (WSJ) уже написала, что саммит 18 августа призван объединить союзников перед лицом угрозы со стороны Китая: "Лидеры США, Японии и Южной Кореи намерены встретиться и договориться о ежегодных военных учениях. Они уже провели дипломатическое знакомство, и сейчас США, Япония и Южная Корея пытаются сделать свои трехсторонние отношения более постоянными, в частности в военной сфере с помощью ежегодных совместных учений".
Вот так всё у них там запущено. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом отметил, что встреча трех лидеров ознаменует "новую главу в трехсторонних отношениях", поскольку подтвердит прочные узы дружбы и нерушимые союзы между США и Японией, США и Республикой Корея. А агентств Kyodo добавило, что три лидера договорятся проводить трехсторонние саммиты на регулярной основе, по крайней мере раз в год.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 15:58
Южная Корея решила обзавестись ядерным оружием при поддержке США – WSJСША и Южная Корея планируют подписать "Вашингтонскую декларацию", которая затрагивает вопросы ядерного планирования для сдерживания нападения со стороны КНДР, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на официальных лиц США, 26 апреля
Если верить данным СМИ трех стран, то будут также говорить и отразят в итоговом совместном заявлении саммита положения:
- о сотрудничестве в области экономики и безопасности с целью укрепления цепочек поставок полупроводников;
- о работе над системой обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени (предполагается, что эта система будет запущена до конца 2023 года);
- об углублении совместных военных учений и сотрудничество в области противоракетной обороны в районе Корейского полуострова;
- об улучшении обмена разведданными и более тесном сотрудничестве в новых областях, таких как кибербезопасность и цепочки поставок для ключевых промышленных секторов;
- об опасениях по поводу желания Китая изменить статус самоуправляемого Тайваня и о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Известно также, что Вашингтон заключил официальные соглашения о коллективной обороне с Токио и Сеулом по отдельности, но теперь он хочет, чтобы эти две страны работали более тесно вместе, учитывая растущую обеспокоенность по поводу растущей мощи Китая и его намерений. И чтобы лидеры Японии и Южной Кореи не отказались от своих намерений в будущем, при смене геополитической конъюнктуры.
Японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что этому должна способствовать идея сделать встречи лидеров трех стран регулярными принадлежит американской администрации: "В условиях растущего влияния Китая и воинственности Северной Кореи стремление официальных лиц США институционализировать трехсторонние рамки велико как никогда".
Посол США в Японии Рам Эммануэль уже заявил в соцсетях, что предстоящий саммит войдет в историю и "приведет к изменению стратегической парадигмы", поскольку три страны сформируют "единый фронт за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".
А представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что саммит США-Япония-Южная Корея станет платформой "обсуждения проблем исторических масштабов с точки зрения важности этих трехсторонних отношений для Индо-Тихоокеанского региона и, откровенно говоря, для всего мира".
Зеленский Кисида
12 июня, 12:14
Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и МолдавииЯпония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании и восстановлении территорий. Такое заявление 11 июня на слушаниях в парламенте сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида
Генеральную репетицию в режиме онлайн-встречи завтрашнего саммит во вторник, 15 августа, провели главы дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи -- Энтони Блинкен, Ёсимаса Хаяси и Пак Чин. Переговоры госсекретаря США стали генеральной репетицией саммита в Кэмп-Дэвиде. Они обсудили все детали предстоящей встречи.
Сегодня практически никто не верит, что после этого саммита в Кэмп-Дэвиде не будет создан военно-политический союз по типу созданного в сентябре 2021 года AUKUS (англосаксонское "трио" с участием США, Британии и Австралии) или даже перезапущенного в 2017 году Quad ("квартета" в составе США, Японии, Австралии и Индии). Но прообраз уже AUKUS-2, только не англосаксонского, а американско-азиатского видится многим.
Некоторые слишком торопящиеся говорят и о том, что из AUKUS, Quad и нового треугольника в Азии может быть создана своя НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Чтобы сдерживать и Китай, и Россию, и Северную Корею.
Сейчас многие мировые СМИ цитируют анонимного американского чиновника, который якобы сказал: "Мы ожидаем некоторых шагов, которые сблизят нас в сфере безопасности. Это укрепит нашу коллективную безопасность. …Мы просим слишком многого -- это слишком далеко -- чтобы полностью ожидать трехсторонней структуры безопасности между каждым из нас. Тем не менее, мы предпринимаем шаги, благодаря которым каждая из стран понимает ответственность в отношении региональной безопасности, и мы продвигаем новые области координации и противоракетной обороны, опять же технологии, которые будут восприняты как очень существенные".
И США уже сейчас как могут, так и минимизируют присутствие России в АТР. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, например, сообщил, что США на днях по беспределу не выдали въездные визы представителям России и сорвали их участие на мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиэтле. Представители сразу нескольких российских министерств и ведомств не смогли посетить форум. По словам посла, вместо профильных чиновников в Сиэтл направили российских дипломатов, которые "прикрывают" наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы России. И это может сказаться и на работе саммита АТЭС, который запланирован на ноябрь текущего года в Сан-Франциско.
Но, с другой стороны, любое действие порождает противодействие. Причем адекватное. И многие прогнозируют появление в противовес новому AUKUS-2 своего военно-политического треугольника -- России, Китая и КНДР. Для сдерживания уже США и их союзников.
И, в принципе, не зря же в последние дни с в соцсетях с припиской "Информация требует подтверждения" появились сообщения о том, что на вооружении российских военных появились снаряды из КНДР.
© соцсети
© соцсети
И как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", надпись на одном из боеприпасов: "Да здравствует Рабочая партия Кореи!" А как недавно в Пхеньяне принимали министра обороны России Сергея Шойгу, так любо-дорого вспоминать…
 
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