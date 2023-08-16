Названы самые коррумпированные ведомства Украины - 16.08.2023 Украина.ру
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Названы самые коррумпированные ведомства Украины
Названы самые коррумпированные ведомства Украины - 16.08.2023 Украина.ру
Названы самые коррумпированные ведомства Украины
На Украине отмечается рост коррупционных преступлений после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро страны Семен Кривонос
2023-08-16T17:31
2023-08-16T17:31
новости
взятки
сво
сбу
всу
валерий залужный
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Сильнее всего коррупционные метастазы поразили сферу обороны, таможенную и судебную системы.По словам Кривоноса, украинские чиновники не в силах устоять перед соблазном прикарманить часть средств, которые поступают в страну в виде значительных объемов финансовой помощи от западных союзников Киева.В центре внимания правоохранителей в том числе украинская таможня. Таможенники становятся фигурантами уголовных дел, когда за взятки оформляют товары по заниженной стоимости.Массовая коррупция среди руководителей военкоматов на Украине, которые помогают избежать мобилизации в ряды ВСУ, побудила Владимира Зеленского принять решение об увольнении всех областных военкомов страны.Возглавить военкоматы страны должны, по его словам, участники боевых действий, которые больше не могут служить в действующей армии по состоянию здоровья. СНБО в связи с этим рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти посты боевых офицеров, которых должна проверить СБУ.Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, взятки, сво, сбу, всу, валерий залужный
Новости, взятки, СВО, СБУ, ВСУ, Валерий Залужный

Названы самые коррумпированные ведомства Украины

17:31 16.08.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
Читать в
На Украине отмечается рост коррупционных преступлений после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро страны Семен Кривонос
Сильнее всего коррупционные метастазы поразили сферу обороны, таможенную и судебную системы.
По словам Кривоноса, украинские чиновники не в силах устоять перед соблазном прикарманить часть средств, которые поступают в страну в виде значительных объемов финансовой помощи от западных союзников Киева.
В центре внимания правоохранителей в том числе украинская таможня. Таможенники становятся фигурантами уголовных дел, когда за взятки оформляют товары по заниженной стоимости.
Массовая коррупция среди руководителей военкоматов на Украине, которые помогают избежать мобилизации в ряды ВСУ, побудила Владимира Зеленского принять решение об увольнении всех областных военкомов страны.
Возглавить военкоматы страны должны, по его словам, участники боевых действий, которые больше не могут служить в действующей армии по состоянию здоровья. СНБО в связи с этим рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти посты боевых офицеров, которых должна проверить СБУ.
Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро.
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
13 августа, 19:25
Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражениеЗеленский поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Выполнение задачи он возложил на Залужного
 
НовостивзяткиСВОСБУВСУВалерий Залужный
 
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