https://ukraina.ru/20230817/1048746741.html

Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей

Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей - 17.08.2023 Украина.ру

Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей

В пятницу, 18 августа 2023 года, в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в горах Катоктин штата Мэриленда, состоится трехсторонний саммит президентов США Джо Байдена и Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

2023-08-17T10:05

2023-08-17T10:05

2023-08-17T10:28

эксклюзив

зарубежье

сша

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япония

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Впервые об этом еще в июле сообщила японская газета Yomiuri. Место действительно легендарное: 1 февраля 1992 года там была пописана американо-российская декларация, которой, как тогда говорили, была "подведена черта под холодной войной", а США и Россия впервые провозгласили, что они – не "принципиальные противники" на политической и геополитической арене.С тех пор воды утекло много, и сейчас в Кэмп-Дэвиде будут обсуждать новую войну. На этот раз – с Китаем, хотя Россию тоже будут иметь в виду, потому что негласно заявлена и так называемая "украинская тема". Точнее – поставки из Южной Кореи и Японии оружия и боеприпасов в зону спецвоенной операции (СВО), которую Россия ведет в Украине для обеспечения собственной безопасности. Азиатские боеприпасы уже есть в Украине. Туда они поступают, скорее всего, из США, куда их непосредственно передают Токио и Сеул. Они же – типа союзники по сдерживанию Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).И все у них там схвачено, переплетено и детерминировано. Сеул и Токио дают оружие Украине, потому что понимают: война там сдерживает Россию от активной помощи Китая, а значит, делает его слабее. А большей радости, чем ослабленный Китай не могут себе представить ни в Вашингтоне, ни в Сеуле, ни в Токио. И все трое они точно так же готовы любую цену заплатить, чтобы сорвать ядерную программу Северной Кореи. США на этой почве хотя, кстати, и сблизить Южную Корею и Японию, которые с времен Второй мировой войны и с японской оккупации Кореи в 1910-1945 годах не очень доверяют друг другу.Именно Северная Корея дала толчок этому процессу, когда провела два испытательных пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе "Хвасон-18" в апреле и июле текущего года. Ракетка у Пхеньяна получилась знатная: запущенная, она пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду и приземлилась в точке назначения. А максимальная высота полета ракеты составила 6648 км – даже для Японии и США этого достаточно, не говоря уже о Южной Корее.Лидер Северной Кореи товарищ Ким Чен Ын лично наблюдал за пусками и заявил, что военные его страны продолжат принимать "наступательные меры" до тех пор, пока "США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна". По его задумке, новая ракета будет главным средством стратегических вооруженных сил страны и поможет "значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания" КНДР.И 12 июня сего года сначала Южная Корея и США как бы объявили, что договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР и подчеркнули важность донести до Пхеньяна тот факт, что его провокации приведут к соответствующим последствиям. А потом через месяц, 16 июля, уже Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Это был уже непосредственный ответ на запуск ракеты "Хвасон-18". И стороны прямо сказали: запуски ракет КНДР становятся поводом для Японии и Южной Кореи объединяться с США ради безопасности и защиты от возможной угрозы со стороны соседа. А есть же еще Китай и Тайвань, который Пекин считает своим.И вот американская газета The Wall Street Journal (WSJ) уже написала, что саммит 18 августа призван объединить союзников перед лицом угрозы со стороны Китая: "Лидеры США, Японии и Южной Кореи намерены встретиться и договориться о ежегодных военных учениях. Они уже провели дипломатическое знакомство, и сейчас США, Япония и Южная Корея пытаются сделать свои трехсторонние отношения более постоянными, в частности в военной сфере с помощью ежегодных совместных учений".Вот так всё у них там запущено. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом отметил, что встреча трех лидеров ознаменует "новую главу в трехсторонних отношениях", поскольку подтвердит прочные узы дружбы и нерушимые союзы между США и Японией, США и Республикой Корея. А агентств Kyodo добавило, что три лидера договорятся проводить трехсторонние саммиты на регулярной основе, по крайней мере раз в год.