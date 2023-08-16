https://ukraina.ru/20230816/1048736746.html
Названы самые коррумпированные ведомства Украины
Названы самые коррумпированные ведомства Украины - 16.08.2023 Украина.ру
Названы самые коррумпированные ведомства Украины
На Украине отмечается рост коррупционных преступлений после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро страны Семен Кривонос
2023-08-16T17:31
2023-08-16T17:31
2023-08-16T17:31
новости
взятки
сво
сбу
всу
валерий залужный
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Сильнее всего коррупционные метастазы поразили сферу обороны, таможенную и судебную системы.По словам Кривоноса, украинские чиновники не в силах устоять перед соблазном прикарманить часть средств, которые поступают в страну в виде значительных объемов финансовой помощи от западных союзников Киева.В центре внимания правоохранителей в том числе украинская таможня. Таможенники становятся фигурантами уголовных дел, когда за взятки оформляют товары по заниженной стоимости.Массовая коррупция среди руководителей военкоматов на Украине, которые помогают избежать мобилизации в ряды ВСУ, побудила Владимира Зеленского принять решение об увольнении всех областных военкомов страны.Возглавить военкоматы страны должны, по его словам, участники боевых действий, которые больше не могут служить в действующей армии по состоянию здоровья. СНБО в связи с этим рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти посты боевых офицеров, которых должна проверить СБУ.Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро.
https://ukraina.ru/20230813/1048660444.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, взятки, сво, сбу, всу, валерий залужный
Новости, взятки, СВО, СБУ, ВСУ, Валерий Залужный
Названы самые коррумпированные ведомства Украины
На Украине отмечается рост коррупционных преступлений после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро страны Семен Кривонос
Сильнее всего коррупционные метастазы поразили сферу обороны, таможенную и судебную системы.
По словам Кривоноса, украинские чиновники не в силах устоять перед соблазном прикарманить часть средств, которые поступают в страну в виде значительных объемов финансовой помощи от западных союзников Киева.
В центре внимания правоохранителей в том числе украинская таможня. Таможенники становятся фигурантами уголовных дел, когда за взятки оформляют товары по заниженной стоимости.
Массовая коррупция среди руководителей военкоматов на Украине, которые помогают избежать мобилизации в ряды ВСУ, побудила Владимира Зеленского принять решение об увольнении всех областных военкомов страны.
Возглавить военкоматы страны должны, по его словам, участники боевых действий, которые больше не могут служить в действующей армии по состоянию здоровья. СНБО в связи с этим рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти посты боевых офицеров, которых должна проверить СБУ.
Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро.