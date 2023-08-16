https://ukraina.ru/20230816/1048736746.html

Названы самые коррумпированные ведомства Украины

Названы самые коррумпированные ведомства Украины - 16.08.2023 Украина.ру

Названы самые коррумпированные ведомства Украины

На Украине отмечается рост коррупционных преступлений после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро страны Семен Кривонос

2023-08-16T17:31

2023-08-16T17:31

2023-08-16T17:31

новости

взятки

сво

сбу

всу

валерий залужный

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Сильнее всего коррупционные метастазы поразили сферу обороны, таможенную и судебную системы.По словам Кривоноса, украинские чиновники не в силах устоять перед соблазном прикарманить часть средств, которые поступают в страну в виде значительных объемов финансовой помощи от западных союзников Киева.В центре внимания правоохранителей в том числе украинская таможня. Таможенники становятся фигурантами уголовных дел, когда за взятки оформляют товары по заниженной стоимости.Массовая коррупция среди руководителей военкоматов на Украине, которые помогают избежать мобилизации в ряды ВСУ, побудила Владимира Зеленского принять решение об увольнении всех областных военкомов страны.Возглавить военкоматы страны должны, по его словам, участники боевых действий, которые больше не могут служить в действующей армии по состоянию здоровья. СНБО в связи с этим рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти посты боевых офицеров, которых должна проверить СБУ.Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро.

https://ukraina.ru/20230813/1048660444.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, взятки, сво, сбу, всу, валерий залужный