Если верить данным СМИ трех стран, то будут также говорить и отразят в итоговом совместном заявлении саммита положения:- о сотрудничестве в области экономики и безопасности с целью укрепления цепочек поставок полупроводников;- о работе над системой обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени (предполагается, что эта система будет запущена до конца 2023 года);- об углублении совместных военных учений и сотрудничество в области противоракетной обороны в районе Корейского полуострова;- об улучшении обмена разведданными и более тесном сотрудничестве в новых областях, таких как кибербезопасность и цепочки поставок для ключевых промышленных секторов;- об опасениях по поводу желания Китая изменить статус самоуправляемого Тайваня и о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.Известно также, что Вашингтон заключил официальные соглашения о коллективной обороне с Токио и Сеулом по отдельности, но теперь он хочет, чтобы эти две страны работали более тесно вместе, учитывая растущую обеспокоенность по поводу растущей мощи Китая и его намерений. И чтобы лидеры Японии и Южной Кореи не отказались от своих намерений в будущем, при смене геополитической конъюнктуры.Японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что этому должна способствовать идея сделать встречи лидеров трех стран регулярными принадлежит американской администрации: "В условиях растущего влияния Китая и воинственности Северной Кореи стремление официальных лиц США институционализировать трехсторонние рамки велико как никогда".Посол США в Японии Рам Эммануэль уже заявил в соцсетях, что предстоящий саммит войдет в историю и "приведет к изменению стратегической парадигмы", поскольку три страны сформируют "единый фронт за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".А представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что саммит США-Япония-Южная Корея станет платформой "обсуждения проблем исторических масштабов с точки зрения важности этих трехсторонних отношений для Индо-Тихоокеанского региона и, откровенно говоря, для всего мира".Генеральную репетицию в режиме онлайн-встречи завтрашнего саммит во вторник, 15 августа, провели главы дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи -- Энтони Блинкен, Ёсимаса Хаяси и Пак Чин. Переговоры госсекретаря США стали генеральной репетицией саммита в Кэмп-Дэвиде. Они обсудили все детали предстоящей встречи.Сегодня практически никто не верит, что после этого саммита в Кэмп-Дэвиде не будет создан военно-политический союз по типу созданного в сентябре 2021 года AUKUS (англосаксонское "трио" с участием США, Британии и Австралии) или даже перезапущенного в 2017 году Quad ("квартета" в составе США, Японии, Австралии и Индии). Но прообраз уже AUKUS-2, только не англосаксонского, а американско-азиатского видится многим.Некоторые слишком торопящиеся говорят и о том, что из AUKUS, Quad и нового треугольника в Азии может быть создана своя НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Чтобы сдерживать и Китай, и Россию, и Северную Корею. Сейчас многие мировые СМИ цитируют анонимного американского чиновника, который якобы сказал: "Мы ожидаем некоторых шагов, которые сблизят нас в сфере безопасности. Это укрепит нашу коллективную безопасность. …Мы просим слишком многого -- это слишком далеко -- чтобы полностью ожидать трехсторонней структуры безопасности между каждым из нас. Тем не менее, мы предпринимаем шаги, благодаря которым каждая из стран понимает ответственность в отношении региональной безопасности, и мы продвигаем новые области координации и противоракетной обороны, опять же технологии, которые будут восприняты как очень существенные".И США уже сейчас как могут, так и минимизируют присутствие России в АТР. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, например, сообщил, что США на днях по беспределу не выдали въездные визы представителям России и сорвали их участие на мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиэтле. Представители сразу нескольких российских министерств и ведомств не смогли посетить форум. По словам посла, вместо профильных чиновников в Сиэтл направили российских дипломатов, которые "прикрывают" наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы России. И это может сказаться и на работе саммита АТЭС, который запланирован на ноябрь текущего года в Сан-Франциско.Но, с другой стороны, любое действие порождает противодействие. Причем адекватное. И многие прогнозируют появление в противовес новому AUKUS-2 своего военно-политического треугольника -- России, Китая и КНДР. Для сдерживания уже США и их союзников.И, в принципе, не зря же в последние дни с в соцсетях с припиской "Информация требует подтверждения" появились сообщения о том, что на вооружении российских военных появились снаряды из КНДР.И как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", надпись на одном из боеприпасов: "Да здравствует Рабочая партия Кореи!" А как недавно в Пхеньяне принимали министра обороны России Сергея Шойгу, так любо-дорого вспоминать…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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